Kỷ luật 246 công chức, viên chức vi phạm tại một tỉnh

Ngày 10-7, tại kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, cử tri đặt câu hỏi liên quan đến các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Nhiều người dân và doanh nghiệp còn phải trả những chi phí không chính thức, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ sai phạm ở tỉnh Nghệ An.

Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: D. Thành

Trả lời chất vấn tại phiên họp, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, cho biết năm 2024, tỉnh Nghệ An có 132 viên chức và 114 công chức bị kỷ luật với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, một số cán bộ công chức tại thị xã Cửa Lò, huyện Quỳ Hợp bị bắt khiến Nghệ An bị trừ 1,5 điểm trong đánh giá cải cách hành chính.

Ông Hưng thừa nhận mặc dù phần lớn đội ngũ công chức, viên chức thực thi công vụ tốt, vẫn tồn tại một bộ phận có hành vi nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật. Những sai phạm này góp phần làm các chỉ số thành phần PCI của Nghệ An bị đánh giá thấp, như: Tính minh bạch xếp 59/63 tỉnh, thành; chi phí không chính thức xếp thứ 50/63; chi phí thời gian xếp thứ 59/63.

Tỉnh Nghệ An đã xử lý nghiêm các vi phạm với tinh thần cấp trên không bao che cho sai phạm của cấp dưới, nhiều cán bộ bị điều chuyển vị trí công tác khi nhận được phản ánh tiêu cực từ người dân, doanh nghiệp.