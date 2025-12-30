Kỳ lạ vùng đất vàng nguyên khối to nhỏ la liệt trải khắp 9.600 km2, khối to nhất nặng 72 kg trị giá gần 300 tỷ đồng, làm dậy lên cơn sốt săn kho báu mới

Tại một mỏ vàng cũ ở Australia, bà Vicki Plumridge đã reo lên sung sướng vì đào được một mẩu vàng nhỏ từ lòng đất.

Người phụ nữ đã nghỉ hưu này đang học cách sử dụng chiếc máy dò kim loại mới thì thiết bị bắt đầu phát tín hiệu cạnh một công trình cũ. Mẩu vàng đào được nặng khoảng 0,2 gram, trị giá 40 đô la Australia, tương đương 26,58 USD.

Câu chuyện của bà Plumridge không hiếm. Nhiều người săn vàng nghiệp dư đã đổ về “tam giác vàng” rộng 9.600 km2 ở trung tâm bang Victoria của Australia. Khu vực này được coi là một trong những vùng giàu tiềm năng nhất thế giới về vàng dạng khối.

Theo các cuộc phỏng vấn của Reuters với hơn chục người săn vàng, làn sóng này được thúc đẩy bởi giá vàng lập kỷ lục, mạng xã hội, sức hút của chương trình truyền hình Aussie Gold Hunters và niềm yêu thích các hoạt động ngoài trời của nhiều người.

Chiếc máy dò của bà Plumridge là mẫu Gold Monster 2000 của Minelab có giá 2.999 đô la Australia. Mẫu máy này đã cháy hàng trên toàn quốc chỉ trong vài tuần sau khi ra mắt vào ngày 20/10.

“Chúng tôi đón rất nhiều khách quốc tế. Tuần tới sẽ có khách từ Đức sang. Người Đức rất mê vàng. Người Thụy Sĩ cũng vậy. Ngoài ra còn có khách từ Mỹ”, một người bán máy dò kim loại cho biết.

Những khối vàng lớn nhất thế giới

Những người săn vàng nghiệp dư đã đổ về các thị trấn thời cơn sốt vàng thế kỷ 19 như Ballarat. Nơi đây từng đặt nền móng cho sự giàu có ban đầu của Melbourne và góp phần đưa Australia trở thành một trong ba quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới.

Khu vực này từng là nơi phát hiện ra khối vàng lớn nhất thế giới. Khối vàng có tên Welcome Stranger, nặng 72 kg, được phát hiện vào những năm 1860. Do khối vàng đã bị nấu chảy ngay sau khi phát hiện, giá trị hiện tại chỉ là con số ước tính. Nhưng nếu tính theo giá vàng ngày 30/12, khối vàng này sẽ có trị giá lên đến 295 tỷ đồng.

Nơi đây cũng là nơi tìm thấy Hand of Faith, khối vàng lớn nhất từng được phát hiện bằng máy dò kim loại, nặng 27,2 kg vào năm 1980. Gần đây nhất, vào tháng 2/2023, một người săn vàng nghiệp dư đã đào được khối vàng nặng 4,6 kg tại khu vực này bằng máy dò, theo chính quyền bang.

Sức hấp dẫn của những khối vàng lớn là một trong những lý do thu hút ông Damian Duke, 39 tuổi, hiện làm việc trong ngành xây dựng. “Với mặt bằng giá hiện nay, bạn thực sự có cơ hội tìm được một mẩu vàng có thể thay đổi cuộc đời”, ông nói.

Giá vàng liên tiếp lập kỷ lục trong năm nay, vượt mốc 4.500 USD/ounce vào cuối tuần trước. Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Ngân hàng này cho rằng giá còn có thể tăng thêm nếu các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Tại bang Victoria, những người đãi vàng thủ công phải mua giấy phép từ chính quyền bang. Giấy phép này cho phép họ chỉ sử dụng công cụ cầm tay và được giữ lại lượng vàng tìm thấy.

Theo số liệu do Sở Năng lượng, Môi trường và Hành động Khí hậu bang Victoria cung cấp độc quyền cho Reuters, nhu cầu đối với giấy phép đã lên mức cao kỷ lục. Tính đến tháng 11, gần 16.000 giấy phép đã được cấp, tăng vọt so với gần 11.000 giấy phép của năm ngoái. Mỗi giấy phép có giá 28,60 đô la Australia và có hiệu lực trong 10 năm. Tổng cộng, hiện có hơn 100.000 giấy phép còn hiệu lực tại bang Victoria.

Những người săn vàng cho biết giấc mơ làm giàu có thể khiến họ bắt đầu cuộc tìm kiếm, nhưng thứ thực sự khiến họ duy trì là lợi ích tinh thần. Đó là sự tập trung, là được hòa mình vào thiên nhiên và kết nối với những người cùng sở thích.

“Ra ngoài thế này rất tốt cho sức khỏe tinh thần. Bạn tận hưởng mọi thứ xung quanh và không thể nghĩ đến điều gì khác. Tôi rất thích ngắm những loài hoa dại”, bà Kelly Smith, 50 tuổi, đến từ thị trấn Koondrook, chia sẻ.

Làn sóng săn vàng mới nhất tại Victoria là một phần của xu hướng lớn hơn trên toàn cầu. Tại châu Phi, nhu cầu săn vàng chủ yếu đến từ các thợ mỏ thủ công nhằm cải thiện mức sống. Tại Mỹ Latinh, nhiều người cũng quan tâm săn tìm tiền xu và các loại kho báu khác để giải trí.

Theo Reuters