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Kỳ lạ con trâu có cặp sừng cong ngược thành vòng tròn ở Đắk Lắk

MINH MINH
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Một con trâu đen với cặp sừng cong ngược, tạo thành vòng tròn và hướng xuống cổ khiến du khách thích thú khi khám phá Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/9, đại diện Vườn quốc gia Yok Đôn (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận thông tin về con trâu có cặp sừng đặc biệt này.

Theo đại diện Vườn, con trâu có bộ lông màu đen, được người dân địa phương chăn thả tại một số khu vực trong vườn quốc gia khoảng 3-4 năm nay.

- Ảnh 1.

Con trâu có cặp sừng cong ngược tại vườn quốc gia Yok Đôn.

Điểm đặc biệt nhất của con trâu là cặp sừng phát triển khác thường. Thay vì cong sang hai bên như những con trâu thông thường, sừng của nó cong ngược, tạo thành hình gần như vòng tròn rồi hướng xuống khu vực cổ.

Mỗi khi bắt gặp con trâu trong hành trình khám phá rừng, nhiều du khách đều dừng lại quan sát, chụp ảnh và quay phim.

Chị Nguyễn Thanh An (28 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cho biết lần đầu nhìn thấy con trâu, chị khá bất ngờ vì cặp sừng có hình dáng kỳ lạ.

Ban đầu chúng tôi nghĩ cặp sừng được con người tác động mới tạo thành hình tròn. Sau khi nghe hướng dẫn viên giải thích đây là đặc điểm tự nhiên của con trâu, tôi càng thấy chuyến khám phá Yok Đôn thú vị và đáng nhớ hơn ”, chị An nói.

Hình ảnh con trâu sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người thậm chí nghi ngờ hình ảnh đã được chỉnh sửa hoặc tạo bằng AI.

Tuy nhiên, theo thông tin từ người dân địa phương và Vườn quốc gia Yok Đôn, con trâu này là có thật và đã xuất hiện tại khu vực trong nhiều năm.

Sự xuất hiện của “chú trâu sừng vòng” trở thành một điểm thú vị đối với du khách trong hành trình khám phá Vườn quốc gia Yok Đôn - nơi nổi tiếng với hệ sinh thái rừng đặc trưng cùng các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Tags

Vườn Quốc gia Yok Đôn

Đắk Lắk

du khách

người dân địa phương

nguyễn thanh an

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