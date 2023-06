Kỳ lạ bất động sản gần 40 tỷ đồng, đi kèm cả dinh thự và vô số trang trại nhưng người môi giới vẫn khẳng định: 'Không lời lãi lắm'

Husabost Estate là một khu đất rộng 2.396 mẫu Anh (gần 970 ha) ở phía Tây Bắc đảo Skye đẹp như tranh vẽ của Scotland. Trước đó Husabost Estate thuộc gia tộc Macleod, sở hữu gần như một nửa hòn đảo này.

Bất động sản này đang được rao bán với giá gần 1,7 triệu USD (gần 40 tỷ đồng). Mức giá được tờ Mirror nhận định là chỉ tương dương 1 căn hộ 1 phòng ngủ ở thủ đô London (Anh) nhưng lại đi kèm nhiều "quà tặng" khác.

Theo Euan MacCrimmon, giám đốc của công ty môi giới Strutt & Parker Inverness, rất hiếm khi có một bất động sản trên đảo Skye được rao bán, nhất là một khu đất sở hữu phong cảnh ấn tượng và còn nhiều nét hoang sơ như Husabost Estate.

Phong cảnh ấn tượng của đảo Skye, Ảnh: BI

Skye từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, thường xuất hiện trong thơ ca và âm nhạc dân gian Scotland.Gần đây nhiều bộ phim và chương trình truyền hình như Stardust, Snow White and the Huntsman, Prometheus và The Wickerman cũng ghi hình tại đây.

Một trong những công trình đi kèm Husabost House, là dinh thự cổ xa hoa, xây dựng vào những năm 1770 của lãnh chúa xưa tại vùng đất này. Tuy vậy, ngôi nhà đã không có người ở trong 15 năm và cần được tân trang hoàn toàn.

Husabost House được nhấn mạnh về tầm quan trọng với lịch sử địa phương, có tầm nhìn và lối ra biển thoáng đãng. Dù dinh thự này không thể ở ngay nhưng diện tích rộng rãi 460m2 cùng 9 phòng ngủ, nhiều phòng tắm cùng phòng khách, phòng ăn, nhà bếp có thể trở thành không gian sống lý tưởng sau khi tân trang.

Dinh thự cổ Husabost House. Ảnh: BI

Đại diện Strutt & Parker Inverness cho biết, Husabost Estate mang đến nhiều tiềm năng đầu tư xanh, canh tác và khả năng phát triển khu dân cư. Bởi bất động sản này bao gồm rất nhiều đất nông nghiệp, trang trại, không gian để chăn nuôi gia súc và cả môi trường hoang dã cho loại hươu đỏ.

Thậm chí chủ sở hữu bất động sản còn có quyền đánh bắt cá tại khúc sông chảy qua và xem xét việc khôi phục một vùng đất than bùn cho mục đích thu hồi carbon.

Husabost Estate còn có một số địa danh lịch sử như Manners Stone có niên đại từ 500 đến 700 năm, pháo đài cổ Pictish Broch có niên đại khoảng 3000 năm và một phần của Nhà thờ St Francis được xây từ đầu những năm 1500.

Nhiều công trình bỏ hoang cần cải tạo và chuyển đổi mục đích sử dụng tại khu đất này. Ảnh: BI

Phần hấp dẫn nhất trong bất động sản này chính là việc mua đất được kèm cả ngôi làng Borreraig. Ngôi làng này từng là địa điểm đặt Học viện MacCrimmon Piping, nơi những người thổi kèn túi từ khắp Scotland được cử đến để hoàn thiện kỹ năng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19.

Làng Borreraig. Ảnh: BI

Theo Giám đốc MacCrimmon, việc sở hữu ngôi làng không sinh lời như mọi người tưởng bởi bạn chỉ sở hữu đất đai, không bao gồm nhà cửa. Chủ sở hữu Husabost Estate sẽ nhận khoản tiền cho thuê đất 250 USD/người mỗi năm, tương đương 3.800 USD/năm (gần 90 triệu đồng) với vỏn vẹn 15 cư dân trong làng. Chưa kể chi phí cho biết việc tu sửa các công trình bỏ hoang như dinh thự, trang trại sẽ phụ thuộc người mua, không nằm trong giá mua 1,7 triệu USD ban đầu.

Tuy vậy, ông Euan MacCrimmon vẫn khẳng định khu đất này là “nơi hoàn hảo cho những người đang tìm kiếm nhiều thứ hơn là một ngôi nhà” bởi diện tích lớn đến mức bạn phải mất 1-2 ngày để đi hết. Đối tượng khách hàng phù hợp sẽ là những người thích hòa mình vào thiên nhiên và yêu thể thao.

Hòn đảo Skye hiện có dân số hơn 10.000 người, có thế mạnh về nông nghiệp và đánh bắt cá cũng như lâm nghiệp, du lịch nhờ sự phong phú về địa hình, thiên nhiên. Skye có khí hậu đại dương ôn hòa, nhiệt độ mát mẻ quanh năm, trung bình chỉ 15,4 độ vào tháng 7, đặc biệt thu hút nhiều du khách đến đây leo núi.

Theo Business Insider