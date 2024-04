Kỳ Hân "tố" Mạc Hồng Quân say và "tác động vật lý" với vợ, cách xử lý chứng tỏ vị thế "nóc nhà"

Kỳ Hân tố Mạc Hồng Quân say và "tác động vật lý" với vợ

Mấy ngày trước, cựu người mẫu Kỳ Hân đã chia sẻ video khi cô nàng "hỏi tội" Mạc Hồng Quân về cách cư xử khi say. Nàng WAG "tố" ông xã giả bộ say nên "đánh" vào đùi mình, vẫn còn hằn nguyên những vết đỏ do bàn tay tác động. Kỳ Hân nhắc nhở chồng: "Đừng có vô tri, say kiểu vớ vẩn. Đây, lấy nhau 8 năm trời. (Mạc Quân - PV) vả cho một cái (vào đùi - PV), chỗ này vừa hết đỏ. Tại sao lại đánh vô cái đùi này?".

Về phía Mạc Hồng Quân, anh chàng liên tục phân bua: "Ai đánh đâu? Bố có đánh đâu! Bố có bao giờ đánh mẹ không? Mẹ thấy chưa, mẹ bạo lực. Bố không bao giờ đánh mẹ luôn. Bố yêu mẹ nhất trên đời". Mạc Hồng Quân dù bị vợ "dằn mặt" vẫn liên tục nũng nịu với giọng điệu mềm mại, phân trần, khẳng định anh sẽ không bao giờ đánh vợ dù có thế nào đi nữa.

Người đẹp vẫn còn bực mình nên lên tiếng đuổi Mạc Hồng Quân ra khỏi phòng, ra sofa ngủ vì không ngủ chung được. Kỳ Hân thể hiện vị thế "nóc nhà" bằng cách cảnh cáo chồng: "Lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa".

Kỳ Hân tố Mạc Hồng Quân đánh vào đùi mình còn in hằn dấu đỏ

Dù vậy, đó chỉ là khoảnh khắc vui đùa của cặp vợ chồng đình đám làng bóng đá Việt. Dưới video, nhiều người bình luận trêu Mạc Hồng Quân và khẳng định chỉ có Kỳ Hân mới trị được chàng tiền vệ sinh năm 1992. Cũng có người khen Mạc Hồng Quân hiền lành, bị vợ nạt vẫn một câu yêu vợ, xưng hô "bố - mẹ" đầy ngọt ngào.

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đã kết hôn được 8 năm, vượt qua mọi song gió, áp lực dư luận để xây dựng tổ ấm với hai nhóc tỳ vô cùng dễ thương.

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân là cặp đôi nổi tiếng làng bóng đá Việt