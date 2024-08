Kỳ Duyên tệ đến khó hiểu ở Miss Universe Vietnam: Là chiêu trò hay năng lực thật sự chỉ đến mức vậy?

Xuất phát điểm là một học sinh trường chuyên, sinh viên Đại học Ngoại thương, có gia thế tốt, khuôn mặt xinh xắn, sự tự tin và hào quang sân khấu… Kỳ Duyên chạm tay đến ngôi vị Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi. Thế nhưng thời điểm 10 năm trước, cô vướng phải không ít chỉ trích, tranh cãi và thậm chí là sự phản đối của công chúng vì những scandal đời tư.

Năm đó, cô cũng mất cơ hội đại diện Việt Nam đến với đấu trường quốc tế - một đặc quyền đầy tự hào và kiêu hãnh vốn dành cho người chiến thắng. Kỳ Duyên là Hoa hậu hiếm hoi của Vbiz không thể tự tay đội vương miện cho người kế nhiệm mình.

Con người sau va vấp và sóng gió sẽ trưởng thành hơn, và Duyên cũng không ngoại lệ. Những thị phi thuở mới đặt chân vào nghề không thể đánh gục cô gái trẻ, Kỳ Duyên cố gắng vươn lên, dần dần nhận được sự công nhận của công chúng. Cô được mời vào những vị trí quan trọng trong loạt show thực tế như The Look 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể Thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023, KOC Vietnam…

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang khi mới 18 tuổi, sau đó dính nhiều thị phi

Khi đến một mức có thể gọi là lấy lại vị trí đúng của mình, Kỳ Duyên tiếp tục đưa ra một quyết định khiến công chúng vừa mừng vừa lo khi tái xuất đấu trường nhan sắc. Bài đăng công bố Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính thức ghi danh Miss Universe Vietnam đạt tương tác khủng, đến nhiều sao Việt cũng phải vỡ òa, hết lòng ủng hộ.

Nhìn vào thực tế, Kỳ Duyên đã có màn "chào sân" khá ấn tượng, đa phần công chúng đều nghĩ rằng cơ hội cô chạm tay đến chiếc vương miện Miss Universe Vietnam, đi thi quốc tế đã thật sự rất gần và rất dễ dàng. Tuy nhiên, khi các tập truyền hình thực tế của chương trình được phát sóng, những người dù rất yêu thích và đặt nhiều kỳ vọng với Kỳ Duyên phải đặt ra câu hỏi: "Kỳ Duyên thật sự tệ như thế hay cô đang bắt tay tạo chiêu trò với nhà sản xuất cuộc thi?".

Nhưng dù là Duyên đã bị "lộ nguyên hình" vì phô ra hàng loạt khuyết điểm hay Duyên bị động trở thành công cụ tạo chiêu trò, thu hút sự chú ý của Miss Universe Vietnam thì đa phần công chúng cho rằng bàn cờ này, Duyên quá mạo hiểm, "lành ít dữ nhiều".

Chuyện gì đã xảy ra với Kỳ Duyên ở Miss Universe Vietnam?

Trước thềm dự thi sơ khảo, Kỳ Duyên bị soi chưa tốt nghiệp Đại học.

Trong vòng Audition, Kỳ Duyên gây tranh cãi vì khả năng tiếng Anh không xuất sắc như công chúng kỳ vọng. Cụ thể, Kỳ Duyên giới thiệu bản thân: "Hello everyone, my name is Kỳ Duyên. And i have confidence in myself to fight for my dreams in Miss Universe Vietnam" (Tạm dịch: "Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Duyên.

Tôi có sự tự tin ở bản thân để chiến đấu cho giấc mơ của mình tại Miss Universe Vietnam"). Đây chỉ là một câu giới thiệu thông tin cá nhân với ngữ pháp và từ vựng ở mức cơ bản nhưng Kỳ Duyên tỏ ra khá hồi hộp, có lúc còn ngắt quãng, thần thái không tự tin khi thể hiện trước ống kính.

Clip: Kỳ Duyên vướng tranh cãi vì khả năng tiếng Anh không quá tốt

Trong tập 1, Kỳ Duyên bị nhận xét như một "quyển sách cũ" từ năm 2014, mọi thứ nhạt nhòa và vụng về đến mức không ai nghĩ đây là một vị huấn luyện viên, một người có đến 10 năm kinh nghiệm làm nghề. Thậm chí, Thanh Hằng đã thẳng thắn cho rằng kỹ năng catwalk của Kỳ Duyên không thuyết phục được cô: "Hôm nay chị thấy Trà My hơn Kỳ Duyên. Có bóng dáng của beauty queen, có sự uyển chuyển, nhìn quyến rũ.

Kỳ Duyên hôm nay hơi cứng, có phần hơi không tập trung. Lúc mà chụp hình, em rất đẹp nhưng bây giờ phong độ của em đang xuống và với buổi ban đầu casting nó cũng đang không bằng. Chị nghĩ là khi mình đã tham gia beauty queen thì nên mềm mại hơn. Biểu cảm bên ngoài của em, không biết em đang lo lắng điều gì mà cảm giác em không có tập trung hết. Hôm nay đứng ở sân khấu thật sự chưa có hài lòng về Duyên, chị đặt kỳ vọng vào em rất nhiều".

Clip: Kỳ Duyên tiếp tục gây thất vọng khi catwalk không ấn tượng và bị Thanh Hằng nói không tập trung

Ở phần thi thuyết trình, trước câu hỏi: "Việc đọc sách đã giúp bạn thay đổi cuộc đời mình như thế nào?" thì Kỳ Duyên gây bàn tán trái chiều khi nói: "Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào, bởi vì tôi là một người thực tế. Tôi thích trau dồi kiến thức của mình thông qua hình ảnh và âm thanh. Tôi nghĩ là...".

Sau khi đứng "chôn chân" nhìn thời gian trôi, Kỳ Duyên chia sẻ: "Một cảm giác rất tệ. Giống có một bức tường ngăn ở giữa và tôi không thể tiếp tục được bài thuyết trình". Kết quả của màn thể hiện tệ này là cô bị gọi tên vào top 3 nguy hiểm, phải tiếp tục thực hiện thử thách thuyết trình để giành cơ hội đi tiếp.

Clip: Kỳ Duyên thiếu tự tin, lúng túng đến khó hiểu ở phần thuyết minh

Nhưng những thất vọng mà Kỳ Duyên mang đến cho công chúng tại Miss Universe Vietnam chưa dừng lại tại đó. Mới đây nhất, cô bị soi từng đăng ảnh đánh bài vào năm 2022. Những hình ảnh này đáng ra không nên xuất hiện trên trang cá nhân của một người của công chúng, một Hoa hậu Việt Nam.

Nhìn chung, đến thời điểm này, ngoài nhan sắc thăng hạng, sắc sảo hơn thì công chúng thật sự chưa nhìn ra được trong ngần ấy thời gian - cả 1 thập kỷ, Kỳ Duyên đã tiến bộ đến thế nào? (nếu không muốn nói là bị thụt lùi) khi tái xuất đấu trường nhan sắc.

Kỳ Duyên bị overrated hay là "con cờ truyền thông"?

Trước những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng về phần thể hiện tiếng Anh, kỹ năng catwalk, bị nói thiếu "lửa"... Kỳ Duyên lên tiếng: "10 năm rồi Kỳ Duyên mới trở lại với sân chơi sắc đẹp, thử thách thực sự.

Không như những gì mọi người nghĩ. Tâm thế đi thi khác, môi trường và mọi thứ xung quanh giờ cũng khác xưa nhiều lắm, nên thật sự là tôi hơi khớp nhẹ, cần thời gian thích nghi một 'môi trường vừa quen mà cũng vừa lạ' ấy. Tôi cũng không hoàn hảo, áp lực cũng nhiều lắm, cũng bị tâm lý mọi người kỳ vọng, rồi tự làm khó mình".

Tiếp đến, về phát ngôn "chưa đọc hết cuốn sách nào", Kỳ Duyên cũng giải thích đã chuẩn bị một bài nói rất hoàn chỉnh, đầy đủ ý nhưng vì lo lắng và áp lực nên nói chưa trọn vẹn, dẫn đến hiểu lầm. Kỳ Duyên chia sẻ: "Thật sự cũng không biết vì sao khi nói được 2 câu đầu tiên của bài thuyết trình thì mọi ý trong đầu Duyên chạy đi đâu hết.

Lúc bình tĩnh lại trả lời phỏng vấn với biên tập tại set quay thì Duyên có chia sẻ lại nhưng đoạn này không được lên sóng. Lỗi lớn nhất là ở Duyên chưa đủ mạnh mẽ vượt qua áp lực ở chặng đầu này của cuộc thi để dẫn đến những hiểu lầm, những thông tin chưa chính xác. Duyên xin ghi nhận tất cả những ý kiến góp ý và tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa".

Kỳ Duyên liên tục lên tiếng trình bày lý do sau những phần thi bị đánh giá khá tệ

Kỳ Duyên 2 lần lên tiếng giải thích, thế nhưng những lý lẽ cô đưa ra thật sự chưa thuyết phục. Thứ nhất, Kỳ Duyên đăng quang vào năm 2014, đến nay đã có 10 năm trong nghề, xuất hiện ở rất nhiều vai trò, vị trí nên việc lo lắng, hồi hộp đến mức quên bài thuyết trình khi đứng trước ban giám khảo và máy quay thì rất khó hiểu. So với mặt bằng chung, nhiều thí sinh lần đầu xuất hiện ở cuộc thi vẫn rất tự tin thể hiện mình, thậm chí còn vượt bậc hơn cả Kỳ Duyên.

Còn nói vể áp lực thì khi đến với một cuộc thi chắc chắn ai cũng sẽ có áp lực như ai. Nếu Kỳ Duyên nghĩ mình đã có tên tuổi nhất định nên sẽ bị soi, chú ý nhiều hơn dẫn đến ảnh hưởng tinh thần thì những thí sinh khác như MLee, Hà Kino, Vũ Thúy Quỳnh, Trà My... chắc cũng sẽ có cảm giác tương tự.

Nhưng MLee đã thể hiện rất tốt, xuất sắc lọt vào top 3. Trước Kỳ Duyên, Ngọc Châu cũng có danh hiệu và trở lại tìm cơ hội mới nhưng cô đã chứng minh mình là ứng viên "máu chiến" từ những ngày đầu. Nên ở đây không phải vấn đề môi trường hay không gian tạo áp lực mà sự thể hiện tốt hay không nằm ở năng lực của bạn đang đến đâu. Từ đó, những người theo dõi hành trình của Kỳ Duyên đã bắt đầu đặt vấn đề liệu họ có đang overrate (đánh giá quá cao) cô.

Sau mỗi tập của cuộc thi phát sóng, trên Threads bắt đầu xuất hiện nhưng bàn luận và một trong những chủ đề nhận được đông đảo người bàn tán chính là Kỳ Duyên đang "bắt tay" với nhà sản xuất Miss Universe Vietnam tạo chiêu trò gây chú ý. Giả thiết được đặt ra chính là ở những vòng đầu, Kỳ Duyên sẽ "diễn" nét túng lúng, lộ loạt khuyết điểm, phong độ trồi sụt... đến những chặng cuối sẽ bứt phá vươn lên giành một vị trí nhất định.

Khi đó, công chúng sẽ bắt đầu "quay xe" cho rằng Kỳ Duyên nỗ lực, cầu tiến sau loạt chỉ trích. Nhìn vào danh sách dàn thí sinh thì Kỳ Duyên có sức hút, có sự quan tâm, bàn luận từ công chúng. Bằng chứng là bài viết công bố cô đến với cuộc thi mang về tương tác cực khủng, con số gấp mấy lần những thí sinh khác. Những khán giả theo dõi các show do Hương Giang hay Dược sĩ Tiến sản xuất thì yếu tố chiêu trò, drama dường như chính là điểm đặc trưng, nên có lẽ ở Miss Universe Vietnam cũng không ngoại lệ.

Nhìn vào cục diện hiện tại, chưa có câu trả lời chính xác cho vấn đề Kỳ Duyên thật sự tệ như thế hay cô đang phối hợp chiêu trò với nhà sản xuất nhưng chắc chắn một chuyện rõ rành rành là tên tuổi, hình ảnh của Kỳ Duyên bị ảnh hưởng nhiều. Nếu đến đêm Chung kết sắp tới, Kỳ Duyên không đạt được danh hiệu, liệu cô có đủ tự tin để trở lại với vai trò huấn luyện viên, host trong các chương trình khi mà đã lộ rất nhiều khuyết điểm ở Miss Universe Vietnam? Mặt khác, các thí sinh, ban tổ chức liệu có còn đặt niềm tin, đánh giá cao dành cho Kỳ Duyên.

Đã 10 năm kể từ khi Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam rồi, công chúng bây giờ có những tiêu chí và sự khắt khe riêng dành cho người đội lên đầu chiếc vương miện. Và đặc biệt, họ sẽ khó chấp nhận 1 mỹ nhân đăng quang sau khi dính liên quan những ồn ào, thị phi, gây thất vọng từ lần này đến lần khác. Vì thế, nếu thật sự muốn thực hiện ước mơ của mình như cô từng chia sẻ trong tâm thư công bố dự thi thì Kỳ Duyên tỉnh táo, bình tĩnh, tiếp nhận những đóng góp của công chúng để có những thay đổi phù hợp trong thời gian tới.