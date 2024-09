Kỳ Duyên nổi giận

Từ khi quyết định ghi danh tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên đã trở thành tâm điểm quan tâm của khán giả. Những phần thể hiện của người đẹp sinh năm 1996 luôn được đem ra bàn luận sôi nổi sau mỗi tập. Mới đây, nàng hậu gốc Nam Định đã đăng tải hình ảnh trong cuộc thi Miss Universe Vietnam trên mạng xã hội. Kèm theo đó, Kỳ Duyên viết: "Tui cười cho mấy bà coi nè, hình ảnh đi kèm video nhé. Ngắm tui đi".

Dưới phần bình luận, nhiều netizen dành lời khen ngợi cho nhan sắc và nụ cười rạng rỡ của Kỳ Duyên. Tuy nhiên, 1 cư dân mạng bất ngờ để lại bình luận chê bai gương mặt đơ cứng, nghi ngờ người đẹp sinh năm 1996 đã phẫu thuật thẩm mỹ: "Sao cứ thấy gượng gạo, mặt bị cứng chắc do tiêm nhiều ạ". Kỳ Duyên sau đó cũng không ngần ngại đáp trả đanh thép: "Vì đọc được những bình luận vô duyên đấy".

Kỳ Duyên hào hứng chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội

Tuy nhiên, 1 cư dân mạng chê bai gương mặt cô đơ cứng và nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ. Nàng hậu 9x sau đó cũng thẳng thắn đáp trả bình luận này

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Kỳ Duyên cũng nhiều lần vướng nghi vấn "dao kéo" vì xuất hiện với gương mặt, ngoại hình khác lạ. Chia sẻ về vấn đề này, người đẹp sinh năm 1996 từng chia sẻ: "Trước đây tôi tự ti vì vòng một nhỏ nhưng đến bây giờ tôi mới dùng đến biện pháp thẩm mỹ vì đã đủ tuổi trưởng thành. Sau khi đăng quang, tôi muốn hoàn thiện vẻ đẹp của mình thì cũng là điều hợp lý. Tôi nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ không xấu. Nếu vận dụng một cách hợp lý thì nó sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn".

Về lý do công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, người đẹp 9x thẳng thắn nêu quan điểm trong bài phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2018: " Tôi công khai việc làm ngực vì nghĩ rằng mình cần thẳng thắn thừa nhận việc đã làm. Tôi không muốn nói dối quanh để lừa những người dõi theo mình suốt thời gian qua. Làm thì nhận thôi, việc gì phải dối? Tôi đã rất tự tin với vẻ ngoài của mình ở hiện tại nên sẽ không có ý định thẩm mỹ tiếp. Với tôi, việc thẩm mỹ cũng nên biết điểm dừng...".

Người đẹp sinh năm 1996 không ít lần vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt

Kỳ Duyên từng thừa nhận đã nâng cấp vòng 1 để có sự tự tin hơn

Kỳ Duyên từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2014. Thời điểm mới trở thành chủ nhân vương miện, cô dính phải không ít ồn ào, thị phi. Do đó, Kỳ Duyên không thể đại diện Việt Nam đến với Miss World, đồng thời không xuất hiện trong đêm trao vương miện cho người kế nhiệm. Những năm gần đây, Kỳ Duyên đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...

Vào năm 2014, Kỳ Duyên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Mới đây, cô gây chấn động khi trở lại đấu trường nhan sắc sau 10 năm đăng quang. Trong tâm thư giới thiệu bản thân khi đến với Miss Universe 2024 , Kỳ Duyên chia sẻ: "Có ai giống như Duyên, một điều gì đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu lâu lâu lại hiện ra như thể thôi thúc nhất định phải thực hiện không? Duyên đã suy nghĩ và chống lại nó trong một thời gian dài. Nhưng ở thời điểm này, cảm xúc đó lại bất ngờ trở lại và Duyên nghĩ mình không thể nào để nó vụt qua một lần nào nữa.

Đúng 10 năm và một giấc mơ tuổi trẻ luôn đau đáu vẫn còn dang dở, Duyên quyết định quay trở lại với mục tiêu giành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế - Miss Universe. Những diễn biến và kết quả lần này chưa biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn Duyên sẽ nghiêm túc, tập trung và chuẩn bị tốt nhất có thể, như cách mà trước giờ Duyên vẫn quyết liệt với những quyết định của mình. Mọi người hãy tiếp thêm sức mạnh và ủng hộ Duyên nhé!".