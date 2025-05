Kỳ Duyên, Minh Khắc đại diện Việt Nam thi 'Miss & Mister Supranational 2025'

Chiều 28/5, chương trình Send-off Ceremony đã chính thức công bố Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên và Á vương - MC Minh Khắc trở thành đại diện Việt Nam tham dự 2 cuộc thi nhan sắc là Miss & Mister Supranational 2025.

Điều này gây bất ngờ bởi trước đó, nam vương Hà Quang Trung là người được chọn đại diện Việt Nam chinh chiến tại Mister Supranational 2025. Tuy nhiên, nam vương Hà Quang Trung không may gặp chấn thương khiến anh không thể tiếp tục cuộc thi.

Ban tổ chức đã cân nhắc và quyết định trao trọng trách đại diện quốc gia cho Minh Khắc. Anh cao 1m83, từng là Á quân The Next Gentleman và Á vương Man of The Year 2022, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hình thể ấn tượng và phong cách trình diễn khá tốt.

Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên và Á vương Minh Khắc.

Võ Cao Kỳ Duyên vẫn là đại diện của Việt Nam tại Miss Supranational 2025 (Hoa hậu Siêu quốc gia 2025). Cô là Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Người đẹp đăng quang cuộc thi này tại Hải Phòng vào cuối tháng 9/2024. Kỳ Duyên sinh năm 2005, hiện là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam. Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cao 1m75, số đo hình thể 84-60-97cm.

Thời gian qua, hoa hậu Kỳ Duyên chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi Miss Supranational 2025. Cô hoàn thiện khả năng catwalk, ứng xử, trình độ tiếng Anh và cải thiện vóc dáng, cân nặng.

Cũng tại buổi lễ, 2 đại diện Việt Nam có phần trình diễn tiết mục tài năng, trang phục thi đấu quốc tế. Kỳ Duyên và Minh Khắc được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên dấu ấn mới, lan tỏa hình ảnh người Việt Nam hiện đại, tự tin và đầy cảm hứng tại đấu trường quốc tế Miss & Mister Supranational 2025.

Cả 2 đang trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi tại Ba Lan vào cuối tháng 6 tới.

Miss Supranational và Mister Supranational là hai cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên tại Ba Lan, là một trong những đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín, đề cao vẻ đẹp hiện đại, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng toàn cầu của thí sinh. Chung kết Miss Supranational và Mister Supranational năm nay sẽ lần lượt diễn ra ngày 27/6 và 28/6 tại Ba Lan.