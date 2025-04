Kỳ Duyên lên tiếng sau màn "báo hại" Trấn Thành, 1 người có pha thoát "nạn nhân" vì việc làm này

Kỳ Duyên được biết đến là một trong những nàng hậu chăm tập luyện thể thao. Miss Universe Vietnam còn có hội bạn thân bao gồm Trấn Thành, Quốc Anh... để cùng nhau chạy bộ. Tuy nhiên, sau chuyến đi Mỹ công tác thì Trấn Thành bất ngờ trở thành "nạn nhân" của Kỳ Duyên. Nguồn cơn xuất phát từ việc Hoa hậu Kỳ Duyên đăng vlog đi du lịch và để lộ khoảnh khắc Trấn Thành mũm mỉm, tròn trịa thấy rõ vì tăng cân. Nhiều người cho rằng Kỳ Duyên không phải "nạn nhân" của chạy bộ mà Trấn Thành mới là "nạn nhân" của cô.

Đến mới đây, thêm một nhân vật đã nhập hội bạn cùng chạy chung với Kỳ Duyên chính là Uyển Ân - em gái Trấn Thành. Trong vlog mới này, Kỳ Duyên cho biết đã rủ rê Uyển Ân chạy tầm 5km để nâng cao sức khoẻ. Tuy nhiên, dễ dàng nhận ra mỗi khi phát hiện ra ống kính, em gái Trấn Thành sẽ có hành động kéo giãn áo để không nhìn thấy được vóc dáng hiện tại. Hành động rút kinh nghiệm này đã khiến Uyển Ân thoát khỏi danh sách những người bị Kỳ Duyên dìm tơi tả.

Về sự cố của Trấn Thành trước đó, Kỳ Duyên cho biết chỉ là "hiểu lầm", cô giải thích: "Tôi tính rủ mọi người chạy bộ để nâng cao sức khoẻ tiện lưu lại vài khoảnh khắc kỷ niệm thế nhưng giờ gặp ai cũng từ chối, còn nếu chạy thì cũng cầm áo để che bụng".



Clip: Kỳ Duyên lên tiếng sau màn dìm Trấn Thành gây bão MXH

Uyển Ân "thoát nạn" vì hành động vừa kéo áo vừa chạy

Trấn Thành để lộ bụng "bé mỡ" sau chuyến lưu diễn tại Mỹ

Câu chuyện cân nặng của Trấn Thành là chủ đề muôn thuở vì cứ gầy rồi tăng cân bất thường. Thời điểm làm phim Mai, Trấn Thành thừa nhận bản thân tăng 8 kg bởi vì quá stress: "Tôi làm phim, tôi bị stress vì suy nghĩ nhiều quá, đâu có ai muốn xảy ra. Người ta stress người ta ốm, còn tôi thì mập, không hiểu sao kỳ ghê. Tôi lên tầm 8 kg so với lúc trước khi quay phim".

Trước khi bị Kỳ Duyên để lộ vóc dáng hiện tại, Trấn Thành từng bị soi "bé mỡ" ở concert Anh Trai Say Hi. Sau lần lộ bụng này, Trấn Thành có "nỗi sợ" mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trong một buổi livestream bán hàng, khi thấy cư dân mạng chú ý để ngoại hình của mình, Trấn Thành trực tiếp cho biết bụng "bé mỡ" đã bay màu, phần nhô lên ở vòng 2 là do thiết kế của chiếc áo. Không chỉ nói suông, Trấn Thành còn có hành động xoay người góc nghiêng, chính diện để netizen thoải mái quay chụp "check body" anh. Nam MC bất lực vừa nói: "Cái này là phéc-mơ-tuya nha mấy bà. Nhìn góc nghiêng rồi góc thẳng nè. Cái phéc-mơ-tuya nó căng lên chứ đâu phải cái bụng của tôi".

Trấn Thành để lộ bụng bé mỡ sau chuyến lưu diễn tại Mỹ

Uyển Ân tên đầy đủ là Huỳnh Uyển Ân, là một trong 2 em gái của Trấn Thành. Trước khi được chú ý khi đóng phim Nhà bà Nữ, Uyển Ân đã có 4 năm miệt mài theo đuổi nghiệp diễn, dù không gặt hái được nhiều thành công. Uyển Ân cũng có thời gian khá tròn trịa nhưng hiện tại giảm cân thành công, xinh xắn hơn hẳn.

Uyển Ân từng chia sẻ với PV vào tháng 10/2024: "Mục tiêu làm nghề của tôi khi nhận một vai diễn, tôi sẽ luôn hết lòng và cống hiến toàn bộ tâm trí, nhiệt huyết vào trong nhân vật. Tôi hy vọng khán giả sẽ yêu thương tôi hơn thông qua mỗi vai diễn và ra rạp ủng hộ đoàn làm phim. Bản thân tôi cũng không mong được gọi là ngọc nữ gì đâu, nhưng nếu được khán giả ưu ái gọi tên thì tôi cảm thấy rất biết ơn".