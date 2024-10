Trước ngày lên đường chinh chiến Miss Universe 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên vừa có buổi chia sẻ về hành trang đem tới cuộc thi.

Chia sẻ dự án đem tới Miss Universe 2024, Kỳ Duyên nói: "Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được giai đoạn khủng hoảng. Tôi hiểu được vấn nạn bạo lực tinh thần đang rất nổi cộm đối với giới trẻ. Tôi mong muốn có thể biến những nỗi đau về cảm xúc trở thành nỗi đau về thể chất. Đây cũng chính là dự án mà tôi muốn đem đến Miss Universe 2024".

Kỳ Duyên sẽ lên đường thi Miss Universe 2024 trong vài ngày tới.

Nói về việc sử dụng ngoại ngữ tại cuộc thi năm nay, Kỳ Duyên cho biết cô sẽ ưu tiên dùng tiếng Việt trong những phần thi quan trọng.

"Phần phỏng vấn kín hay những lúc cần trả lời ứng xử, tôi sẽ quyết định dùng tiếng mẹ đẻ. Tôi muốn truyền tải được thông điệp một cách rõ ràng, mạnh mẽ nhất. Năng lượng và sức mạnh nội tại bên trong phải được truyền qua ngôn ngữ mẹ đẻ. Tại cuộc thi sẽ luôn có thông dịch viên vì vậy điều này không phải vấn đề lớn. Việc dùng tiếng Anh đôi khi sẽ làm ảnh hưởng tới thần thái của mình", người đẹp khẳng định.

Về trình độ tiếng Anh của bản thân, Kỳ Duyên tự tin khẳng định "đủ để giao tiếp, kết nối bốn phương với các thí sinh".

Trả lời về những ý kiến trái chiều xung quanh việc hình ảnh trên trang chủ cuộc thi chưa thực sự ấn tượng, Kỳ Duyên cho biết Miss Universe luôn tìm kiếm cô gái tự tin với những gì mình có. Suốt 10 năm qua, Kỳ Duyên luôn đặt niềm tin vào bản thân của mình mà không để bị ảnh hưởng bởi ý kiến của ai. Người đẹp khẳng định không muốn biến mình thành hình mẫu mà khán giả đặt ra.

Kỳ Duyên cũng dí dỏm tiết lộ cô cảm thấy mình "vẫn xinh" trong những bức ảnh trên trang chủ cuộc thi.

Kỳ Duyên chia sẻ về khả năng ngoại ngữ.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết cô và ê-kíp đã chuẩn bị những bước đi đầu tiên, là một quyển photobook (sách ảnh) tự truyện ghi lại đầy đủ hành trình mà nàng hậu đã vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống trong 10 năm qua.

Kỳ Duyên sẽ ra mắt sách ảnh kể về hành trình 10 năm của mình.

Hoa hậu Kỳ Duyên bày tỏ bản thân là một cô gái nhỏ bé, chưa đủ sự vững vàng để vượt qua được sự tấn công của cư dân mạng ở giai đoạn đó. Đến với Miss Universe Vietnam 2024, cô mong muốn sử dụng cuốn tự truyện này để cho mọi người biết rằng nhiều hơn về mình.

Ngoài ra, Kỳ Duyên sẽ tổ chức giải chạy marathon sau khi trở về từ Mexico và dự định xây dựng 10 trường học dưới danh nghĩa Tân Miss Universe Vietnam 2024.

Trong những ngày tới, Kỳ Duyên sẽ công bố "Trang phục dân tộc" cũng như những thiết kế sẽ theo cô đến với cuộc thi năm nay.

Kỳ Duyên đọc lời tuyên bố trước khi thi quốc tế.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Người đẹp cao 1,76m với số đo 3 vòng 86-60-94cm.

So với thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên ở hiện tại có sự thay đổi đáng kể về diện mạo. Người đẹp có vóc dáng cân đối nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Việc tiếp tục đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 giúp Kỳ Duyên trở thành một nàng hậu đặc biệt của showbiz Việt.

Miss Universe năm nay có tới 125 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới xác nhận tham gia. Ban tổ chức cuộc thi từng tiết lộ số lượng thí sinh có thể lên đến con số 130.

Đêm chung kết Miss Universe 2024 dự kiến được tổ chức vào ngày 17/11 tại Mexico.