Kỳ Duyên - Huyền My đụng mặt sau thời gian dài nghi vấn "chơi xấu sau lưng", thái độ ngồi cạnh nhau gây chú ý

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Huyền My bất ngờ hội ngộ tại một sự kiện. Sự xuất hiện đồng thời của 2 nàng hậu khiến dân mạng không khỏi chú ý bởi lẽ trước đó, cả hai từng có thời gian "không nhìn mặt". Tại sự kiện, Kỳ Duyên và Huyền My gây sốt với phong cách thời trang quyến rũ.

Nếu như Kỳ Duyên chọn thiết kế được khoét sâu gợi cảm thì Huyền My cũng không lép vế khi chọn chiếc đầm cắt xẻ táo bạo. Cả hai trưng trổ sắc vóc nóng bỏng cùng visual ngày càng thăng hạng. Trong khung hình chung, Kỳ Duyên và Huyền My còn ngồi sát rạt, cho thấy thái độ vui vẻ, thoải mái của cả hai trong lần hiếm hoi đụng mặt.

Kỳ Duyên - Huyền My ngồi sát rạt trong lần hiếm hoi hội ngộ

2 nàng hậu ăn diện "chặt chém", đọ visual căng đét cùng các mỹ nhân đình đám khác

Kỳ Duyên - Huyền My từng là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2014 . Ở cuộc thi đó, Kỳ Duyên đăng quang ngôi vị cao nhất, còn Huyền My về đích với vị trí Á hậu 1. Ngay sau khi cuộc thi, Kỳ Duyên - Huyền My liên tục bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Không những vậy, loạt tin đồn hậu trường rằng "Huyền My chơi xấu sau lưng Kỳ Duyên" trở thành đề tài bàn tán khắp mạng xã hội.

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Huyền My còn vướng nghi vấn như nước với lửa. Bởi lẽ giữa tin đồn bất hòa, cả hai bất ngờ tránh né, không còn vui vẻ chị chị em em như trước. Cho đến đầu năm 2019, Huyền My chính thức lên tiếng về nghi vấn "cơm không lành, canh không ngọt" với Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên và Huyền My từng chủ động "né" nhau để tránh bị công chúng so sánh

"Thực ra mối quan hệ của tôi và Kỳ Duyên ngay từ trong cuộc thi là vô cùng tốt đẹp khi mà 2 chị em luôn luôn đi cùng nhau và cũng giúp đỡ nhau rất nhiều việc. Lúc đấy tôi cũng khá thân thiết với gia đình của Duyên và cũng hay nói chuyện với các bác. Cho đến khi thi xong, 2 chị em vô tình bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh, sau đấy có rất nhiều lời đồn xảy ra và tôi nghĩ là Duyên cũng không thể chứng thực được là có đúng như lời đồn hay không, nên chính vì thế cả 2 chị em cũng hơi tự né ra một chút, tránh việc xuất hiện ở gần nhau hơn.

Sau đó cũng liên tiếp có những tin đồn không hay xảy ra, rất nhiều tin đồn cho rằng tôi ghen ghét Kỳ Duyên hay tôi là người đứng đằng sau những câu chuyện nói xấu Kỳ Duyên. Sự thật không phải như vậy, tôi không có gì phải ghen hay ghét bỏ Kỳ Duyên cả. Nếu đã không thích ai thì tôi nhất quyết sẽ không nói chuyện hay cười nói nói như không có chuyện gì", Huyền My bộc bạch với truyền thông.

Về phía Kỳ Duyên, người đẹp chia sẻ: "Tôi chỉ biết những lần gần nhất tôi tiếp xúc với chị My thì tôi thấy chị ấy rất vui vẻ với tôi. Người ta đối xử với tôi như nào, tôi sẽ đối xử với họ như thế, chứ không quan tâm đến những thông tin bên ngoài. Tôi chỉ mong muốn mình hướng tới những điều tốt đẹp và tích cực. Đến hiện tại, khi tất cả mọi chuyện đã qua, tôi nhìn lại và nghĩ rằng, nếu lúc ấy bản thân tôi đủ tốt, không tạo ra cơ hội để người khác hại mình thì không ai hại mình hay nói gì được cả".

Kỳ Duyên - Huyền My khẳng định mối quan hệ giữa cả hai không như những đồn đoán trên MXH

Vì Huyền My ở Hà Nội, Kỳ Duyên hoạt động ở TP.HCM nên cả hai hiếm hoi gặp gỡ. Tuy nhiên mỗi khi có dịp hội ngộ, Kỳ Duyên và Huyền My dành cho nhau sự vui vẻ, không quá gay gắt như lời đồn của cư dân mạng. Hiện tại, cả hai có cuộc sống và hướng đi riêng biệt. Kỳ Duyên đang là "chân dài" đắt giá ở các show diễn thời trang trong nước. Gần đây Hoa hậu Việt Nam 2014 liên tục xuất hiện ở các chương trình thực tế với vai trò host hoặc huấn luyện viên.

Trong khi đó, sau thành tích Top 10 Miss Grand International 2017, Huyền My hạn chế các hoạt động trong showbiz. Không còn xuất hiện trong nhiều sự kiện, nàng hậu gây bất ngờ khi trở thành một biên tập viên thể thao. Huyền My chia sẻ: "Tôi may mắn vì đang được sống với đam mê. Ở độ tuổi này, tôi cảm thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn và tôi cũng không hẳn tham gia nhiều sự kiện như trước nữa".

Kỳ Duyên - Huyền My luôn có tương tác vui vẻ mỗi khi gặp nhau

Kỳ Duyên hiện tại hoạt động nghề chăm chỉ, trở thành gương mặt gây sốt ở các chương trình thực tế về thời trang