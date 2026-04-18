Kỳ Duyên đáp trả khi bị chất vấn chừng nào xây xong 10 trường học

Sau khi ông Valentin Trần thông báo từ bỏ quyền nắm giữ bản quyền Miss Universe Vietnam, hàng loạt diễn biến bên lề nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đó, cái tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ bị réo gọi nhiều nhất. Không chỉ xoay quanh câu chuyện nhiệm kỳ và khả năng có final walk, cư dân mạng còn đồng loạt đặt lại câu hỏi về những sứ mệnh mà nàng hậu từng cam kết sau đăng quang, đặc biệt là dự án xây dựng 10 trường học cho trẻ em vùng khó khăn.

Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tiến độ thực hiện lời hứa hậu đăng quang, thậm chí có người thẳng thắn chất vấn nàng hậu ngay dưới phần bình luận trên mạng xã hội. Không né tránh, Kỳ Duyên đã trực tiếp lên tiếng đáp trả. Cô cho biết bản thân đã hoàn thành 7/10 ngôi trường theo kế hoạch, trong khi 3 công trình còn lại đang trong quá trình xin giấy phép do gặp nhiều khó khăn về địa hình và điều kiện xây dựng. Nàng hậu nhấn mạnh việc xây trường không phải là câu chuyện có thể làm trong thời gian ngắn, đồng thời khẳng định vẫn đang từng bước thực hiện và sẽ hoàn thành đúng cam kết.

Đáng chú ý, Kỳ Duyên còn tỏ rõ thái độ không hài lòng khi bị "soi xét" một chiều. Cô cho rằng có những người chưa cập nhật đầy đủ thông tin nhưng đã vội đưa ra nhận định. Trong phản hồi, nàng hậu cũng nhắn nhủ cộng đồng mạng cần theo dõi thông tin chính xác, bởi phần lớn dự án được thực hiện vì trẻ em vùng cao, không phải để đáp trả tranh cãi cá nhân.

"Còn chuyện xây trường, mình thấy bạn soi xét mình quá, mà sao bạn không biết mình xây được mấy ngôi trường rồi nhỉ? Mình đã hoàn thiện 7/10 ngôi trường. 3 ngôi trường còn lại đang xin giấy phép vì khu vực được xây rất khó khăn. Bạn ơi là xây trường đó, chú không phải lâu đàu cát, mình vẫn đã, đang và sẽ làm cho đủ. Phần lớn là cho các em, và phần rất nhỏ là cho bạn đó! Nhớ cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác nha", Kỳ Duyên phản hồi.

Về chuyện final walk giữa bối cảnh Miss Universe Vietnam sẽ có đơn vị nắm bản quyền mới, Kỳ Duyên cũng thẳng thắn chia sẻ rằng: "Chủ tịch này không làm nữa thì Miss Universe Vietnam sẽ có người khác làm mà. Anh Valentin mới nhắn tin cho mình nè: 'I think Miss Universe Organization will choose the new owner soon anh will contact you' (tạm dịch: Tôi nghĩ tổ chức Miss Universe sẽ sớm chọn đơn vị sở hữu mới và họ sẽ liên hệ bạn) . Chuyện còn chưa ngã ngũ, đợi đi, sồn thế".

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô là người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 . Sau đăng quang, Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Năm 2024, Kỳ Duyên một lần nữa giành vương miện tại Miss Universe Vietnam , trở thành người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong nước. Đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2024 , cô lọt vào Top 30 chung cuộc.

Về sứ mệnh hậu đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 bao gồm: Xây dựng 10 trường học cho trẻ em ở vùng cao; Thực hiện dự án do các thí sinh Miss Universe 2024 bình chọn trong tập 4 Inspiration; Dự án cá nhân của Tân Hoa hậu; Thực hiện Edutour cùng các diễn giả đến 12 trường Đại học ở 12 tỉnh thành khác nhau; Kêu gọi và thu thập 1000 đầu sách ngoại chuyên ngành cho sinh viên Đại học.

