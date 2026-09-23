Kỳ Duyên chính thức công bố ngày cưới

Một câu nói của Kỳ Duyên khiến cả khán phòng vỗ tay rần rần.

Chiều ngày 23/09, buổi showcase công bố dàn diễn viên phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ ê-kíp làm phim cùng dàn cast chính gồm NSND Lê Khanh, Steven Nguyễn, Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh vắng mặt nhưng Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu xuất hiện sau bao ngày khiến người hâm mộ chờ đợi.

Dàn cast và êkip Chị Chị Em Em 3 tại showcase

Trong phần giao lưu, Kỳ Duyên gây chú ý khi với một câu nói trước truyền thông. Với phong thái vừa nhẹ nhàng, uyển chuyển mà dõng dạc, cô thông báo: "Kính thưa các cụ, các ông, các bà, xin thứ lỗi cho bọn trẻ chúng con. Ngày cưới của bọn con sẽ vào ngày 12 tháng 10 tới ạ".

Kỳ Duyên thông báo ngày cưới (Clip: Team sự kiện)

Kỳ Duyên vừa dứt lời, tiếng vỗ tay từ dàn diễn viên lẫn những có mặt vang lên khắp khán phòng. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bắt đầu xôn xao. Bởi nếu chỉ nghe qua tuyên bố của Kỳ Duyên thì nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ rằng nàng Hậu đang chính thức công khai ngày về chung nhà với nửa kia ngoài đời thật.

Tuy nhiên, khán giả đã được một phen mừng hụt. Thực chất, đây là một màn thị phạm cho một phân cảnh trong phim của Kỳ Duyên. Câu nói trang trọng kia là lời tuyên bố ngày cưới của nhân vật Thị Mầu (do Kỳ Duyên thủ vai) với công tử Văn Tài (Quốc Anh) trong phim Chị Chị Em Em 3.

Tiếp nối sự thành công của hai phần phim trước, Chị Chị Em Em 3 do Will Vũ sản xuất và Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn tiếp tục khai thác đề tài nữ quyền, những khát khao và tham vọng sâu kín của người phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì bối cảnh hiện đại hay miền Nam xưa, phần 3 đưa khán giả ngược dòng thời gian về vùng đất Bắc Ninh cổ kính, nơi câu chuyện tình yêu và danh vọng bị bủa vây bởi vô vàn nguyên tắc, lễ nghi nghiêm ngặt của xã hội cũ.

Trong phim, nhân vật Thị Mầu của Kỳ Duyên là một người con gái sắc sảo với số phận được nữ diễn viên miêu tả là "nghiệt ngã". Cô có mối quan hệ với Văn Tài (Quốc Anh) - chàng công tử hào hoa, môn đăng hộ đối. Thế nhưng, câu chuyện không đơn giản như vậy khi poster phim từng thả một câu đầy ẩn ý: “Có những thứ phải cưới rồi mới biết về nhau”.

Đám cưới trong phim của Kỳ Duyên và Quốc Anh

Mạch phim Chị Chị Em Em 3 xoay quanh cuộc tình "tay năm" phức tạp giữa các nhân vật: công tử Văn Tài (Quốc Anh) dù chuẩn bị kết hôn môn đăng hộ đối với tiểu thư Thị Mầu (Kỳ Duyên) nhưng lại đem lòng say đắm Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) – người phụ nữ đang tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với Văn Cường (Steven Nguyễn). Vòng xoáy tranh đoạt càng thêm kịch tính khi Văn Tài vẫn vướng bận mối duyên nợ cũ với cô ca nương Thị Nương (Chi Pu), người vốn có sợi dây liên kết đặc biệt với Văn Cường.

Bộ 3 mỹ nhân trong phim



