Kỳ Duyên bị giám khảo quốc tế nhận xét 'thiếu năng lượng và cảm xúc'

Tập 3 của Miss Universe Vietnam 2024 vừa lên sóng với chủ đề Intelligence (Trí tuệ cảm xúc). Trong tập này, top 31 thí sinh sẽ tự chuẩn bị một món quà do chính tay mình làm để gửi gắm tới một ai đó. Sau đó, mỗi người đẹp sẽ có 2 phút trên sân khấu để thuyết trình về món quà của mình.

Cũng như các tập, phần thi của Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả. Trong tập này, người đẹp chọn tự tay làm một lẵng hoa để gửi tặng tới fan - những người đã ở bên cô suốt 10 năm đăng quang.

Trên sân khấu, Kỳ Duyên trải lòng: "Tôi muốn dành sự biết ơn tới những người hâm mộ đã ở bên tôi suốt thời gian qua. Đến với Miss Universe Vietnam 2024, tôi tự hào vì dũng cảm làm điều mà bao lâu nay mọi người đang mong đợi. Tuy nhiên bản thân tôi chịu nhiều áp lực sẽ phải hoàn thiện bản thân theo cách xuất sắc nhất. Tất cả lời động viên, cổ vũ của khán giả chính là nguồn động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày.

Là người con yêu đất nước, tôi luôn mong một ngày nào đó được đại diện Việt Nam tranh tài ở một đấu trường nhan sắc quốc tế. Khi áp lực, tôi sẽ nhìn vào 2 điều này để động viên bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Tôi muốn gửi gắm tới mọi người rằng: Kỳ Duyên đã quay trở lại, mọi người yên tâm nhé!".

Phần thi của Kỳ Duyên trong tập 3 Miss Universe Vietnam 2024.

Dù có phần thuyết trình khá lưu loát và trôi chảy, nhưng phần thi của Kỳ Duyên vẫn nhận được nhiều góp ý của ban giám khảo. Là giám khảo khách mời, Á hậu 1 Miss Universe 2023 - Anntonia Porsild cho rằng vẫn chưa cảm nhận được sự hạnh phúc và năng lượng mà Kỳ Duyên muốn gửi gắm tới người hâm mộ.

"Các fan mang lại cho bạn niềm vui, hạnh phúc và năng lượng. Tuy nhiên năng lượng mà bạn truyền tải khiến tôi không cảm nhận được. Tôi thấy bạn nói đúng những gì cần nói nhưng tôi không cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc.

Tôi muốn bạn cải thiện một chút. Hãy cười nhiều hơn, thể hiện sự vui vẻ và hào hứng. Bạn đang ở đây để đại diện cho tất cả các fan ủng hộ mình suốt 10 năm qua. Tôi biết bạn rất yêu mến fan của mình nhưng tôi cũng muốn họ cảm nhận được điều đó" , cô nhận xét.

Giám khảo Thanh Hằng cũng nhận xét rằng việc Kỳ Duyên ít cởi mở là vì chưa tin người đối diện và chính bản thân mình.

"Khi em tin vào bản thân, tin vào những người xung quanh, hãy thả lỏng để cảm thấy thoải mái hơn. Tôi nghĩ Kỳ Duyên có nhiều hơn như thế và hãy tin ở chương trình sẽ giúp em cởi mở, toả sáng hơn nữa", siêu mẫu góp ý.

Kỳ Duyên cũng thừa nhận bản thân cô trước giờ luôn tự làm mọi thứ một mình, vì thế cô đang dần cố gắng thay đổi nhiều hơn.

Kết quả cuối cùng, Kỳ Duyên được vào vòng an toàn. Top 3 xuất sắc nhất trong tập này là Đinh Thị Triều Tiên, Quách Tapiau Mai Ly (MLee) và Vũ Thúy Quỳnh. Thí sinh Nguyễn Lê Nhật Nhi do có phần thi kém nhất nên phải dừng chân tại cuộc thi.

Từng đăng quang Hoa hậu cách đây 10 năm, việc Kỳ Duyên trở lại với đường đua nhan sắc gây bất ngờ. Là thí sinh nổi bật, được đánh giá cao nhưng Kỳ Duyên lại có màn thể hiện "hời hợt, thiếu lửa" ngay chặng đường đầu tiên của Miss Universe Vietnam.

Trước đó trong tập 2 của Miss Universe Vietnam 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục gây thất vọng cho khán giả trong phần thuyết trình của mình.

Với câu hỏi ứng xử: “Việc đọc sách giúp bạn thay đổi cuộc đời mình như thế nào?” , Kỳ Duyên chỉ nói được hai câu và lộ rõ việc hổng kiến thức cùng sự ngập ngừng lo lắng trong suốt phần thi. Màn thuyết trình còn dang dở của Kỳ Duyên khiến ban giám khảo hụt hẫng và quyết định đưa cô vào top 3 nguy hiểm.

Sau khi chương trình lên sóng được 2 tập, những phần thi của Kỳ Duyên tiếp tục tạo ra nhiều tranh cãi trái chiều. Khán giả không tin một người có kinh nghiệm làm nghề lâu năm như Kỳ Duyên lại có phần thể hiện sa sút như vậy.

Sau đó, Kỳ Duyên cũng phải lên giải thích về áp lực và những khó khăn phải đối mặt khi trở lại đấu trường sắc đẹp.

"10 năm rồi Kỳ Duyên mới trở lại với sân chơi sắc đẹp, thử thách thực sự. Không như những gì mọi người nghĩ. Tâm thế đi thi khác, môi trường và mọi thứ xung quanh giờ khác xưa nhiều lắm, nên thật sự là tôi hơi khớp nhẹ, cần thời gian thích nghi 'môi trường vừa quen mà cũng vừa lạ' ấy. Tôi không hoàn hảo, áp lực nhiều lắm, lại bị tâm lý mọi người kỳ vọng, rồi tự làm khó mình", Kỳ Duyên nói.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên từng đối diện với nhiều ồn ào, tranh cãi.

So với thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên ở hiện tại có sự thay đổi đáng kể về diện mạo. Người đẹp có vóc dáng cân đối nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.