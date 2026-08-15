HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kỳ đà hoa dài 2m bò vào khu bếp nhà hàng ở Phú Quốc

Nhật Huy
|

Một cá thể kỳ đà hoa dài khoảng 2m, nặng 20kg bất ngờ bò vào khu vực bếp của một nhà hàng ở Phú Quốc (An Giang). Sau khi được người dân phát hiện, bảo vệ và bàn giao cho lực lượng chức năng, cá thể này đã được tái thả về rừng tự nhiên.

Ngày 15/8, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp với người dân địa phương tái thả một cá thể kỳ đà hoa nặng khoảng 20kg, dài 2m về rừng tự nhiên.

Cá thể kỳ đà hoa được thả về rừng tự nhiên tại Phú Quốc. Ảnh: H. Dung

Trước đó, sáng 14/8, anh Hoàng Trung Thông, nhân viên nhà hàng Camia (Phú Quốc), bất ngờ phát hiện một con kỳ đà hoa bò vào khu vực bếp. Nhận thấy đây là cá thể động vật hoang dã có kích thước lớn, anh Trung đã tìm cách giữ an toàn cho con vật, đồng thời liên hệ anh Nguyễn Thanh Bình, một người dân có kinh nghiệm và yêu thích động vật hoang dã trên địa bàn.

Sau khi kiểm tra, anh Bình xác định đây là kỳ đà hoa - loài động vật được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam. Cá thể này sau đó được tạm thời chăm sóc và thông báo cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể kỳ đà hoa không bị thương, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện trở về môi trường tự nhiên.

Với diện tích hơn 31.400ha, chiếm hơn 40% diện tích đảo Phú Quốc, vườn Quốc gia Phú Quốc có hệ sinh thái rừng nhiệt đới phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Tags

kỳ đà hoa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại