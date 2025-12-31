Kỳ Anh phân phối thiết bị điện Schneider chính hãng với chiết khấu tốt trên thị trường

Chính sách chiết khấu tốt bậc nhất thị trường hiện nay

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ mua lẻ đến mua số lượng lớn, Thiết bị điện Kỳ Anh công khai bảng giá thiết bị điện Schneider và chính sách chiết khấu theo từng nhóm sản phẩm. Đặc biệt, giá một số sản phẩm Schneider tại Kỳ Anh được chiết khấu tới 50% so với giá thị trường, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư dự án và công trình.

Các sản phẩm Schneider Electric tại Kỳ Anh bao gồm công tắc, ổ cắm, aptomat và thiết bị đóng cắt được phân loại rõ ràng để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Chính sách giá chiết khấu giúp mọi đối tượng khách hàng từ thợ điện độc lập đến nhà thầu lớn đều tiếp cận được sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý.

Hỗ trợ chi phí cho nhà thầu và khách hàng số lượng lớn

Chính sách chiết khấu của Kỳ Anh không chỉ giới hạn ở các sản phẩm đơn lẻ mà còn mở rộng sang đơn hàng số lượng lớn. Điều này tạo điều kiện để các đối tác nhà thầu, doanh nghiệp xây dựng tối ưu chi phí đầu tư ngay từ khâu mua sắm thiết bị điện Schneider. Đặc biệt trong bối cảnh giá nguyên vật liệu và thiết bị tăng cao, đây là lợi thế lớn giúp dự án vận hành hiệu quả hơn.

Đơn vị cũng áp dụng mức giá linh hoạt cho từng khu vực như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trên toàn quốc, đảm bảo mọi khách hàng đều được hưởng mức chiết khấu tốt nhất.

Cam kết sản phẩm chính hãng và minh bạch nguồn gốc

Thiết bị điện Kỳ Anh cung cấp sản phẩm Schneider Electric chính hãng, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và tính đồng bộ trong từng đơn hàng. Với vai trò là đơn vị phân phối sỉ và lẻ thiết bị điện dân dụng, công nghiệp, Kỳ Anh hợp tác cùng nhiều nhà sản xuất và nhà nhập khẩu uy tín trên thế giới, trong đó có Schneider Electric - thương hiệu thiết bị điện danh tiếng toàn cầu.

Việc đảm bảo nguồn hàng chính hãng giúp khách hàng yên tâm về chất lượng sử dụng, đồng thời thuận lợi trong quá trình nghiệm thu và triển khai các công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật. Sản phẩm Schneider do Kỳ Anh phân phối hiện được ứng dụng rộng rãi cho nhiều hệ thống điện, từ hộ gia đình đến các công trình thương mại và môi trường công nghiệp.

Minh bạch trong tư vấn và giá sản phẩm

Thiết bị điện Kỳ Anh chú trọng tính minh bạch trong toàn bộ hoạt động tư vấn và phân phối. Danh mục sản phẩm, bảng giá và chính sách chiết khấu được công bố rõ ràng trên website chính thức, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và lựa chọn phương án phù hợp.

Việc minh bạch thông tin giúp người mua chủ động so sánh, đánh giá chi phí và kiểm soát ngân sách đầu tư hiệu quả hơn, đặc biệt với các đơn hàng số lượng lớn hoặc dự án triển khai theo giai đoạn.

Chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi hỗ trợ khách hàng

Bên cạnh lợi thế về giá và cam kết sản phẩm chính hãng, Thiết bị điện Kỳ Anh chú trọng xây dựng chính sách bảo hành rõ ràng và nhất quán. Các sản phẩm Schneider Electric do Kỳ Anh phân phối được áp dụng bảo hành chính hãng từ 12 đến 24 tháng theo mã mua hàng điện tử, tùy từng dòng sản phẩm, mang lại sự an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Song song đó, Thiết bị điện Kỳ Anh triển khai chính sách đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày đối với các trường hợp sản phẩm phát sinh lỗi. Đơn vị cũng áp dụng hỗ trợ vận chuyển cho những đơn hàng đạt giá trị nhất định, tạo thuận lợi cho khách hàng mua sắm trực tuyến hoặc đặt hàng số lượng lớn.

Đội ngũ tư vấn của Kỳ Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ qua hotline và Zalo, đồng hành cùng khách hàng từ khâu lựa chọn sản phẩm đến sau bán hàng. Việc hỗ trợ kịp thời giúp khách hàng chọn đúng nhu cầu và tiếp cận mức chiết khấu phù hợp cho từng đơn hàng.

Thiết Bị Điện Kỳ Anh là đơn vị phân phối thiết bị điện được nhiều lựa chọn nhờ chính sách chiết khấu tốt, sản phẩm chính hãng và dịch vụ hậu mãi rõ ràng. Với lợi thế về giá, nguồn hàng ổn định và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp đang là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng tìm kiếm giải pháp thiết bị điện hiệu quả, an tâm và bền vững trong dài hạn.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn, nhận bảng giá và chiết khấu ưu đãi nhất:

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Thiết bị điện Kỳ Anh

Địa chỉ: Số 2 Ngách 1 Ngõ 15b, Đường Tả Thanh Oai, Xã Đại Thanh, TP Hà Nội

Hotline/Zalo: 093 448 7111

Email: thietbidienkyanh@gmail.com

Website: thietbidienkyanh.com