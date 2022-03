Kỳ án bộ xương trong chiếc chăn hoa: Buổi lễ động thổ phát lộ bí mật chôn vùi 14 năm trước

Đào đất thi công phát hiện bộ xương khô trong chiếc chăn hoa cũ

Đêm lạnh ngày cuối tháng 12/2004, một nhóm công nhân thuộc Công ty xây dựng đường bộ 479 làm lễ động thổ để chuẩn bị xây dựng một công trình trên địa bàn xã Nghi Phú (TP. Vinh, Nghệ An). Vị trí xây dựng là khu đất cũ của Xí nghiệp 572 thuộc Công ty Đường bộ số 8 (hiện đã giải thể) đóng ở xóm 9, xã Nghi Phú (TP. Vinh).

Mảnh đất này vốn đã bỏ hoang nhiều năm nay nên cỏ mọc um tùm. Trước khi làm lễ, nhóm kỹ sư của công ty đã tính toán và chỉ định địa điểm động thổ. Tuy nhiên, khi làm lễ thắp hương, một kỹ sư trẻ nhìn đi tính lại rồi bàn với mọi người để thay đổi địa điểm.

Khu vực cổng vào Xí nghiệp 572 cũ ở xóm 9, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An.

Địa điểm mới được chọn để động thổ là vị trí vừa được nhóm công nhân hóa vàng mã. Đây là một ụ đất cao um tùm cỏ lau. Sau khi bàn bạc, đo ngắm, tất cả mọi người cũng đồng ý chuyển đến vị trí mới để làm lễ động thổ.

Khi hương lễ tàn và sau vài thủ tục tượng trưng, chiếc máy múc được di chuyển vào vị trí động thổ. Những nhát gàu máy múc bổ xuống đất, bất chợt hệ thống đèn điện tại công trường tắt ngúm. Ánh sáng duy nhất lúc này chỉ là leo lét từ bầu trời mờ trăng. Sau ít phút khắc phục sự cố, các đèn điện chiếu sáng trở lại nên chiếc máy múc tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên chỉ sau ít gàu múc đất lên, các công nhân phát hiện có mảnh vải vướng vào gàu như một tấm chăn. Nhóm công nhân tiến đến gỡ mảnh vải ra thì giật bắn người vì phát hiện bên trong có những vật trắng như những đốt xương người.

Khu đất được chọn động thổ là ụ đất cỏ lau mọc um tùm sát cạnh bờ rào Xí nghiệp 572.

Cả nhóm công nhân vội xúm lại kiểm tra thì đúng là những mảnh xương người được quấn trong chiếc chăn đã mủn. Sự việc lập tức được các công nhân trình báo lên cơ quan công an, chính quyền địa phương.

"Lúc phát hiện bộ xương, đông người dân xúm nhau lại đến xem lắm. Ai cũng hốt hoảng lo lắng. Vị trí phát hiện bộ xương là ngay cạnh tường rào của Xí nghiệp 572 cũ. Bây giờ họ thi công làm trạm biến áp điện rồi. Sự việc đào được bộ xương thực sự gây rúng động dư luận cho địa bàn xã này thời điểm đó", người đàn ông ngoài 60 tuổi vừa cuốc đất trồng rau ngay trên mảnh đất Xí nghiệp 572 cũ vừa chia sẻ.

Nhận tin báo từ người dân, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An lập tức phối hợp với Công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.



Nhiều người dân xã Nghi Phú hiện giờ canh tác trong khu đất của Xí nghiệp 572 vẫn nhớ như in ngày phát hiện thi thể trong khu đất này.

"Khi ra đến hiện trường thì bộ xương đã được bới ra một phần. Chúng tôi đưa bộ xương lên tấm bạt để khám nghiệm, phục vụ điều tra. Đây là một bộ xương người hoàn chỉnh, nạn nhân còn trẻ tuổi", Trung tá Phan Văn Nhung - Nguyên cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ.



Xem xét kỹ hiện trường, cơ quan công an đã đặt ra nhiều nghi vấn về bộ xương người này. Liệu đây có phải là mộ do người dân an táng? hay là một nạn nhân bị sát hại và được giấu sơ sài trong chiếc chăn cũ.

Qua tìm hiểu được biết, mảnh đất nơi phát hiện bộ xương người này trước đây thuộc của Xí nghiệp xây dựng 572, xung quanh có hàng rào bao quanh. Bên trong là khu lán trại của công nhân sinh sống và làm việc.

Khi xí nghiệp 572 giải thể, toàn bộ khu đất được giao về cho địa phương quản lý. Mãi đến năm 2004, chính quyền địa phương mới giao lại cho Công ty 479 thi công.

Vậy nên, khu đất này không thể xuất hiện mộ phần của người dân chôn cất được. Hơn nữa, nếu là mộ phần thì tại sao thi hài không được chôn cất cẩn thận trong quan tài mà lại quấn trong một chiếc chăn hoa và vùi đất sơ sài như đang ẩn giấu một sự thật nào đó.

Tiến hành trưng cầu giám định Viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an, kết quả cho thấy bộ xương kia là của nữ giới, nạn nhân cao khoảng 1,60m, khi chết tuổi đời khoảng tầm 20 - 25. Thời gian được chôn cho đến khi phát hiện là khoảng 13 đến 14 năm. Kết luận này khá trùng hợp với nhận định ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.

Khu vực phát hiện bộ xương lúc nhóm công nhân đào đất để thi công công trình và làm trạm biến áp.

Càng điều tra, công an càng nhận định cái chết của nạn nhân này có vấn đề. Bởi trên đỉnh hộp sọ nạn nhân có vết nứt lớn ở giữa 2 khớp nối. Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu vết nứt này xuất hiện trong quá trình chôn cất hay do thời gian chôn dưới đất đã lâu nên xương bị nứt hay là nạn nhân đã bị tác động lực mạnh vào đầu khi còn sống dẫn đến tử vong?.

Việc thi thể bị quấn trong chiếc chăn hoa và vùi lấp sơ sài như ai đó đang muốn che giấu sự thật về cái chết của nạn nhân này một cách rất vội vã. Chính vì thế, công an tình nghi đây có thể là một vụ án mạng rồi phi tang xác.

"Trên hộp sọ nạn nhân để lại một vết lún, nứt lớn. Đây chính là mấu chốt và nhận định nạn nhân bị tác động mạnh vào đầu dẫn đến tử vong", nguyên cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Tung tích về cô gái mất tích 14 năm trước được hé lộ

Tuy nhiên, để tìm hiểu chính xác nguyên nhân cái chết thì việc đầu tiên phải xác định được danh tính nạn nhân này là ai. Họ đến từ đâu, mất tích hay bị chết trong thời gian nào, đã bao lâu?

Quá trình khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện bộ xương, ngoài chiếc chăn hoa, công an còn phát hiện một chiếc áo khoác ngoài có hoa văn. Do chiếc chăn và áo làm từ loại vải pha ni-lon nên đã không bị phân hủy trong thời gian dài.

Việc phát hiện bộ xương khô không rõ lai lịch trong khu đất cũ của xí nghiệp xây dựng đã khiến dư luận trên địa bàn xã Nghi Phú hoang mang, lo lắng. Thời điểm này nhiều người dân cũng đã tập trung đến để theo dõi quá trình khám nghiệm, làm việc của công an.

Ngày chị Hiền mất tích bí ẩn, gia đình trình báo lên xóm, xã nên ai cũng biết sự việc.

Trong số những người này có anh Nguyễn Văn Huệ (trú xóm 9, xã Nghi Phú). Khi chiếc áo được công an làm sạch, lộ ra những hoa văn nhỏ và màu sắc, anh Huệ giật mình vì nhớ lại ngày chị gái của anh mất tích cũng mặc chiếc áo tương tự như vậy. Anh Huệ sau đó trình bày sự việc với các chiến sỹ công an đang điều tra tại đây.

Làm việc với công an, anh Huệ cho biết, một đêm khoảng cuối tháng 4/1990, chị gái của anh là Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1968) đi ra khỏi nhà nói để gặp bạn trai. Kể từ đó, chị Hiền mất tích và không bao giờ quay trở về nữa. Lúc đi ra khỏi nhà, chị Hiền mặc chiếc áo giống hệt chiếc áo mà công an vừa tìm thấy trên bộ xương người ở khu đất trống.

Tiến hành thu thập thông tin từ anh Huệ và điều tra, công an biết được thời điểm năm 1990, chị Hiền mới hơn 20 tuổi hoàn toàn trùng khớp với giám định về tuổi đời bộ xương. Thời gian chôn cất của bộ xương cũng được xác định khoảng 13-14 năm trước và trùng hợp với thời điểm chị Hiền mất tích.

Thời điểm chị Hiền mất tích cả xã Nghi Phú ai cũng biết. Gia đình chị đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không được.

Nhà chị Hiền chỉ cách khu đất Xí nghiệp 572 cũ chừng vài chục mét.

Cũng vào những năm 1990, có nhiều chàng trai, cô gái trẻ bỏ quê đi làm ăn xa, ra tận nước ngoài nên sau một thời gian tìm kiếm không được, gia đình cũng nghĩ chị Hiền đã đi làm ăn xa nên dần dần cũng thôi không tìm kiếm nữa.

"Năm đó chị Hiền mất tích thì ai cũng biết. Nhưng sau khi tìm kiếm không được thì nghĩ chị ấy đi làm ăn xa ở đâu rồi nên cũng thôi. Chỉ đến khi công nhân đào đất và phát hiện bộ xương của chị Hiền thì mọi người mới tá hỏa ra chị đã bị chết ngay gần nhà chứ không phải đi đâu xa", một người dân sống cạnh hàng rào của Xí nghiệp 572 chia sẻ.

Về phía cơ quan công an, sau khi thu thập thông tin từ anh Huệ, cơ quan công an đã lấy mẫu máu, mẫu móng tay của người này để tiến hành giám định ADN. Kết quả cho thấy, anh Huệ và bộ xương kia có cùng huyết thống.

Từ những thông tin, chứng cứ và kết quả giám định, công an xác định bộ xương tìm thấy trong khu đất của Xí nghiệp 572 chính là của chị Hiền, người con gái đã mất tích 14 năm trước mà gia đình anh Huệ đã nhiều năm tìm kiếm.

Còn tiếp...

