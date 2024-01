6 thi thể lạnh lẽo dưới bãi cát

Cách đây 43 năm, hiện tượng vượt biên đã từng diễn ra phổ biến. Vào thời điểm đó, khu vực các làng chài tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn hoang sơ nên những người có ý định vượt biên thường tìm đến đây.

Các chuyến vượt biên lúc bấy giờ đầy rủi ro, những người này đã đem theo toàn bộ của cải và mạo hiểm cuộc sống để đến "vùng đất hứa". Tuy nhiên, họ không hề biết rằng nguy hiểm không chỉ từ biển cả mà còn từ chính những kẻ tổ chức vượt biên mà họ tin tưởng.

VTC Now cho hay, vào tháng 4 năm 1981, có 6 người gồm 3 đàn ông, 2 phụ nữ và 1 trẻ em từ TP.HCM đến Quảng Ngãi, được một nhóm buôn người dẫn xuống khu vực biển Bình Châu, mang theo toàn bộ tài sản để tìm kiếm cuộc sống mới.

Nhóm buôn người này đã đưa họ đến một bãi biển vắng vẻ tại xóm Châu Tân, nơi cực kì hẻo lánh vào thời điểm đó. Với tâm trạng căng thẳng, sợ hãi vì sắp phải lén lút rời bỏ Tổ quốc, họ đã tạo sự chú ý tới người dân địa phương.

Chỉ ít ngày sau, các chú chó đã phát hiện mùi tử khí và đào lên những "hố cát", hé lộ tội ác ghê rợn của nhóm buôn người khi tất cả 6 nạn nhân đều bị sát hại một cách tàn nhẫn.

Lực lượng Công an Nghĩa Bình (nay là tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định sau khi tách tỉnh năm 1989) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chuyên án để truy bắt thủ phạm đã được triển khai với sự tham gia của những cán bộ điều tra nhiều kinh nghiệm.

Một cách nhanh chóng, công an đã xác định được nhóm tội phạm. Ba trong số họ bị bắt và bị đưa ra xét xử, với hai người nhận án tử và một người nhận án chung thân. Một đối tượng khác đã chống trả và bị bắn chết khi đang trốn chạy.

Trong số những kẻ buôn người, chỉ có Phan Thanh Việt là đã trốn thoát và bị truy nã suốt 43 năm trước nhưng cuối cùng cũng bị bắt giữ.

Lệnh truy nã Phan Thanh Việt. Ảnh: Bộ Công an

Cuộc chạy trốn 43 năm

Phan Thanh Việt (28 tuổi, đã có vợ con vào thời điểm vụ án xảy ra năm 1981). Sau khi giết 6 nạn nhân ở trên, Phan Thanh Việt thành công trốn chạy khỏi sự truy bắt của công an.

Theo báo Tuổi Trẻ, Việt và nhóm của anh ta theo thỏa thuận sẽ nhận thêm tiền từ gia đình những người vượt biên nếu phi vụ thành công. Tuy nhiên, Việt không hề hay biết rằng, trước khi lên đường, gia đình các nạn nhân đã có một hình thức giao kèo đặc biệt.

Đó là họ chia đôi một tờ tiền, một nửa giữ lại tại Sài Gòn và nửa còn lại được giao cho người thân họ mang theo khi vượt biên. Điều này nhằm đảm bảo rằng chỉ khi nửa tờ tiền được đưa lại thì họ mới trả số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Khi gặp gia đình nạn nhân, Việt đã nói dối rằng mình đã đưa họ qua biên giới an toàn. Thế nhưng, khi được yêu cầu xuất trình nửa tờ tiền, Việt ú ớ không thể giải thích. Hắn liền lặn mất tăm, sau đó trốn tránh suốt 43 năm.

Chân dung Phan Thanh Việt. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ngãi

Việt trở thành đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm với cáo buộc tổ chức giết người và cướp tài sản của Công an tỉnh Nghĩa Bình. Hắn ta đã tránh đi những nơi mà người thân và bạn bè có thể biết mặt, chuyển chỗ ở liên tục, làm đủ loại công việc và hạn chế tiếp xúc với người lạ.

Trong suốt khoảng thời gian 43 năm trốn chạy đó, các trinh sát đã đi khắp nơi, từng gặp hàng trăm người để tìm kiếm Việt.

Việt xây dựng vỏ bọc uy tín ở nơi trốn chạy bằng cách tỏ ra mình là công dân gương mẫu, nhưng vẫn rất cảnh giác. Hắn ta ổn định cuộc sống bằng việc lấy vợ, sinh con và làm những công việc liên quan đến sông nước như chài lưới.

Việt cũng tạo cho mình một lý lịch mới để trốn thoát khỏi lệnh truy nã. Thời gian càng trôi qua, Việt càng tin rằng tội lỗi của mình đã bị lãng quên.

.Bàn tay phải bị cụt nhiều đốt - một trong những đặc điểm nhận dạng đối tượng. Ảnh: Ảnh: CA tỉnh Quảng Ngãi

Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn không ngừng theo đuổi vụ án suốt 43 năm. Đến cuối năm 2023, thông tin về một người đàn ông tên Phan Thanh Việt ở ấp Phong Lưu (xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) với bàn tay phải bị cụt bốn đốt ngón tay (y hệt đặc điểm nhận dạng của đối tượng truy nã) được báo về.



Khi các trinh sát đến nơi ở của Việt, họ giả vờ mời anh ta về trụ sở công an. Việt biết lúc này không thể trốn chạy nữa nên đã đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình từ nhiều năm trước.

Lưới trời lồng lộng

Sau gần nửa thế kỷ lẩn trốn, Phan Thanh Việt đã bị bắt và thừa nhận những hành vi phạm tội của mình.

Việt kể rằng anh ta cùng những kẻ đồng lõa đã dụ dỗ 6 người muốn vượt biên tới một bãi biển hoang sơ tại xóm Châu Tân để đợi một con tàu. Thế nhưng, trái với những gì họ mong đợi, không có chiếc tàu nào cập bến để đưa họ đi.

Nhận thấy các nạn nhân sập bẫy, cả 6 người bị Việt và nhóm của hắn giết hại. Bọn chúng đã cướp đi số tiền và vàng mà các nạn nhân mang theo để chia lẫn nhau. Sau đó, chúng chôn xác nạn nhân dưới lớp cát biển và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Việt cho biết hắn ta lựa chọn vùng sông nước mà người dân không biết chữ để sinh sống vì họ sẽ không đọc được thông báo truy nã của công an.

Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Phan Thanh Việt về Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Bộ Công an

Theo thông tin từ Bộ Công an, khi di lý về Quảng Ngãi, làm việc với cảnh sát điều tra, bị can Phan Thanh Việt khai nhận: "Khi cán bộ công an đến nhà và giới thiệu là Công an từ Quảng Ngãi vào là tôi biết công an đã tìm ra mình rồi, 43 năm nghĩ không bao giờ tìm ra tôi vậy mà tôi vẫn bị bắt".

Thượng tá Nguyễn Văn Bảy - nguyên Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghĩa Bình (tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định) không giấu nổi vui mừng khi nhận thông tin đã bắt được đối tượng gây vụ án gây chấn động năm xưa.

Thượng tá Bảy chia sẻ: "Trên 40 năm qua, từ thế hệ tôi đến bây giờ thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự. Nhiều lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ nghỉ hưu, chuyển công tác... nhưng chưa bao giờ chúng tôi quên vụ án đó. Nên khi nghe thông tin lực lượng công an bắt được đối tượng Việt ai nấy đều thấy nhẹ lòng. Bởi "món nợ" với gia đình 6 nạn nhân đã trả được".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, để thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, Phan Thanh Việt đã ngừng mọi liên hệ với gia đình mình. Trong suốt thời gian trốn chạy, anh ta liên tục chuyển chỗ ở và thay đổi nơi làm việc tại nhiều địa phương, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện.

Qua nhiều giai đoạn, công tác truy bắt kẻ trốn nã cực kỳ nguy hiểm này có lúc tưởng chừng như bế tắc, nhưng với quyết tâm và lòng kiên nhẫn, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cuối cùng bắt được đối tượng sau 43 năm lẩn tránh pháp luật.

Thượng tá Trần Minh Thành, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho hay trong quá trình truy tìm, lực lượng trinh sát đã thực hiện việc rà soát tại hàng trăm địa điểm trải dài khắp cả nước và liên hệ với hàng trăm người quen biết của Việt để tìm kiếm thông tin.

Đối tượng Phan Thanh Việt tại cơ quan Công an. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ngãi

Tuy nhiên, chẳng ai có thông tin về địa điểm hay hoạt động của hắn ta. Dù vậy, không từ bỏ, nhóm trinh sát vẫn kiên trì theo dõi từng manh mối, thu thập thông tin từ nhân dân một cách thầm lặng để tiếp cận đối tượng.

Bằng các thủ thuật nghiệp vụ, cụ thể là việc tìm kiếm những người đàn ông có đặc điểm bàn tay bị cụt ngón, đến cuối năm 2023, nhờ thông tin từ tỉnh Cà Mau về một người đàn ông có đặc điểm tay phải giống Việt, các trinh sát đã hợp tác cùng công an địa phương để xác định vị trí và truy xét. Cuối cùng, những nỗ lực đã được đền đáp.

“Với địa bàn sông nước Cà Mau cùng sự hỗ trợ công an địa phương, các trinh sát tỏa về các địa bàn tìm đối tượng. Nhiều ngày trời, phải ăn tạm bợ để tìm tung tích đối tượng nghi vấn. Hơn lúc nào hết chúng tôi quyết tâm bắt cho bằng được, bởi danh dự và trách nhiệm là động lực để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm”, Thượng tá Thành chia sẻ.

