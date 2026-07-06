Kuwait thành lập quỹ 100 triệu USD để làm gì?

Ngày 6/7, tờ Kuwait Times dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Kuwait thông báo cho biết, nước này đã thành lập quỹ 100 triệu USD.

Một cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Kuwait.

“Kuwait đã thành lập một quỹ trị giá 100 triệu USD nhằm nhanh chóng giải quyết hậu quả của những tình huống khẩn cấp khác nhau”, thông báo của Bộ Ngoại giao Kuwait nêu rõ.

Quỹ này được thành lập nhằm tạo ra một cơ chế cho phép phân bổ ngân sách nhà nước nhanh nhất có thể, để sửa chữa các cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng bị hư hại trong các hoạt động quân sự hoặc các trường hợp bất ngờ khác.

Quyết định thành lập quỹ này xuất phát từ kinh nghiệm xử lý hậu quả các cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Kuwait trong cuộc đối đầu giữa nước Cộng hòa Hồi giáo và Mỹ.

Đầu tháng 6/2026, Bộ Quốc phòng Kuwait thông báo, Iran đã phóng 13 tên lửa đạn đạo và 17 máy bay không người lái (UAV) tấn công về phía lãnh thổ nước này.

Trước đó vào mùa Xuân năm nay, chính quyền cũng báo cáo về các cuộc tấn công của Iran nhằm đáp trả hành động quân sự của Mỹ chống lại Cộng hòa Hồi giáo.