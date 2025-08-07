KTS Ngọc Báu – Lặng lẽ kiến tạo những không gian tâm linh chạm tới nội tâm

Anh là Đỗ Ngọc Báu – Phó Tổng Giám đốc XHOME Việt Nam, một kiến trúc sư kỳ cựu, đồng thời là người sống theo tinh thần Phật dạy, luôn hướng tâm về sự an tĩnh trong từng thiết kế.

Ở độ chín của sự nghiệp, khi nhiều người mải miết với tốc độ phát triển, KTS Ngọc Báu lại chọn quay về bên trong. Không phải là sự rút lui khỏi thế giới, mà là hành trình tìm lại sự tĩnh tại, để rồi lặng lẽ thổi hồn triết lý sống vào từng bản vẽ: kiến trúc phải chạm tới tâm hồn con người.

Một ngôi chùa đẹp không nằm ở độ cổ kính của mái ngói, mà ở chỗ nó đánh thức được sự tĩnh lặng trong lòng người.

Ảnh tư liệu KTS Ngọc Báu

Với anh, thiết kế chùa chiền không chỉ là dựng lại dấu xưa, mà là thổi vào đó hơi thở thanh tịnh của Đạo – để giữa nhịp sống vội vã hôm nay, không ồn ào, không giáo điều, chỉ là một khoảng lặng để tâm hồn được an trú.

Ảnh tư liệu KTS Ngọc Báu

Những ngày rảnh rỗi, thay vì ở văn phòng hay những buổi tiệc tiếp khách, người ta thường thấy anh trong chiếc áo nâu sẫm, bước chậm trên con đường gạch đỏ, giữa tiếng chuông chùa và bóng mát cổ thụ. Anh thường ăn chay, uống trà và thưởng trầm – những thói quen giản dị ấy như một cách hành thiền lặng lẽ, góp phần tạo nên chất thiền trong chính con người anh. Anh không cầu kỳ trong sự thể hiện, chỉ lặng lẽ quan sát – từ mái ngói rêu phong đến lan can đá mòn dấu thời gian – để rồi tích lũy, chiêm nghiệm và chuyển hóa thành những bản vẽ đậm chất thiền vị và thấm đẫm chiều sâu văn hóa.

Trong vai trò người kiến tạo định hướng cho một thương hiệu kiến trúc – nội thất lớn, anh hiểu rằng hiệu quả, tiến độ, kinh tế là điều kiện cần. Nhưng với anh, điều kiện đủ để một công trình sống lâu trong lòng người – chính là giá trị tinh thần mà nó âm thầm nuôi dưỡng.

Với anh, thiết kế là lắng nghe – lắng nghe đất, lắng nghe người, và lắng nghe chính mình. Chùa chiền là nơi những lắng nghe đó không còn âm thanh, chỉ còn sự an trú.

Không ngừng tìm kiếm sự cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, giữa lý trí của người điều hành và cảm xúc của người hành thiền, KTS Ngọc Báu đã – đang và sẽ tiếp tục kiến tạo nên những không gian không chỉ để ở, mà để sống an, sống đẹp, sống có chiều sâu.

Ảnh tư liệu KTS Ngọc Báu

Anh chọn lối thiết kế không phô trương, nhưng đủ để người bước vào cảm nhận được "chất thiền" len lỏi trong từng khung cửa, từng giọt sáng, từng khoảng trống. Những thiết kế gắn với yếu tố tâm linh – từ cổng Tam Quan, sân chùa, điện thờ – luôn gợi mở sự khiêm cung và thanh tịnh, chứ không áp đặt thị giác.

Bởi với anh, kiến trúc không chỉ là hình dáng của một công trình, mà là hình bóng của một nội tâm đang an trú.

Ảnh tư liệu KTS Ngọc Báu

Có người đến chùa để tìm sự yên tĩnh, có người thiết kế chùa như một công trình kiến trúc thuần túy. Nhưng với KTS Ngọc Báu, chùa là nơi đạo và đời giao nhau. Anh làm nghề như một cách tu, và tu như một cách làm nghề tử tế.

Có thể ngoài kia, người ta biết đến anh là một kiến trúc sư tài năng, một nhà quản lý bản lĩnh. Nhưng những ai từng gặp anh nơi sân chùa, hay nhìn thấy những thiết kế tĩnh lặng mà anh dành cho các không gian thiền vị… sẽ hiểu: Anh chọn bước đi trên một con đường tĩnh tại – nơi an nhiên là kim chỉ nam, và sự tử tế là gốc rễ của mọi kiến tạo.