KTM bị cáo buộc bán xe độ cho khách hàng: Hãng nói đó là 'thủ thuật', lý do phía sau khiến nhiều người bị sốc

Thanh Nhã
|

KTM bị cáo buộc biến những chiếc xe địa hình đã bị giảm công suất để được cấp phép lưu thông trên đường thành đầy đủ công suất khi đến tay khách hàng cuối.

Việc thoát khỏi bờ vực phá sản thường khiến một công ty thận trọng hơn. Nhưng đối với KTM dường như ngược lại. Sau khi thoát khỏi nguy cơ thanh lý vĩnh viễn vào cuối năm 2024, KTM, nhà sản xuất mô tô lớn nhất châu Âu, hiện đang gặp rắc rối vì bị cáo buộc bán xe mô tô địa hình và đăng ký chúng là xe hợp pháp để lưu thông trên đường.

KTM điều chỉnh công suất xe về nguyên bản sau khi bán cho khách hàng. Ảnh: KTM

Mẫu KTM 350 EXC-F là một trong những mẫu xe bị gọi tên trong vụ việc này. Ở cấu hình tiêu chuẩn, động cơ xy-lanh đơn 350 cc sản sinh công suất 51 mã lực chỉ dành cho đường đua và thi đấu, không bao giờ được sử dụng trên đường công cộng. Các báo cáo điều tra bí mật lại phát hiện ra KTM đã giảm công suất những chiếc xe này xuống còn 15 mã lực để chúng đủ điều kiện đăng ký lưu thông trên đường, sau đó lại gỡ bỏ giới hạn công suất trước khi chìa khóa được chuyển giao cho khách hàng.

Một phóng viên gần đây đã đóng vai người mua tại Triển lãm Ô tô Brussels, nói chuyện với KTM về các hoạt động của hãng. Nhân viên bán hàng dường như đã thừa nhận rằng những chiếc mô tô được giao trong tình trạng bị hạn chế để đáp ứng các quy định về đăng ký và khí thải trước khi được sửa đổi. Một đại lý ở Áo nói với phóng viên rằng động cơ sẽ bị hư hỏng sau chỉ 20 km ở trạng thái bị giảm công suất, lý do là bởi chúng không được thiết kế để bị hạn chế sức mạnh đến như vậy.

Những chiếc xe này thường được gọi là supermoto và vì về mặt kỹ thuật chúng không hợp pháp để sử dụng trên đường phố, điều này đồng nghĩa các công ty bảo hiểm không bảo hiểm cho chúng. Trong trường hợp người lái gặp tai nạn khi lưu thông trên đường công cộng, họ có thể phải đối mặt với án tù.

Hãng xe của Áo từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: Carscoops

KTM khẳng định tất cả các xe mô tô địa hình mà hãng gửi đến các đại lý đều được giao trong tình trạng hợp pháp để lưu thông trên đường, việc sửa đổi chỉ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Thêm vào đó, các đại lý được cho là đã thông báo với người mua rằng một khi các hạn chế được gỡ bỏ, xe sẽ không còn hợp pháp để sử dụng trên đường nữa.

Theo Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch tại châu Âu, những chiếc xe KTM không bị hạn chế ồn ào hơn gấp đôi so với xe xuất xưởng, tạo ra lượng khí carbon monoxide tương đương với một đầu máy xe lửa chạy bằng dầu diesel, với lượng khí thải dạng hạt cao hơn nhiều so với ô tô.

