KRAFTON và Neptune tổ chức cuộc thi phát triển game toàn cầu trị giá 5 triệu USD

Công ty KRAFTON, Inc. và Neptune, đơn vị vận hành nền tảng Flick, vừa thông báo khởi động cuộc thi phát triển trò chơi điện tử quy mô quốc tế với tổng giá trị giải thưởng 5 triệu USD.

Cuộc thi mang tên “Flick x KRAFTON Casual Game Challenge” tập trung vào đối tượng là các nhà phát triển game và studio độc lập (indie) trên toàn thế giới. Khoản ngân sách 5 triệu USD sẽ được phân bổ dưới hình thức hỗ trợ vốn phát triển và chi phí phát hành cho các dự án đạt giải.

Chi tiết về lộ trình và hình thức dự thi

Thời gian tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 21/4/2026 và kết thúc vào ngày 18/5/2026 . Kết quả chung cuộc dự kiến được công bố trong tháng 7/2026. Các đội chiến thắng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính, đồng thời phối hợp với nền tảng Flick của Neptune để hoàn thiện, thử nghiệm và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Ban tổ chức chấp nhận cả các sản phẩm đã hoàn thiện lẫn các dự án đang ở giai đoạn thử nghiệm. Thông qua nền tảng Flick, các nhà phát triển sẽ được tiếp cận với các công cụ kiểm chứng ý tưởng, phân tích dữ liệu chuyên sâu và hỗ trợ vận hành trực tiếp trong suốt quá trình từ phát triển đến khi ra mắt.

Trọng tâm vào phân khúc Hybrid-casual

Cuộc thi năm nay tập trung tìm kiếm các dự án thuộc dòng game hybrid-casual . Đây là phân khúc kết hợp giữa lối chơi đơn giản của dòng casual và các hệ thống tính năng, nhiệm vụ có chiều sâu để duy trì tương tác với người chơi. Mô hình kinh doanh của dòng game này thường tích hợp song song giữa quảng cáo và mua hàng trong ứng dụng (in-app purchase) nhằm tối ưu hóa doanh thu và duy trì tăng trưởng.

Sự hợp tác giữa KRAFTON và Neptune nhằm kết hợp các nguồn lực về phát hành toàn cầu, kỹ thuật phát triển game di động và khả năng tối ưu hóa doanh thu để bảo trợ cho các dự án từ giai đoạn ý tưởng đến khi phát hành chính thức.

Các nhà phát triển có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký dự thi tại địa chỉ: https://flickdifferent.com .

KRAFTON, Inc. là công ty phát triển và phát hành game có trụ sở chính tại Hàn Quốc, thành lập năm 2007, được biết đến với các tựa game phổ biến trên thị trường như PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, PUBG: BLINDSPOT, inZOI, Subnautica.

Trong khi đó, Neptune được thành lập năm 2012, chuyên về phát triển, phát hành game di động và cung cấp giải pháp công nghệ quảng cáo. Một số sản phẩm tiêu biểu gồm: Infinite Stairs, Cat Snack Bar, Rumble Heroes và Eternal Return. Neptune hiện đang ứng dụng công nghệ quảng cáo để mở rộng quy mô phát hành cho dòng game hybrid-casual trên thị trường quốc tế.

Flick là thương hiệu phát hành game trực thuộc Neptune, tập trung chuyên biệt vào phân khúc hybrid-casual, đóng vai trò là nền tảng cung cấp các hỗ trợ về chiến lược và kỹ thuật vận hành nhằm tối đa hóa giá trị sản phẩm của nhà phát triển khi đưa ra thị trường.