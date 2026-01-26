Kornet - "át chủ bài" diệt tăng của Nga, khiến cả NATO phải dè chừng

Trên chiến trường Ukraine, hệ thống tên lửa chống tăng Kornet của Nga đã chứng minh sức mạnh vượt trội khi phá hủy hàng nghìn phương tiện cơ giới của lực lượng Ukraine, từ xe tăng Leopard, Challenger cho tới xe chiến đấu bộ binh Bradley, khiến các đơn vị phòng ngự của Kiev phải chịu tổn thất nặng nề.

Tên lửa Kornet là một hệ thống nhẹ, cầm tay được đưa vào biên chế từ cuối thập niên 1990, trước đó đã trải qua các thử nghiệm chiến đấu thực tế qua tay các khách hàng xuất khẩu trong các xung đột cường độ cao ở Iraq và Syria.

Điểm nổi bật của Kornet là đầu đạn nổ kép hai tầng, gồm hai quả nổ chống tăng tách biệt bởi động cơ tên lửa, cho phép quả nổ thứ hai tăng khoảng cách hội tụ và cải thiện đáng kể khả năng xuyên giáp. Kích thước lớn của đầu đạn thứ hai cũng giúp nó chống lại các biện pháp phòng thủ như giáp phản ứng nổ (ERA).

"Kẻ hủy diệt" trên chiến trường Ukraine

Theo thông tin từ Rostec - tập đoàn quốc phòng Nga, các binh sĩ Nga trong chiến dịch đặc biệt tại Ukraine đã sử dụng Kornet tấn công các mục tiêu được bảo vệ kiên cố như các trạm điều khiển UAV và công sự ngầm, đồng thời phá hủy các phương tiện bọc thép di động, bao gồm Abrams và Leopard.

Lực lượng Nga gọi Kornet là "kẻ hành hạ bọc thép của đối phương", với hàng nghìn mục tiêu bị tiêu diệt, trong đó có xe tăng Leopard, Challenger, xe chiến đấu bộ binh Bradley cùng nhiều công trình phòng thủ khác. Hệ thống này được vận hành từ nhiều vị trí khác nhau, có thể lắp trên xe địa hình hạng nhẹ Buggy, xe xe địa hình 4 bánh ATV và sử dụng bảng điều khiển từ xa giúp bảo vệ an toàn cho người vận hành khi bị phản công.

Kể từ khi Kornet ra đời, Nga liên tục phát triển các biến thể mới, đặc biệt là Kornet-EM tầm xa với khả năng theo dõi mục tiêu tự động và tăng cường hiệu quả chống giáp phản ứng nổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ca ngợi hiệu quả của hệ thống này vào giữa năm 2023, nhấn mạnh nhu cầu tăng sản xuất.

Kornet trở nên nổi bật hơn nữa khi vào tháng 9 cùng năm, hệ thống được ghi nhận là đã tiêu diệt chiếc Challenger 2 đầu tiên của Anh chỉ vài ngày sau khi các xe tăng này triển khai ra tiền tuyến. Tuy nhiên, Kornet vẫn thiếu khả năng "bắn và quên" như các tên lửa đối thủ Javelin của Mỹ hay HJ-12 của Trung Quốc; Nga chỉ đạt được khả năng này với tên lửa chống tăng phóng từ mặt đất Bulsae-4 mua từ Triều Tiên.

Hiệu quả trên thực địa

Kornet lần đầu được sử dụng trong chiến đấu vào năm 2003 trong cuộc chiến Iraq do Mỹ dẫn đầu. Trong chiến dịch này, Kornet chứng minh hiệu quả vượt trội trước các xe tăng Abrams và xe chiến đấu Bradley của Mỹ.

Ba năm sau, vào năm 2006, nhóm Hezbollah sử dụng Kornet chống lại các xe tăng Merkava, bao gồm cả biến thể Merkava IV cải tiến, xuyên thủng giáp của ít nhất hai chục xe. Sau đó, từ năm 2014, các nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng dùng Kornet để tiêu diệt nhiều xe tăng Abrams của quân đội Iraq, thậm chí còn được báo cáo là rất hiệu quả trước các xe Leopard 2 của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Khác với các tên lửa "bắn và quên" hiện đại, Kornet đòi hỏi thao tác điều khiển liên tục nhưng chính sự đơn giản, cơ cấu vững chắc và khả năng tích hợp linh hoạt trên nhiều nền tảng từ tay cầm, bệ cố định đến buggy đã khiến nó trở thành một trong những hệ thống chống tăng đáng tin cậy nhất của Nga.

Các biến thể mới như Kornet-EM với tầm bắn lên đến 8 km và khả năng theo dõi mục tiêu tự động đã giúp duy trì hiệu quả trên chiến trường hiện đại, đồng thời chống lại các lớp giáp phản ứng nổ tiên tiến mà nhiều xe tăng phương Tây trang bị.

Trên chiến trường Ukraine, Kornet tiếp tục chứng minh sức mạnh khi phá hủy xe tăng Challenger 2 của Anh và nhiều phương tiện bọc thép hạng nặng khác của lực lượng Ukraine, khiến kế hoạch triển khai lực lượng bọc thép của Kiev gặp nhiều trở ngại. Khả năng xuyên giáp cao, kết hợp với cơ động linh hoạt và khả năng bắn từ nhiều vị trí, đã biến Kornet thành "cơn ác mộng" cho xe tăng phương Tây, đặt ra thách thức lớn cho các lực lượng phòng thủ vốn tin tưởng vào công nghệ giáp hiện đại.

Nhìn chung, Kornet không chỉ là biểu tượng sức mạnh hỏa lực của Nga mà còn minh chứng cho triết lý thiết kế vũ khí thực dụng: đơn giản nhưng hiệu quả, dễ bảo dưỡng, dễ triển khai và gây sát thương đáng tin cậy trên chiến trường thực tế.

Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn diễn biến căng thẳng, Kornet tiếp tục đóng vai trò then chốt, củng cố khả năng tác chiến chống xe tăng và cơ giới của Nga, đồng thời nhấn mạnh sự chênh lệch trong năng lực thiết bị phòng thủ phương Tây khi đối mặt với các vũ khí được thử nghiệm qua thực chiến.