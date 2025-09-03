Koenigsegg CCX lần đầu lăn bánh công khai tại Việt Nam sau khi có biển số: CĐM tò mò người cầm lái

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chiếc hypercar Koenigsegg CCX duy nhất tại Việt Nam đã lăn bánh công khai trên đường phố TP. HCM. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này được ghi nhận lăn bánh trên đường kể từ khi về nước, sau khi ra biển số.

Giữa tháng 7/2025, chiếc Koenigsegg CCX này được vận chuyển vào TP. HCM sau thời gian dài thuộc sở hữu của một dân chơi tại Hải Phòng. Khi đó cộng đồng mạng đồn đoán xe đã có chủ nhân mới hoặc đang được trưng bày để tìm chủ mới. Thậm chí, người đăng tải hình ảnh chiếc CCX là một chủ showroom siêu xe có tiếng tại TP. HCM và cũng đã bán nhiều “siêu phẩm” cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong nhiều năm qua. Vì thế, cộng đồng mạng lập tức nhắc tới Qua Vũ khi vị chủ showroom kia đăng tải hình ảnh chiếc Koenigsegg CCX. Hiện chưa rõ chiếc hypercar Thụy Điển lăn bánh dịp nghỉ lễ Quốc khánh được cầm lái bởi ai.

Đây là mẫu Koenigsegg đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, được dự đoán nhập về khoảng năm 2020 theo diện đã qua sử dụng. Hãng xe Thụy Điển chỉ sản xuất tổng cộng 47 chiếc Koenigsegg CCX trên toàn thế giới, trong đó chỉ có 30 chiếc bản thường như chiếc tại Việt Nam, còn lại được nâng cấp thành những phiên bản đặc biệt như CCXR, CCX/CCXR Special Edition, CCXR Trevita,…

Tại thời điểm trước khi đưa về Việt Nam, chiếc Koenigsegg CCX này được rao bán tại Dubai, chung showroom đã bán hai siêu phẩm: Pagani Huayra của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (hay còn gọi là Minh "nhựa") và McLaren Senna cho đại gia Hoàng Kim Khánh.

Xe có số khung là #53 với màu sơn đỏ tươi ở ngoại thất, đây là chiếc CCX duy nhất trên thế giới có màu sơn này. Thông thường, các mẫu xe thuộc thương hiệu Koenigsegg gần như đều có thể tháo phần mui và cất gọn vào cốp xe ở phía trước. Khi rao bán tại Dubai, chiếc CCX này sử dụng bộ mâm 11 chấu loại 2 mảnh làm từ sợi carbon và hợp kim. Sau khi về tới Việt Nam, chiếc xe này đã được chủ nhân thay sang bộ mâm khác, cũng 11 chấu nhưng làm hoàn toàn bằng nhôm, thiết kế thể thao hơn.

Bên trong nội thất của Koenigsegg CCX được bố trí khá đơn giản với một đầu đĩa CD thông thường thay vì màn hình cảm ứng và hệ thống điều hòa chỉnh cơ 1 vùng. Nội thất của xe sử dụng chất liệu da màu đen kết hợp alcantara màu đỏ, trần xe và ghế ngồi xuất hiện chỉ khâu hình kim cương cao cấp.

Koenigsegg CCX sử dụng động cơ nhôm V8, dung tích 4,7 lít siêu nạp kép cho công suất cực đại 806 mã lực và mô-men xoắn đạt 920 Nm. Tất cả sức mạnh trên được truyền qua hộp số sàn hoặc hộp số tuần tự 6 cấp. Khá ngạc nhiên, chiếc CCX màu đỏ trên sử dụng hộp số sàn - điều khá hiếm hoi trên những mẫu siêu xe khi thường sử dụng hộp số tự động. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của mẫu xe này là 3,2 giây và tốc độ tối đa đạt trên 395 km/h.