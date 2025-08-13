HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Kodak một lần nữa đứng trước nguy cơ sụp đổ: Dính khoản nợ tới 500 triệu USD không có khả năng thanh toán

M.Đức |

Công ty biểu tượng ngành nhiếp ảnh Kodak cảnh báo khả năng không thể tiếp tục hoạt động trở lại, trước nguy cơ vỡ nợ hàng trăm triệu USD cùng số tiền mặt eo hẹp.

Kodak đứng trước nguy cơ phá sản với khoản nợ 500 triệu USD không có khả năng thanh toán - Ảnh 1.

Kodak, thương hiệu từng thống trị ngành nhiếp ảnh toàn cầu hơn một thế kỷ, vừa công bố một cảnh báo khẩn trong hồ sơ với Ủy ban Chứng khoán: công ty đang thiếu nguồn tài chính để trả khoản nợ gần 500 triệu USD đến hạn trong 12 tháng tới, đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về khả năng tồn tại của Kodak. Ngay khi công bố thông tin, cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh và khiến nhà đầu tư lo ngại.

Kodak đứng trước nguy cơ phá sản với khoản nợ 500 triệu USD không có khả năng thanh toán - Ảnh 2.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, Kodak ghi nhận khoản lỗ ròng 26 triệu USD - một bước lùi lớn sau khi đạt lợi nhuận tương đương trong quý cùng kỳ năm trước. Tổng tiền mặt hiện còn trong tay là 155 triệu USD, giảm đáng kể so với cuối năm 2024. Kodak cho biết, nguyên nhân chính là do chi tiêu đầu tư tăng, chi phí hoạt động cao và lợi nhuận suy giảm.

Để giải quyết tình huống khó khăn, Kodak đã quyết định ngừng đóng góp vào kế hoạch hưu trí nhằm tái cơ cấu nợ. Công ty dự kiến sẽ thu về khoảng 300 triệu USD từ việc hoàn lại quỹ hưu trí "KRIP" vào tháng 12. Lãnh đạo công ty tuy vậy vẫn tự tin rằng Kodak có thể trả trước phần lớn khoản vay dài hạn, đồng thời đang xem xét gia hạn, tái cấp vốn hoặc điều chỉnh các khoản nợ và cổ phần ưu đãi để duy trì hoạt động.

Kodak đứng trước nguy cơ phá sản với khoản nợ 500 triệu USD không có khả năng thanh toán - Ảnh 3.

Bối cảnh hiện tại là một dấu lùi lớn đối với hãng từng nắm giữ thị phần áp đảo trong mảng phim và máy ảnh. Kodak từng tuyên bố phá sản vào năm 2012 nhưng đã vực dậy sau đó khi chuyển hướng sang in ấn thương mại và sản xuất hóa chất công nghiệp. Gần đây, hãng còn mở rộng sang lĩnh vực sản xuất nguyên liệu dược phẩm với tham vọng tạo thêm nguồn thu ổn định. Nhưng theo những báo cáo mới nhất, có vẻ như Kodak lại 1 lần nữa đứng trên bờ vực phá sản.

