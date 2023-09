Kịp thời chữa cháy nhà giữa khuya, 3 bà cháu thoát nạn

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa trong đêm. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sáng 1-9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào hồi 1 giờ 40 phút ngày 1-9, nhận tin báo cháy từ 114 có vụ cháy nhà của bà D.T.T. (53 tuổi, trú tại tổ dân phố Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hồng Lĩnh xuất 2 xe chữa cháy, cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu chữa.



Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa trong đêm. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã dập tắt được hoàn toàn đám cháy. Diện tích đám cháy khoảng 25m 2 .



Thời điểm xảy ra cháy có ba người trong nhà. Các lực lượng tham gia chữa cháy đã kịp thời khống chế đám cháy, đưa được 3 người, gồm bà D.T.T. cùng 2 cháu ngoại ra ngoài.

Nhiều tài sản trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi, hiện mức độ thiệt hại tài sản đang được kiểm tra, thống kê. Bước đầu, nguyên nhân xảy ra vụ cháy được xác định là do chập điện.