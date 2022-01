Giới khoa học và cũng như những người quan tâm tới khoa học công nghệ đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau nhiều ngày căng thẳng. NASA thông báo Kính viễn vọng Không gian James Webb đã hoàn thành giai đoạn triển khai các bộ phận về đúng chỗ, và hiện đang chờ thời điểm kiểm tra và khởi động.

Thiết bị trị giá 10 tỷ USD mở thành công “cánh” cuối cùng, dàn gương đã đạt kích thước tối đa sau giai đoạn ẩn chứa nhiều rủi ro. Vào lúc 1h17 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, dàn gương của Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) chính thức cố định trong tiếng vỗ tay của các chuyên viên cơ quan hàng không vũ trụ.

Congratulations, @NASAWebb ! You are fully deployed! ??

Stay tuned over the coming months as the space telescope reaches its destination of Lagrange point 2 and prepares to #UnfoldTheUniverse : pic.twitter.com/qg6jmVRCsH

— NASA (@NASA) January 8, 2022