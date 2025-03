Kinh tế tỉnh vừa được tập đoàn thuộc TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới 'ngỏ ý' đặt trụ sở: Thu hút FDI bỏ xa các thành phố lớn, sẽ lên TP trực thuộc TW vào 2026

Tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh mới đây, nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, ông Nghiêm Giới Hòa đánh giá cao môi trường đầu tư của địa phương.

Được biết, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là 1 trong 500 doanh nghiệp có quy mô lớn nhất thế giới, hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng. Những năm gần đây, Tập đoàn tích cực mở rộng thị trường, hợp tác với các nước khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Theo đó, thông qua việc giới thiệu một số dự án hạ tầng của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã, đang và chuẩn bị đầu tư tại Hà Nội, ông Nghiêm Giới Hòa mong muốn làm bạn và tiến tới xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với tỉnh; dự kiến Tập đoàn sẽ đặt trụ sở tại Bắc Ninh.

Ngoài ra, bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, Tập đoàn sẵn sàng hỗ trợ tỉnh thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp Trung Quốc…

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Bắc Ninh ra sao trong những năm gần đây?

Tỉnh Bắc Ninh nằm trong Vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, Bắc Ninh có diện tích hơn 822km2 - là địa phương nhỏ nhất cả nước.

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 22/8/2024 phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, Bắc Ninh đạt các tiêu chí đô thị Loại I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo lộ trình hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, qua rà soát, tỉnh Bắc Ninh đạt được 3/5 tiêu chuẩn quy định của thành phố trực thuộc Trung ương, cơ bản đạt 5/5 tiêu chí khi tổ chức đánh giá.

Được biết, để tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại vào cuối năm 2026, phải có ít nhất 2 quận, 2 thị xã, 2 thành phố (đạt 75%, quy định là 60% trở lên). Cụ thể: 2 quận, gồm: Bắc Ninh và Từ Sơn; 2 thành phố, gồm: Yên Phong, Tiên Du; 2 thị xã, gồm: Thuận Thành, Quế Võ; 2 huyện, gồm: Gia Bình, Lương Tài.

Về tình hình kinh tế, theo số liệu do Tổng cục Thống kê tính toán, tổng hợp, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2024 theo giá so sánh 2010 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,03% so với cùng kỳ năm trước (năm 2023 giảm 9,28%).

Năm 2024, kinh tế tăng trưởng 6,03%; hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 19/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 1,32 triệu tỷ đồng; hoàn thành 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới (sớm nhất cả nước). Thu ngân sách giai đoạn 2021-2025, bình quân tăng 4,7%/năm; năm 2024, đạt hơn 33 nghìn tỷ đồng, tăng 13,29% (trở lại vị thế top 10 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước).

Kinh tế đối ngoại phát triển, giai đoạn 2021- 2025, Bắc Ninh thu hút 1.180 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh đạt 11,4 tỷ USD, chiếm 38,4% tổng vốn đầu tư nước ngoài lũy kế trên địa bàn tỉnh. Năm 2024 đạt 5,12 tỷ USD, đứng thứ nhất cả nước, chiếm 16% tổng giá trị thu hút FDI toàn quốc.

Tổng nguồn vốn thu hút đầu tư năm 2024 vào khu công nghiệp và lĩnh vực công nghiệp có tỷ lệ giải ngân lên đến hơn 90%, nâng giá trị thu hút đầu tư FDI của tỉnh lên hơn 30 tỷ USD, đứng thứ 6 toàn quốc, góp phần duy trì giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc.

Sang đến năm 2025, ngay trong những ngày đầu năm, tỉnh Bắc Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo đó, chỉ trong 1 ngày, địa phương này đã trao chứng nhận đầu tư 1,8 tỷ USD, trong đó số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 1,67 tỷ USD, vượt 1,5 lần kế hoạch cả năm 2025.

Kết quả, trong tháng đầu tiên của năm 2025, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư FDI đăng hơn 1,39 tỷ USD, chiếm 32,2% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp gần 6,1 lần cùng kỳ. Đồng Nai đứng thứ hai với gần 959 triệu USD, chiếm 22,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp hơn 3,4 lần cùng kỳ. Hà Nội đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 716,4 triệu USD, chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng; Bình Dương;…

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, trong năm 2024, cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu 4,6 tỷ USD, bằng 11,8% kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước 75,9 tỷ USD, tăng 1% so với năm 2023, đạt 100% kế hoạch; trong đó, xuất khẩu ước 41,5 tỷ USD, tăng 2%, đạt 100% kế hoạch; nhập khẩu ước 34,4 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ bán dẫn, Bắc Ninh đã thu hút được 3 tỷ USD đầu tư cho lĩnh vực bán dẫn. Bắc Ninh cũng là địa phương nỗ lực trong đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Bắc Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đào tạo đối với lĩnh vực bán dẫn và ngành bán dẫn. Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh nỗ lực thu hút đầu tư vào phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, phát triển khu công nghệ thông tin tập trung, tạo ra "thung lũng silicon", thu hút các trung tâm nghiên cứu và sản xuất, ứng dụng công nghệ AI cũng như công nghệ bán dẫn.