Kính râm của Tổng thống Macron nổi rần rần trên mạng

Tổng thống Macron phát biểu tại Davos ngày 20/1. (Ảnh: Reuters)

Mạng xã hội xuất hiện hàng loạt meme, bình luận và suy đoán về diện mạo của Tổng thống Macron sau khi ông có bài phát biểu tại Davos hôm 20/1. Một số người khen ngợi phong cách giống nam chính trong phim hành động “Top Gun”, trong khi những người khác cho rằng đó là sự phô trương hoặc suy đoán về tình hình sức khỏe của ông.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron đeo kính râm khi phát biểu là để bảo vệ mắt, do ông bị vỡ mạch máu.

Một meme mang tên “Đấu tay đôi ở Davos” được thiết kế theo phong cách nhại phim Top Gun năm 1986 mà Tom Cruise thủ vai chính. Trong meme này, ông Macron và ông Trump nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai mặc đồ bay kiểu phi công, ông Macron trông nhỏ bé hơn khi đứng bên cạnh ông Trump và đeo cặp kính phi công cỡ lớn.

“Ông Trump: hãy cẩn thận… ông Macron đã tới”, một người viết trên mạng xã hội X, kèm theo hình ảnh Tổng thống Pháp đeo kính phi công. Một người khác đặt câu hỏi: “Ông ấy không thể tìm cặp kính trông chừng mực hơn sao?”.

Ngay cả Tổng thống Trump cũng tham gia bình luận, chế giễu chiếc kính của nhà lãnh đạo Pháp trong bài phát biểu tại Davos ngày 21/1.

Một số quan chức Pháp cũng tham gia. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Benjamin Haddad đăng một phiên bản meme “Soyboy vs Yes Chad”, trong đó nhân vật Chad đeo kính phi công và khoác quốc kỳ Pháp.

Tập đoàn iVision Tech của Ý – hãng sở hữu thương hiệu Henry Jullien, cho biết mẫu kính ông Macron đeo là Pacific S 01, được niêm yết với giá 659 euro trên website. Công ty cho biết họ đã gửi tặng ông Macron cặp kính này, nhưng ông cho biết sẽ tự trả tiền và yêu cầu sản xuất sản phẩm tại Pháp.

Cổ phiếu niêm yết tại Milan của công ty này tăng gần 6% trong ngày 21/1.

“Tin tức sáng nay thực sự gây bất ngờ. Chúng tôi nhận được hàng loạt cuộc gọi và yêu cầu trên website… Trang web đã bị sập”, Giám đốc điều hành Stefano Fulchir cho biết.