Ngày 29/5/2024, tại trường mầm non Hồng Nhung 2 (địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) đã xảy ra sự việc nghiêm trọng khiến một trẻ tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường. Ngay trong đêm 29/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trên thế giới, nhiều nước đã áp dụng công nghệ và ban hành quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn tình trạng học sinh bị bỏ quên trên xe bus nhằm tránh để xảy ra các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng về người.