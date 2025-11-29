Kinh nghiệm thanh toán viện phí khám chữa bệnh tại Singapore

Những năm qua, nhiều người Việt trung lưu thường tìm đến các nền y tế chất lượng cao như Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Thái Lan... để thăm khám, chữa bệnh, phẫu thuật/thẩm mỹ. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 40,000 người ra nước ngoài thăm khám, chữa bệnh; ước tỉnh khoảng 2 tỷ UDS chi phí. Mặc dù xu hướng này đang có dấu hiệu đảo chiều nhưng việc tìm kiếm giải pháp y tế ở nước ngoài vẫn được nhiều người lựa chọn khi cần tìm phương án điều trị hiệu quả cho những ca bệnh phức tạp.

Kinh nghiệm của nhiều người từng đi khám ở Singapore cho thấy bước quan trọng nhất là chuẩn bị hồ sơ y tế thật đầy đủ ngay từ Việt Nam. Các bệnh viện lớn thường yêu cầu bệnh án gần nhất, bao gồm kết quả xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh (MRI, CT hoặc PET-CT nếu có), đơn thuốc và tóm tắt tình trạng bệnh. Khi hồ sơ đầy đủ, bệnh viện Singapore sẽ phản hồi nhanh hơn về tình trạng, thời gian dự kiến khám và chi phí ước tính ban đầu. Nếu thiếu tài liệu, bệnh viện sẽ yêu cầu gửi bổ sung, có thể kéo dài thời gian chờ và ảnh hưởng đến lịch trình của gia đình.

Song song với chuẩn bị hồ sơ, gia đình nên chủ động lên kế hoạch di chuyển và lưu trú sớm, nhất là khi bệnh viện yêu cầu khám trong thời gian ngắn. Nhiều người chọn ở tại các khách sạn hoặc căn hộ gần trung tâm y tế để thuận tiện cho việc di chuyển, vì bệnh nhân có thể phải đi kiểm tra liên tục trong vài ngày đầu. Mặc dù Singapore nhỏ và giao thông thuận tiện, việc ở gần bệnh viện giúp giảm đáng kể sự mệt mỏi, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc bệnh nhân sau phẫu thuật.

Về tài chính, nhiều gia đình thường phải đối mặt với hai "nút thắt" lớn - thủ tục chuyển tiền quốc tế và thời gian xử lý giao dịch.

Để gỡ rối "nút thắt" về thời gian, Techcombank đã triển khai tính năng chuyển tiền quốc tế trên Techcombank Mobile. Với tính năng này, khách hàng không cần mở mới tài khoản ngoại tệ, giao dịch chuyển tiền qua nước ngoài được khấu trừ trực tiếp vào tài khoản thanh toán (VND) của khách hàng.

Chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và tạo yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn trên màn hình Techcombank Mobile, giao dịch sẽ được xử lý chỉ trong 02 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần chỉnh sửa, tỷ giá giao dịch sẽ được giữ nguyên trong 2 ngày kể từ thời điểm tạo yêu cầu thành công. Trong trường hợp giao dịch bắt buộc phải hủy, khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền.

Khi chuyển tiền qua Techcombank Mobile, tỷ giá sẽ được hiển thị ngay trên màn hình. Đặc biệt tỷ giá đã được ưu đãi giảm tối đa 120 điểm (*) tùy theo số tiền ngoại tệ khách hàng chuyển và phân hạng hội viên Techcombank của khách hàng. Hạn mức tối đa khách hàng được chuyển là tương đương 100,000 USD mỗi giao dịch (*). Từ nay đến ngày 31/12/2025, khách hàng sẽ được ưu đãi Miễn phí chuyển tiền khi thao tác chuyển tiền online trên Techcombank Mobile.

(*) Áp dụng theo điều kiện, điều khoản từng thời kỳ. Khách hàng chủ động theo dõi và cập nhật trạng thái giao dịch ngay trên Techcombank Mobile.

Để "tháo gỡ" nút thắt lớn nhất về thủ tục, Techcombank bố trí một đội ngũ chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế với mục đích y tế.

Chuyên viên Techcombank sẽ chủ động đồng hành 1:1, tư vấn chi tiết cho khách hàng từng loại giấy tờ cần thiết. Thay vì để gia đình tự xoay xở trong lúc bối rối, đội ngũ chuyên viên sẽ đảm bảo bộ hồ sơ được chuẩn bị đúng và đủ ngay từ lần đầu tiên, giúp quy trình được thông suốt và nhanh chóng nhất.

Bằng việc cam kết tốc độ, sự minh bạch trong thủ tục và chính sách phí ưu việt, Techcombank không chỉ cung cấp một dịch vụ tài chính, mà còn trở thành điểm tựa đáng tin cậy. Giải pháp của ngân hàng đảm bảo dòng tiền luôn thông suốt, giúp khách hàng vững tâm, toàn lực đồng hành cùng người thân trên hành trình chữa trị.