Kinh nghiệm đầu tư shophouse lõi đô thị vệ tinh, vùng ven TP.HCM

Đặc biệt là những sản phẩm shophouse ven TP.HCM. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng "bách chiến bách thắng" nên khi mua khách hàng cần cân nhắc một số lưu ý sau đây.

Quan sát dấu chân "người khổng lồ"

Giới kinh doanh gọi "người khổng lồ" chính là các thương hiệu, ngành hàng lớn, phục vụ nhu cầu của nhiều thế hệ khách hàng và có tỷ lệ mua cao. Trước khi triển khai mở chi nhánh, cửa hàng thì các nhãn hàng đã nghiên cứu thị trường, nhu cầu tiêu dùng, nhóm khách hàng để có thể triển khai kinh doanh.

Do đó, kinh nghiệm của một số nhà đầu tư sẽ đi theo dấu chân "người khổng lồ" khi đầu tư bất động sản các khu vực vùng ven - tức các nhãn hàng mở chỗ nào, trong bán kính 5km sẽ là nơi lý tưởng để mua bất động sản, đặc biệt là shophouse thương mại. Điểm chung là các vị trí được lựa chọn hầu hết nằm trung tâm huyện, thị trấn, gần chợ hoặc các khu công nghiệp. Nơi tập trung mật độ dân cư đông hoặc trên các trục đường trung chuyển huyết mạch của khu vực.

Nơi tập trung các thương hiệu lớn chính là dấu hiệu nhận biết cơ hội đầu tư, mua bất động sản, hoặc kinh doanh tiềm năng. Nguồn ảnh: Thắng Lợi Group

Quỹ đất sạch – Pháp lý 100%

1/500 chưa đủ để khách hàng có thể tự tin về bất động sản mình mua. Hãy hỏi nhân viên tư vấn về giấy phép xây dựng cũng như sổ của dự án. Với các sản phẩm nhà hình thành trong tương lai, ngoài quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khi mua, khách hàng cần chú ý thêm: quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan ban ngành cấp cho chủ đầu tư.

Tính pháp lý chắc chắn sẽ giúp khách hàng tránh được các rủi ro về sau. Anh Đoàn Văn - một khách hàng vừa xuống tiền giữ chỗ sản phẩm shophouse Sài Gòn Town chia sẻ về kinh nghiệm kiểm tra pháp lý của dự án cho biết.

Chọn đô thị vệ tinh – vùng lõi đang phát triển

Các đô thị vệ tinh của TP.HCM như Đồng Nai, Bình Dương, Long An là 3 khu đô thị phụ cận cung cấp nguồn cung bất động sản cho TP.HCM, đồng thời thực hiện sứ mệnh giãn dân và mở rộng vùng TP.HCM. So với 2 khu vực còn lại, Long An được đánh giá là đô thị còn nhiều "room" phát triển nhất vì mặt bằng giá còn thấp hơn khoảng 30% và quỹ đất còn lớn để phát triển.

Các khu vực như Đức Hoà, Cần Giuộc, Bến Lức hay Tân Trụ đang còn nhiều dư địa phát triển do việc kết nối với TP.HCM khá dễ dàng. Đặc biệt chính sách thu hút doanh nghiệp về đầu tư và phát triển các khu công nghiệp, đồng hành phát triển và chỉnh trang đô thị, góp phần thay đổi diện mạo khu vực.

Thắng Lợi Group đã đầu tư phát triển dự án Tân Trụ Riverside Market, đưa shophouse và trung tâm thương mại chợ Tân Trụ về trung tâm Thị trấn Tân Trụ phát triển. Đây là công trình trọng điểm, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh doanh và nâng tầm sống của người dân trong khu vực. Nguồn ảnh: Thắng Lợi Group

Đòn bẩy tài chính - Bảo chứng ngân hàng

Sử dụng đòn bảy tài chính – vay ngân hàng là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Việc ngân hàng tài trợ 70 – 80% giúp người mua giảm áp lực tài chính, có thể dùng tiền đầu tư kinh doanh hoặc hoàn thiện nội thất của nhà ở. Tuy nhiên, ngân hàng cũng chính là bảo chứng pháp lý và tiềm năng tăng trưởng chắc chắn của dự án.

Vì, dự án có thể vay được là các bất động sản đã được ngân hàng thẩm định, có tài sản đảm bảo, pháp lý đầy đủ. Do đó, nếu dự án nào có ngân hàng cho vay, thì nhà đầu tư cứ tự tin xuống tiền. Một khách hàng mua dự The Sol City, Cần Giuộc chia sẻ kinh nghiệm khi đầu tư dự án và sử dụng tài chính của ngân hàng TPBank.

Sài Gòn Town – Phố thương mại không ngủ

Toa lạc 3 mặt tiền đường, Nguyễn Trung Trực – Cao Thị Mai – đường dự phóng Nguyễn Văn Tiến, ngay trung tâm hành chính Thị trấn Tân Trụ - nơi đã được nhiều nhãn hàng phát triển, 75 sản phẩm shophouse Sài Gòn Town hứa hẹn có nhiều cơ hội tăng trưởng. Được phát triển với ý tưởng Phố thương mại không ngủ - một Sài Gòn thu nhỏ với đầy đủ dịch vụ và tiện ích, đây sẽ là nơi thu hút và kết nối 80.000 người dân trong khu vực.

Điều đặc biệt là hơn 50% shophouse của dự án có 2 mặt shop – nhà có thể kinh doanh. Phần shophouse còn lại thuộc mặt đường Nguyễn Trung Trực - 100% shophouse có vỉa hè rộng 11m, gấp đôi so với tiêu chuẩn quy định.

Diện tích vỉa hè lớn dễ dàng mở rộng không gian giao thương và thu hút khách hàng, mang lại tiềm năng kinh doanh vượt trội từ những ngành hàng cần trưng bày sản phẩm như: cafe, nhà hàng, thời trang, shop hoa, nội thất. Sài Gòn Town hiện đã có giấy phép xây dựng, đã khởi công và thi công dự án, dự kiến sẽ hoàn thiện và đưa vào vận hành Khu phố thương mại không ngủ vào quý 02/2023.



Vị trí: Giao lộ đường Nguyễn Trung Trực - Cao Thị Mai - Nguyễn Văn Tiến, Thị trấn Tân Trụ, Long An

Website: https://saigontown.vn/

https://soha.vn/kinh-nghiem-dau-tu-shophouse-loi-do-thi-ve-tinh-vung-ven-tphcm-20220712110312449.htm