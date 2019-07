Kinh nghiệm đánh án ma tuý nơi “chảo lửa” miền Trung

Các đối tượng dùng súng bắn trả quyết liệt. Nhiều giờ trôi qua, Ban Chuyên án quyết định nổ súng tấn công để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và nhân dân.

Súa trúng đạn gục xuống, đồng bọn trốn vào rừng sâu, bỏ lại 3 bánh heroin, 12.000 viên ma tuý, 1 khẩu súng AK, 2 quả lựu đạn...



1. Nhớ lại 51 ngày đêm liên tục ăn núi, ngủ rừng, trèo đèo lội suối để săn lùng Súa, Trung tá Trần Đình Vinh, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An cho biết, “đặc sản” muỗi, vắt hay việc hành quân trong đêm tối, địa hình dốc đứng, trơn trượt, có thể sảy chân rơi xuống khe núi bất cứ lúc nào không làm các anh chùn bước.

Vì mỗi lần đánh án ma tuý, các trinh sát đã chuẩn bị kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho mỗi người, ví như bộ phim được lên kịch bản, đạo diễn kỹ càng.

“Những “ông trùm” sành sỏi như Súa, bao giờ trong người cũng thủ súng, lựu đạn. Do đó quan trọng nhất là lựa chọn những cán bộ bản lĩnh, dám siết cò”, anh nói.

Bởi nếu cán bộ không bản lĩnh có thể không dám tấn công, hoặc bị các đối tượng bắn trả, thậm chí sẽ gây nguy hiểm cho đồng đội. Như vụ án trên, nếu để Súa và đồng bọn kịp sử dụng lựu đạn thì thương vong lớn là điều khó tránh khỏi...

Sự phối hợp tác chiến, tương trợ giữa anh em CBCS là đặc biệt cần thiết. Đại uý Đào Hữu Hoàng, cán bộ của Phòng kể, các đối tượng buôn bán ma tuý ở miền núi Nghệ An thường cắt rừng mà đi, mang đầy đủ vũ khí, gạo quấn quanh bụng.

Chúng luôn ở trong rừng sâu, các hang hốc giao dịch ma tuý, kể cả thiếu lương thực thì trong quá trình chờ đợi chi viện vẫn giấu “hàng” trong hang, hẹn người đến địa điểm nào đó để lấy.

Để theo dấu những “người rừng” như thế, nếu CBCS không đoàn kết một lòng thì sẽ gặp nhiều khó khăn. “Có những lúc hành quân trong đêm tối, lãnh đạo phòng quấn dây thừng quanh bụng rồi kéo theo một tốp 12 chú cháu cùng đi.

Thấy lãnh đạo xắn quần lăn xả thực tế như vậy, mỗi anh em đều tự nhủ lòng mình cần phải sẵn sàng xung phong thực hiện nhiệm vụ”, anh chia sẻ.

Xác định đánh án ma tuý là có thương vong, có hy sinh. Nhưng quan trọng nhất, sự hy sinh ấy là hữu ích, thể hiện ý chí của CBCS trước gian nan, thử thách. Dù đạn găm vào người, bị các đối tượng cắn xé, phải điều trị phơi nhiễm HIV thì các anh vẫn bản lĩnh vươn lên, liên tục lập công.

Thượng tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Cường là một ví dụ. Hiện anh đã là Trưởng Công an TP Vinh nhưng chuyên án ma tuý năm 2010 vẫn là điển hình khiến người dân xứ Nghệ ấn tượng mãi.

Rạng sáng 26-5-2010, cũng tại Tương Dương, anh và đồng đội đã quật ngã 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu 1 lựu đạn, 1 súng AK.

Bất ngờ nhóm phục kích từ trên núi xả súng khiến Đại uý Cường bị đạn bắn xuyên bụng, Thượng sỹ Lê Viết Hùng trúng đạn ở cánh tay. Vết thương nặng khiến anh lả đi song vẫn nén nỗi đau tước lựu đạn, ghì chặt đối tượng.

Đối mặt với hiểm nguy thì giữa chỉ huy và CBCS không còn khoảng cách. Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng lúc đó đã cởi phăng chiếc áo đang mặc để bịt 2 lỗ đạn trên người Đại úy Cường.

Chiếc áo thấm đẫm vết thương, nhưng anh vẫn cố gắng quan sát, phát hiện một đối tượng lén vứt 2 bánh heroin vào bụi rậm, kịp thời thu giữ tang vật...

2. Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đặc trưng tội phạm ma tuý ở miền Tây xứ Nghệ là các nhóm từ 2-3 đối tượng (chủ yếu người Mông Việt Nam di cư sang Lào lâu năm) trang bị vũ khí “nóng” lén lút mua bán ma tuý, di động trong rừng núi hiểm trở thuộc các huyện biên giới.

Lượng vũ khí khủng thu được trong chuyên án ma túy tại Nghệ An.



Từ năm 2008, Công an tỉnh đã có kế hoạch tổ chức lực lượng tấn công vũ trang triệt xoá và đã cơ bản xoá bỏ. Năm 2016 tình trạng này tái diễn, Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 699 triệt xoá các tụ điểm mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực biên giới.



Kết quả, tính trong giai đoạn 2008 – 2019, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức tấn công vũ trang, triệt xoá đẩy đuổi 68 nhóm, tiêu diệt 2 đối tượng, bắt giữ 81 đối tượng, phá dỡ 84 lán trại, thu 54 khẩu súng quân dụng, 32 súng tự chế, 25 lựu đạn, hơn 1.000 viên đạn các loại và nhiều ma tuý, hung khí nguy hiểm khác...

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, phải nắm thật chắc tình hình, địa bàn để kịp thời phát hiện các ổ nhóm mua bán ma tuý; xác định phương thức, thủ đoạn, thời gian, quy luật hoạt động..., trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp đấu tranh triệt xoá.

“Chú trọng công tác điều tra mở rộng vụ án, tập trung thu thập, củng cố chứng cứ để xử lý triệt để các mắt xích trong đường dây, ổ nhóm”, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh.

Đối với các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý quy mô lớn từ Lào vào Việt Nam, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh tổng lực, bài bản, quyết liệt, hiệu quả.

Trong mỗi chuyên án đều huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện; đồng thời nghiên cứu, dự đoán các tình huống và phương án xử lý, đảm bảo khi phá án phải đáp ứng được cùng lúc 3 yêu cầu: Bắt giữ được đối tượng; thu giữ được ma tuý và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCS và nhân dân.

Chính nhờ vậy, riêng 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an xứ Nghệ đã phát hiện, bắt giữ 720 vụ, 859 đối tượng phạm tội về ma tuý.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, có người nước ngoài tham gia, bắt 3 đối tượng, thu 700kg ma tuý đá; đồng thời phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma tuý và Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt xoá đường dây bắt 6 đối tượng, thu 640kg ma tuý đá và 100 bánh heroin mà số ma tuý “khủng” này chủ yếu thẩm lậu từ “tam giác vàng”.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, để ngăn chặn “đường đi” của ma tuý thì việc phát hiện, thu giữ số lượng ma tuý này từ khi chưa kịp hoặc mới manh nha, xâm nhập vào địa bàn là hết sức quan trọng.

Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án phòng, chống ma tuý tuyến biên giới Việt – Lào, như Đề án phòng chống ma tuý thẩm lậu, Đề án “3 yên, 3 giảm”...

“Công an tỉnh cũng phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan tổ chức hơn 1.000 buổi sinh hoạt tuyên truyền; 30 đợt tuần tra biên giới chung; 2-4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý mỗi năm”, Đại tá Hùng thông tin.

3. Là người có 31 năm công tác trong lực lượng Biên phòng, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thấm thía hơn ai hết sự cần thiết chủ động phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống ma tuý.

Từ khi là Trạm trưởng, Đồn trưởng, rồi Chỉ huy trưởng Biên phòng, sở dĩ anh đánh án ma tuý thành công là nhờ sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an.

“Tôi đã chủ động đến gặp Ban Giám đốc Công an hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đề nghị tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ, và nhờ đó chúng tôi có thể nắm bắt thông tin về các đối tượng một cách nhanh nhạy, kể cả những đối tượng hay qua lại hoạt động ở Lào.

Khi chúng đi qua các địa bàn này thì có thể liên hệ phối hợp để ngăn ma tuý vào nội địa...”, anh nhớ lại.

Hà Tĩnh có 145km đường biên, địa bàn rừng núi hiểm trở nên thuận lợi cho tội phạm hoạt động ma tuý và gây khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát.

Trong đó, huyện Hương Sơn có 4 xã nằm trong khu vực cửa khẩu, thời gian qua người dân làm ăn thua lỗ nhiều, bị tội phạm ma tuý lợi dụng thuê mua bán, vận chuyển ma tuý...

Đáng chú ý, chuyên án thu giữ 640kg ma tuý đá và 100 bánh heroin là đường dây ma tuý núp dưới vỏ bọc của các công ty liên doanh linh kiện điện tử giữa Việt Nam, Lào, Thái Lan, có sự tham gia của các đối tượng trong nước, móc nối với các đối tượng người Lào, Trung Quốc, Đài Loan.

Đề cập đến chuyên án gây tiếng vang này, Đại tá Võ Trọng Hải cho biết, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nắm bắt về các lô “hàng” này từ khi qua cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn) ngày 8-4-2019 cho đến lúc “hàng” vào kho.

Nhưng phải đến ngày 15-4-2019, khi đối tượng bắt liên lạc với 2 người vận chuyển ra TP Vinh (Nghệ An), bốc “hàng” vào nhà dân và gọi đối tác đến chở “hàng” thì mới phá án.

“Trong đánh án ma tuý nếu mình vội vàng, không chịu khó, không kiên nhẫn thì chỉ bắt được đối tượng trung gian, người vận chuyển mà không “nhổ” được tận gốc”, anh lý giải.

Có một bí quyết nữa là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã củng cố lực lượng phòng, chống ma tuý, trao quyền cho Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý được phép lựa chọn cán bộ phù hợp với yêu cầu công tác.

Đồng thời tạo điều kiện hết sức cho lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ, cả về công cụ, phương tiện, kinh phí...

Nghệ An là tỉnh diện tích rộng nhất cả nước, đường biên giới dài 149,5km tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào, có 4 cửa khẩu với hàng trăm đường tiểu ngạch.

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh bắt giữ hơn 1.000 vụ, hơn 1.200 đối tượng phạm tội về ma tuý.

Chỉ tính trong hơn 10 năm qua, ở Nghệ An có 67 CBCS Công an, Bộ đội Biên phòng, Công an xã bị thương hoặc phải điều trị phơi nhiễm HIV trong quá trình bắt giữ tội phạm ma tuý.

(Còn nữa)