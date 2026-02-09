Kinh ngạc: Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo mua máy bay nhiều thứ 2 toàn cầu

Visual Capitalist vừa công bố biểu đồ những khách hàng đặt hàng mua máy bay của Boeing và Airbus nhiều nhất thế giới năm 2025.

Các nhà sản xuất máy bay Boeing và Airbus đã công bố sổ đặt hàng năm 2025 của họ, nêu bật những hãng hàng không, công ty cho thuê và chính phủ nào đã đặt hàng máy bay thương mại.

Việt Nam có 1 đại diện góp mặt là Vietjet Air với 120 máy bay Airbus được đặt hàng.

Năm 2025, Airbus và Boeing đã nhận được đơn đặt hàng tổng cộng 2.175 máy bay. Gần 1/5 đơn đặt hàng máy bay trong năm 2025 đến từ chỉ ba khách hàng Qatar Airways, VietJet và Alaska Airlines.

Qatar Airways dẫn đầu tất cả các khách hàng được nêu tên với 161 đơn đặt hàng máy bay Boeing. Phân khúc lớn nhất lại là các khách hàng "không được tiết lộ", chiếm tổng cộng 469 máy bay từ cả hai nhà sản xuất.

Thông tin người mua máy bay thường được ghi là "không tiết lộ" để bảo vệ các kế hoạch chiến lược, chờ phê duyệt quy định hoặc các thỏa thuận cho thuê mà hãng hàng không cuối cùng chưa được xác định. Các nhà sản xuất vẫn ghi nhận những đơn đặt hàng này để phản ánh nhu cầu thực tế đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng.

Các công ty cho thuê máy bay như Avolon, BOC Aviation và Macquarie cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhu cầu.

Xét về các nhóm người mua, các hãng hàng không chiếm ưu thế tuyệt đối, đặt hơn 1.200 đơn hàng. Tuy nhiên, các công ty cho thuê máy bay cũng tạo ra tác động đáng kể, chiếm hơn 400 máy bay. Các đơn vị này mua máy bay để cho các hãng hàng không thuê lại, đóng vai trò là trung gian tài chính trong hệ sinh thái hàng không.

Theo Visual Capitalist, với lượng hành khách đi máy bay toàn cầu vượt mức năm 2019 ở nhiều khu vực, các hãng hàng không đang đầu tư mạnh vào các máy bay mới, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tại châu Á, các hãng hàng không như VietJet, Korean Air và China Airlines đang mở rộng đội bay nhanh chóng. Trong khi đó, các hãng hàng không Mỹ như Alaska Airlines và WestJet đang hiện đại hóa cả các tuyến bay nội địa và xuyên biên giới.