Kinh hoàng xe đầu kéo lao xuống vực sâu gần 100 m

Sáng 5-12, cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe đầu kéo trên tuyến Quốc lộ 49, khiến một người bị thương nặng.

Lượng than đổ trên đường sau khi xe đầu kéo lao xuống vực.

Vụ tai nạn xảy ra tại km 72+200 QL49 địa phận xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào khoảng 21 giờ 31 phút ngày 4-12. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo chở than BKS 15C-131.119 do Phạm Công Năm (SN 1975 thường trú xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng A Lưới - TP Huế, khi đến đoạn đường trên bị mất lái lao xuống vực theo hướng taluy âm bên trái chiều di chuyển.

Xe đầu kéo rơi xuống vực

Tại hiện trường, xe đầu kéo rơi xuống vực với khoảng cách gần 100 m, hư hỏng nặng, tài xế bị thương nặng. Nhận được tin báo, Công an huyện A Lưới triển khai lực lượng phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Y tế huyện A Lưới cứu hộ, cứu nạn.