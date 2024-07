Nam thanh niên bị cô ruột đầu độc Xyanua, cả nhà có 5 người chết bất thường



Ngày 5/7, Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi giết người.



Theo điều tra, Bích và các thành viên trong gia đình thường có hiềm khích, mâu thuẫn. Bực tức, bà ta mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là N.H.B.T (18 tuổi, cùng sống ở xã Vĩnh Thanh).

Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 22/6, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) tiếp nhận điều trị bệnh nhân T. trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Qua xét nghiệm, bệnh viện phát hiện trong người bệnh nhân này có chứa chất xyanua. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã ổn định.

Theo nội dung trình báo, từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2024 trong gia đình liên tiếp có 5 người tử vong bất thường, gồm ông N.V.H (ông nội anh T.) và 2 người cháu ngoại, 1 người cháu nội và 1 người con rể. Những người tử vong đều có các triệu chứng liên quan giống nhau.

Án mạng kinh hoàng, con gái đầu độc cha bằng xyanua



Trước đó, ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối với Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, trú tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là cha ruột của Linh, ông Tống Hồng Đ. (SN 1968). Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày và bị cha ruột la mắng nên Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết cha ruột.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 18/1/2022, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên ở quận 5, TP.HCM và gặp một người phụ nữ chưa rõ nhân thân lai lịch để mua 1kg chất độc xyanua với giá 500 ngàn đồng rồi bắt xe về lại thành phố Bà Rịa.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Linh mang theo túi đựng chất độc về nhà, hòa chất độc vào ba chai nước rồi để lại vào trong tủ lạnh do biết cha mình thường xuyên lấy nước để uống.

Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan công an

Khoảng 20h30, ông Đ. mở tủ lạnh lấy một chai nước và uống. Một lúc sau, ông Đ. đi vào nhà vệ sinh nôn ói và chốt khóa bên trong lại. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi không còn nghe thấy tiếng ông Đ., Linh tin rằng cha mình đã chết nên bỏ đi ngủ.



Sáng hôm sau, Linh mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh sau đó kéo thi thể ông Đ. ra phía sau tường rào nhà mình rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.



Để dựng hiện trường giả, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội là Tống Văn Quang đưa ra thông tin gian dối về việc có một nam thanh niên đột nhập vào nhà dùng tay nắm tóc kéo đầu Linh đập mạnh xuống nền nhà và thông báo cho Linh đã biết việc đã giết ông Đ. trả thù, sau đó đốt nhà.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời triệu tập, lấy lời khai đối với Linh và những người liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai báo bất nhất, nhiều điểm nghi vấn. Sau quá trình đấu tranh, Linh đã khai nhận hành vi đầu độc chết cha ruột, rồi dựng hiện trường giả như trên.

Cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng (nghi là chất độc xyanua) ở thùng rác trước nhà nạn nhân, cũng là nơi Linh sinh sống.

Đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể khiến 1 người lạ tử vong

Vào năm 2019, vụ việc em họ thích anh rể và lên kế hoạch đầu độc người vợ khiến chị N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, hiện công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình) tử vong gây xôn xao dư luận.

Ngày 30/12/2019, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Thái Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra việc.

Trước đó, ngày 3/12/2019, CATP Thái Bình tiếp nhận tin báo chị N.T.H là bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc. Theo các đồng nghiệp của chị H cho biết sau khi chị H uống trà sữa để trong tủ lạnh đã vào nhà vệ sinh và tử vong tại đây. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc và nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H.

Lại Thị Kiều Trang (SN 1994)

Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an xác định chị H tử vong do bị đầu độc bằng xyanua bởi trong cốc trà sữa chị H uống có chất kịch độc này. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chị H đã bị "chết oan" do vô tình uống phải cốc trà sữa không dành cho mình.

Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang khai nhận, do bản thân có quan hệ tình cảm với anh P.V.Q (30 tuổi, là anh rể, trú tại huyện Kiến Xương) nên để che giấu mối quan hệ bất chính này, Trang thường qua lại với gia đình nhà chị họ, thậm chí còn chụp ảnh, đi chơi cùng.

Tuy nhiên, sau đó anh Q. đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ. Thấy vậy, đối tượng không đồng ý chia tay và nảy sinh ý định đầu độc vợ của anh rể là chị Đ.T.Y (30 tuổi), đang công tác tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Do hay qua lại gia đình anh rể nên Trang biết chị Y. thích uống trà sữa. Do đó, Trang quyết định đầu độc chị họ bằng thứ nước uống này. Để thực hiện được ý đồ, đối tượng lên mạng xã hội đặt mua 2 lọ chất độc natri xyanua mang về nhà.

Đến ngày 2/12, Trang mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc thì hết chất độc. Sau đó, đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người gửi toàn bộ trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Y. Tuy nhiên thời điểm này, chị Y. không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính.

Khoảng 10h hôm sau, chị N.T.H (29 tuổi, là đồng nghiệp với chị Y.), lấy 1 cốc trà sữa từ tủ lạnh để uống. Uống xong một lát, chị H. thấy khó chịu nên chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục xuống.



Được biết, thời điểm chị H. uống trà sữa để trong tủ lạnh có 2 mẹ con điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình cũng uống 2 cốc, nhưng may mắn thoát nạn vì 2 cốc trên không có chất độc.



"Người đẹp" hạ độc 2 nhân tình bằng xyanua để cướp tài sản

Ngày 25/9/2018, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1977 tại Tiền Giang) về các tội giết người và cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Thúy làm nghề bán vé số kiếm sống. Vì nợ nần không có tiền chi trả nên Thúy lên kế hoạch gạ gẫm đàn ông vui vẻ, rồi giết bằng chất độc để cướp tài sản.

Thúy và ông V.T.H. (SN 1965, là người bán vé số dạo) có quen biết nhau và đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Bị cáo Thúy đã sát hại 2 nhân tình bằng xyanua.

Đêm 14/1/2017, Thúy gạ gẫm quan hệ tình dục với ông H. tại khu đất trống ở khu phố 1, thị trấn Thái Hòa, huyện Gò Công Đông. Lợi dụng lúc ông H. không để ý, Thúy đã bỏ thuốc độc xyanua vào ly cà phê của ông H. Khi ông H. uống vào một lúc thì bất tỉnh, tử vong tại chỗ. Thúy lấy toàn bộ vòng vàng mà ông H. đeo trên người, có giá trị khoảng 15 triệu đồng để mang đi bán, trả nợ.



Tiếp đó, sáng 21/4/2017, Thúy gặp ông N.V.T. (SN 1968, ngụ ở địa phương) tại khu vực gần bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công. Thấy ông T. đeo nhiều vàng bạc, Thúy lại nảy sinh kế hoạch tàn độc giết nạn nhân để cướp tài sản.

Thúy gạ gẫm ông T. đến 1 quán cà phê chòi kín ở xã Long Hưng, thị xã Gò Công để vui vẻ. Sau cuộc vui, Thúy lén bỏ thuốc độc xyanua vào ly cà phê, khiến ông T. uống vào, nằm gục chết trên võng tại quán. Thúy cũng cướp sạch vàng bạc của nạn nhân, có tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng, mang đi bán để giải quyết nợ nần.

Với hành vi của mình Thúy bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản, ngoài ra buộc bị cáo Thúy phải bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 600 triệu đồng.

"Phù thủy" giết người hàng loạt Lê Thanh Vân - sát hại 13 người bằng xyanua

Đây chỉ là 2 trong số nhiều vụ án mà các đối tượng sử dụng chất kịch độc đến giết người. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn ám ảnh trước vụ án "phù thủy xyanua" Lê Thanh Vân (SN 1956, ở TP. Hồ Chí Minh) trong thời gian 3 năm từ tháng 1/1998 đến tháng 8/2001, dùng thủ đoạn làm quen, giới thiệu việc làm, tạo tình cảm, uy tín, nhận làm con nuôi... Sau đó, Vân rủ nạn nhân đi ăn uống, dùng chất độc xyanua chế vào thức ăn, nước uống sát hại 13 nạn nhân, cướp tài sản. Đó là chưa kể 8 vụ đầu độc khác làm 3 người chết và 13 người may mắn thoát nạn mà thị bị nghi là thủ phạm.

Tội ác mang tên xyanua đã trở thành nỗi khiếp sợ ám ảnh đối với nhiều người bởi bất cứ ai bị dính chất độc đều không thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong tích tắc. Việc điều tra những vụ đầu độc sử dụng Cyanid để giết người, trả thù mâu thuẫn cá nhân là một thách thức không nhỏ đối với cơ quan điều tra trong việc truy tìm hung thủ giấu mặt.

Lê Thanh Vân và đồng phạm

Theo đó, từ năm 1998, trên địa bàn một số tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ chết người không rõ nguyên nhân gây bàng hoàng trong nhân dân. Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác định được đối tượng và yêu cầu Lê Thanh Vân đến trụ sở làm việc.

Khám xét trong giỏ xách của Vân, cơ quan công an thu được một gói hóa chất màu vàng được giám định là hóa chất kịch độc đối với con người. Chỉ cần một lượng nhỏ từ 0,15 đến 0,20 gram là đủ làm chết một người có trọng lượng 70-90 kg. Thử nghiệm chất độc này đối với chó thì khoảng 7 phút sau chó chết. Tuy nhiên, khi giám định tử thi của nạn nhân cũng như mẫu ngũ tạng của chó, cơ quan chức năng không tìm ra chất độc mà thời hạn điều tra đã hết nên buộc phải thả đối tượng.

Không lâu sau đó, Vân lại tiếp tục gây án tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM. Nhận thấy các nạn nhân đều có các triệu chứng giống nhau trước khi chết đồng thời lại luôn có sự hiện diện của Vân nên công an các tỉnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an điều tra làm rõ. Lần theo các dấu vết, cơ quan chức năng đã xác định được chính xác loại thuốc độc mà đối tượng sử dụng. Đó là loại thuốc có đặc tính khuyếch tán nhanh khi vào cơ thể nên ngay lập tức Lê Thanh Vân bị bắt giữ.

Quá trình điều tra đã xác định được Vân giết chết 13 người, trong đó có số vụ Vân phối hợp với chồng "hờ" - Dìu Dãnh Quang thực hiện. Những nạn nhân mà Vân ra tay sát hại bất kể là ai, dù thân quen hay xa lạ chỉ "cần" người đó có tiền hoặc đã từng gây mâu thuẫn đối với Vân.

Cuối năm 1997, anh Đinh Văn Khảm đến thăm người nhà đang điều trị bệnh tại quân y viện 7A TP.HCM đã làm quen với một người phụ nữ khá xinh đẹp cũng đang nằm điều trị giường bên cạnh. Qua vài câu xã giao, người phụ nữ tự giới thiệu mình là Lê Thanh Vân, bác sĩ chuyên khoa về răng đã đi học ở Đức, biết đến 7 thứ tiếng. Mừng rỡ vì gặp được người "tài" nên anh Khảm đã mời Vân về làm việc tại tiệm trồng răng Đài Các của gia đình ở huyện Long Khánh, Đồng Nai. Tại đây, Vân nhanh chóng quen thân rồi chung sống như vợ chồng với Dìu Dãnh Quang.

Do làm ăn khó khăn, bà Võ Thị Lý (mẹ anh Khảm) có ý định cho chồng "hờ" của Vân nghỉ việc, Vân rất khó chịu, hơn nữa lại thấy bà Lý có tiền nên nảy sinh ý định ra tay sát hại bà Lý.

Tối ngày 3/1/1998, khi "sếp" vắng nhà, Vân đã ra tay giết người bằng cách lén bỏ chất độc xyanua vào ly nước chanh cho bà Lý uống. Khoảng 30 phút sau, bà Lý la đau đầu, khó thở, mắt trợn ngược, chân tay lạnh và co cứng, không nói được lời nào. Để cho "phải đạo", Vân và Quang đưa bà Lý đi cấp cứu nhưng đến khuya thì bà qua đời. Ngay sau đó, Vân trở về lục giỏ của bà Lý lấy 900.000 đồng đút túi.

Vân không chỉ ra tay sát hại bạn bè mà còn sẵn sàng "thủ tiêu" cả những người thân như mẹ chồng, em rể, mẹ nuôi của thị.

Tháng 6/1998, vợ chồng Vân - Quang cùng mẹ chồng là bà Hín Vân Dính thuê tầng 2 của một căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM để làm răng. Chung sống cùng nhau không được bao lâu thì Vân lại nảy sinh ý định sát hại mẹ chồng. Đợi lúc cả nhà ăn cơm tối xong, Vân lén bỏ chất độc vào ly trà của bà Dính khiến 3h sau đó bà gục xuống sàn nhà. Quang cùng anh ruột của mình nhanh chóng đưa mẹ đi cấp cứu còn Vân ở nhà lục giỏ quần áo bà Dính lấy được 2,8 triệu đồng. Bà Dính chết tại bệnh viện Trưng Vương với chẩn đoán nghi bị xuất huyết não. Từ đó, Vân cũng dọn về nhà cha mẹ ruột cư ngụ.

Không lâu sau đó, do có mâu thuẫn với em rể là Lê Văn Cẩm, Vân lại tiếp tục thực hiện âm mưu độc ác của mình. Cuối tháng 2/1999, Vân điện thoại mời anh Cẩm đến nhà cha mẹ ruột để giới thiệu anh Cẩm xây nhà cho một người quen. Sau khi ăn sáng xong, anh Cẩm nhờ Vân chích giùm thuốc giảm đau vì anh đang bị đau tay. Nắm được cơ hội, Vân đã hòa chung thuốc độc với thuốc giảm đau rồi chích cho anh Cẩm. Chiều cùng ngày, anh Cẩm đã chết với những triệu chứng như các nạn nhân của Vân trước đó.

Trong số 13 người lìa đời dưới "lưỡi hái tử thần" của Lê Thanh Vân, có một vụ án nhiều người rùng mình khi Vân đã "điều" nạn nhân lên tận chùa rồi mới ra tay giết hại. Đến cửa phật là nơi con người về với cái thiện, nhưng với Vân lại thẳng tay làm việc ác tại nơi linh thiêng. Đó là vụ giết ông Võ Hữu Khiêm (SN 1945, ngụ tại đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Như Quân. Ông Khiêm là người bị đầu độc và tử vong với những triệu chứng dữ dội nhất và như một quả báo, từ vụ án này, Lê Thanh Vân đã dần lộ mặt…

Được biết, ngày 1/9/2004, TAND tỉnh Bình Dương đưa Lê Thanh Vân ra xét xử, tuyên phạt thị mức án tử hình. Đến ngày 2/2/2005, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh y án sơ thẩm.

Vân có làm đơn gửi Chủ tịch nước nhưng với tội trạng quá tày đình, ngày 4/10/2005, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1159 bác đơn xin ân giảm án tử hình đối với Vân. Việc đưa Vân ra pháp trường được ấn định vào ngày 26/10/2005, thi hành án tại nghĩa trang thị xã Thủ Dầu Một.