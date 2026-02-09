Kinh hoàng nhóm nhạc nữ ở bẩn đến mức người giúp việc "bỏ của chạy lấy người"

Brian Joo (thành viên nhóm Fly To The Sky) vốn là người sạch sẽ, thậm chí có chương trình dọn dẹp mang tên Cleaning Freak Brian. Trong Cleaning Freak Brian, nam ca sĩ giúp dọn dẹp nhà cửa cho người nổi tiếng, thường có những phản ứng hài hước và kịch tính trước bất cứ thứ gì bừa bộn hoặc bẩn thỉu.

Trong số những khách mời nổi tiếng, Brian đặc biệt nhớ đến nhóm nhạc nữ Cignature. Khi đến dọn dẹp ký túc xá của nhóm, Brian đã phản ứng bùng nổ đến mức văng tục khi nơi đây quá bừa bãi, bẩn thỉu. Anh kể lại: "Tôi đến nhà một nhóm nhạc nữ, và nó thực sự giống như một bãi rác. Họ còn rất trẻ. Tôi nghĩ 'Tại sao họ lại sống như thế này ở độ tuổi còn nhỏ? Họ cần phải tỉnh ngộ'. Vì vậy, việc tôi chửi thề là phản ứng tự nhiên của tôi".

Ảnh: Koreaboo

Brian sốc không nói nên lời trước ký túc xá bừa bộn của Cignature. Ảnh: Koreaboo

Đồ đạc bừa bộn, rác thải khắp nơi. Ảnh: Koreaboo

Phản ứng đầu tiên của nam ca sĩ khi vừa bước vào ký túc xá của Cignature là: "Cái quái gì thế này?". Ký túc xá bừa bộn đến nỗi Brian gọi đó là "địa ngục trần gian". Các thành viên Cignature chia sẻ rằng họ chuyển đến đây 6 tháng trước và trước đây họ có người giúp việc dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên người đó đã "bỏ của chạy lấy người" vì nhà cửa quá bừa bộn. Nhóm nhạc này thậm chí còn tiết lộ "khu vực bẩn nhất" trong nhà, khiến Brian có phản ứng rất kịch tính.

Brian kinh ngạc trước căn nhà bừa bộn của các cô gái, và các thành viên Cignature vừa xấu hổ vừa buồn cười khi chứng kiến phản ứng của anh. Sau khi được tham quan căn nhà "địa ngục trần gian" của Cignature, Brian đã giúp họ dọn dẹp và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Kết quả đã khiến khán giả kinh ngạc. Không còn cảnh bừa bộn, đồ đạc quần áo chất đầy, căn nhà đã trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn rất nhiều.

Ký túc xá của Cignature bừa bãi đến mức người giúp việc phải "bỏ của chạy lấy người". Ảnh: Koreaboo

Brian "lùa" các cô gái đi dọn dẹp. Ảnh: Koreaboo

Cuối cùng, ký túc xá cũng gọn gàng sạch sẽ hơn. Ảnh: Koreaboo

Nếu là người yêu thích những bản ballad da diết hay những chương trình tạp kỹ hài hước, khán giả chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Brian Joo. Anh sinh năm 1981, là người Mỹ gốc Hàn. Anh ra mắt vào năm 1999 với tư cách là một nửa của bộ đôi R&B huyền thoại Fly to the Sky dưới trướng "ông lớn" SM Entertainment.

Cùng thành viên Hwanhee, Brian đã tạo nên một kỷ nguyên R&B rực rỡ với những bản hit "bất hủ" như Missing You, Sea of Love, và Day by Day. Sau khi nhóm tạm dừng hoạt động chung, anh chuyển sang sự nghiệp solo và gặt hái thành công với các ca khúc như Don’t Go, In My Head.

Hiện tại Brian không chỉ là một ca sĩ mà còn là một "ông hoàng tạp kỹ". Những năm gần đây, anh gây bão mạng xã hội với hình tượng "thánh sạch sẽ" qua series YouTube Clean Freak Brian. Sự thẳng thắn, hóm hỉnh và nỗi ám ảnh với việc dọn dẹp đã giúp anh thu hút một lượng lớn fan trẻ tuổi, chứng minh sức hút không hề thuyên giảm sau hơn 25 năm làm nghề.

Brian Joo vẫn duy trì được sức hút sau hơn 25 năm làm nghề. Ảnh: Osen

Trong khi đó, Cignature là nhóm nhạc nữ trực thuộc C9 Entertainment. Nhóm ra mắt tháng 2/2020 với đội hình 7 thành viên Chaesol, Jeewon, Seline, Chloe, Belle, Semi và Dohee. Nhóm kiên trì theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng, từ đáng yêu trong ARISONG đến sự trưởng thành, quyến rũ hơn trong Smoothie.

Thành viên Jeewon là gương mặt cực "hot" trên mạng xã hội nhờ nhan sắc ngọt ngào, thân hình bốc lửa và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng tại Waterbomb. Trong khi đó, thành viên Belle cũng hoàn thành hành trình đầy nỗ lực tại chương trình sống còn Universe Ticket và hiện đã ra mắt cùng nhóm nhạc dự án UNIS. Đáng tiếc là vào năm 2024, Cignature đã tan rã và các thành viên theo đuổi con đường riêng.

Cignature tan rã đáng tiếc vào năm 2024. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo