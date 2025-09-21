Kinh hoàng khoảnh khắc xe con húc đổ trụ xăng, nhân viên cây xăng suýt bị thương giữa biển lửa

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại sự cố ở một cửa hàng xăng dầu tại Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt.

Từ đoạn video ghi lại có thể thấy một chiếc xe ô tô khi đang lùi xe đã húc đổ trụ bơm. Trụ bơm sau khi bị húc đổ đã đè lên hai xe máy gần đó và gây cháy dữ dội. Thời điểm đó, có một nhân nhân viên cây xăng bị trụ ngã trúng người nhưng may mắn đã nhanh chóng kịp chạy thoát ra ngoài. Ngay sau đó, các nhân viên tại cửa hàng đã sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để khống chế đám cháy.

Theo thông tin ban đầu từ Vietnamnet, sự việc xảy ra vào khoảng 16h05 ngày 20/9.

Một nhân viên làm việc tại cây xăng cho biết, người đồng nghiệp gặp nạn đã kịp thời chạy thoát và không bị thương.

Đến sáng 21/9, hoạt động tại cửa hàng xăng dầu nói trên đã trở lại bình thường. Trụ bơm gặp sự cố đã được bọc lại và đặt rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn.

Hiện, Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.