Kinh hoàng giao thừa 2025: Vương Nhất Bác bị treo 50m trên không khi dây cáp bung khoá, khán giả cả Trung Quốc nín thở

Đêm hội chào năm mới 2025 của đài Hồ Nam vào tối 31/12 đang dính rất nhiều tai tiếng trong khâu tổ chức. Phẫn nộ hơn cả là cư dân mạng phát hiện đơn vị này không đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ khi trình diễn, mà cụ thể là tiết mục Tôi Ở Đây của Vương Nhất Bác. Nam diễn viên có màn đu dây trên không ở độ cao 50m. Thế nhưng, khán giả đã soi ra dây cáp đưa mỹ nam sinh năm 1997 lên không trung không được khóa chốt an toàn ở 1 bên. Tình huống khiến tất cả người xem trực tiếp sự kiện âm nhạc này nín thở, lo lắng Vương Nhất Bác sẽ gặp sự cố nguy hiểm trong lúc bay lượn, xoay người trên không. Rất may, tiết mục của anh kết thúc suôn sẻ.

Theo thông tin mà tờ 163 có được, lý do khóa an toàn dây cáp của Vương Nhất Bác không được chốt là vì nhân viên sự kiện... quên. Chính nam ca sĩ gen Z cũng chất vấn staff về sự tắc trách, lơ là của họ. Tuy nhiên, nhân viên gây ra sự việc chẳng những không xin lỗi, mà còn buông lời vô cảm: "Đúng vậy á, quên chốt rồi". Sự việc hiện gây phẫn nộ trong dư luận xứ tỷ dân. Công chúng yêu cầu đài Hồ Nam lên tiếng giải thích và có biện pháp xử lý nặng đối với nhân viên phụ trách đảm bảo an toàn cho Vương Nhất Bác trong tiết mục.

Vương Nhất Bác được kéo lên trên không dù 1 bên chốt an toàn dây cáp của anh vẫn chưa được khóa lại

Mỗi 1 cú bay lượn, lật người của nam ca sĩ trẻ khiến cả Trung Quốc phải nín thở vì sợ sẽ xảy ra sự cố nguy hiểm

Bằng chứng cho thấy nhân viên đài Hồ Nam đã sơ suất không khóa chốt an toàn dây cap của Vương Nhất Bác. Ở buổi diễn tập, khóa an toàn dây cáp của nam diễn viên không bị mở bung như đêm diễn chính thức vào tối 31/12

Đáng chú ý, vài tiếng trước khi sự kiện diễn ra, bàn nâng trên sân khấu của đài Hồ Nam cũng đã bị hư hỏng, phải sửa chữa tạm. Trong buổi diễn tập trước đó 1 ngày, Tống Thiến đã bị té ngã vì sàn sân khấu trơn trượt. Hậu quả là cánh tay trái của cô bị chấn thương, không giở lên nổi trong tiết mục biểu diễn chính thức vào tối 31/12. Ngoài ra, đài Hồ Nam còn dính tranh cãi để nghệ sĩ hát nhép trên sóng trực tiếp, bất chấp lệnh cấm của Tổng cục Phát Thanh, Truyền hình. Vụ việc này bị lộ khi nam diễn viên Trần Triết Viễn quên cầm mic lên khi đến lượt hát của mình.

Trước loạt sự cố liên hoàn trong sự kiện âm nhạc cuối năm, đài Hồ Nam chưa đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, những bất ổn trong khâu tổ chức này ít nhiều làm giảm chất lượng của chương trình.

Tống Thiến bị ngã chấn thương vì sàn sân khấu trơn trượt

Bàn nâng trên sân khấu đài Hồ Nam bị hư hỏng ngay trước giờ G và chỉ thể khắc phục tạm thời

Nguồn: Weibo, 163