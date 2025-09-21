HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Kinh hoàng cảnh Mercedes lùi trúng cột bơm xăng, lửa bùng cháy bao trùm người và xe

Thanh Hà |

Khi lùi xe vào cây xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội), ô tô đã húc đổ một trụ bơm, đè lên hai xe máy và một nhân viên sau đó lửa bùng lên...

Clip vụ việc.

Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô mang biển số Hà Nội, lùi trúng trụ bơm xăng của cây xăng kể trên.

Ngay sau đó, trụ bơm xăng bị đổ đè lên 1 nhân viên đang bơm xăng cho khách và 2 xe máy đang chờ tiếp nhiên liệu. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Nhân viên cây xăng bị trụ bơm đè trúng cố vùng vẫy thoát ra ngoài. Ngay sau đó, các nhân viên tại cửa hàng đã sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để khống chế đám cháy.

Theo nhân viên cây xăng, vụ việc không có ai bị thương.

Ngày 21/9, trụ bơm xăng kể trên được bọc kín bằng bạt. Cây xăng này cũng hoạt động trở lại bình thường.

