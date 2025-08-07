Kinh hoàng 1 khán giả ngã tử vong tại concert nhóm nhạc huyền thoại

Oasis - ban nhạc Rock lừng danh một thời xứ Anh Quốc - đang tất bật cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Oasis Live 25’. Tuy nhiên, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại buổi concert của cả nhóm khi 1 người đàn ông đã thiệt mạng, khiến MXH lẫn truyền thông chấn động.

Oasis đang chạy tour sau hàng chục năm đóng băng sự nghiệp

Cụ thể, tối ngày 2/8 (theo giờ địa phương), khi Oasis đang trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả tại Wembley, London, thì một người hâm mộ là nam giới, khoảng 40 tuổi, được ghi nhận đã rơi từ trên cao xuống. SVĐ Wembley sau đó cũng đã ra thông cáo, cho biết các nhân viên y tế, cảnh sát cùng Dịch vụ Cứu thương London đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, nạn nhân không thể qua khỏi, tử vong tại chỗ



Vụ tai nạn thương tâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Mặc dù vụ tai nạn gây hoang mang, buổi biểu diễn tiếp theo của Oasis tại Wembley vào ngày 3/8 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhóm nhạc dự kiến sẽ tiếp tục biểu diễn tại Edinburgh trong 3 đêm vào các ngày 8, 9 và 12/8.

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng bên trong SVĐ Wembley tại concert Oasis Live 25’ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Không khó để nhận thấy, toàn bộ khu vực khán đài lẫn standing phủ kín người với người, gần như không có một kẽ hở. Từng tiếng trống và đàn guitar điện nện xuống cũng là lúc 1 cơn sóng biển từ hàng chục nghìn khán giả dâng cao.



Đoạn video khiến netizen không khỏi lo lắng trước vấn đề an toàn ở SVĐ Wembley

Đặc biệt, theo một vài nguồn tin, người đàn ông xấu số đã ngã xuống từ một trong những hàng ghế cao nhất. Được biết, hàng ghế cao nhất cách mặt đất 140ft, xấp xỉ 43 mét - tương đương một toà nhà cao 12-14 tầng. Nhìn vào đó, thiết kế SVĐ dốc đứng, cao chót vót khiến không ít netizen xem qua màn hình cũng phải nôn nao, “xây xẩm mặt mày”. Với độ cuồng nhiệt từ cả Oasis lẫn khán giả, vụ tai nạn thương tâm sẽ không chỉ dừng lại ở con số 1 nếu như BTC và lực lượng an ninh không có hướng xử lý kịp thời.

Cả SVĐ như rung chuyển theo tiếng nhạc

Màn tái xuất của Oasis đã khiến tuổi thơ và thanh xuân của bao thế hệ ùa về. Mọi người có xu hướng quẩy hết mình trên nền nhạc Rock nên sẽ không để ý đến những rủi ro tiềm tàng xung quanh. Sự việc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những khán giả đi xem concert không chỉ của Oasis mà còn của nhiều nghệ sĩ khác.

Oasis là một trong những ban nhạc rock nổi tiếng nhất của xứ sương mù, thành lập vào năm 1991 tại Manchester. Nhóm ban đầu gồm các thành viên Liam Gallagher, Paul Arthurs, Paul McGuigan và Tony McCarroll. Sau này, Noel Gallagher - anh trai của Liam - gia nhập và trở thành mảnh ghép thứ 5 của ban nhạc.

Oasis là ban nhạc Rock huyền thoại xứ Anh Quốc

Với phong cách Britpop đặc trưng, Oasis nhanh chóng gây tiếng vang trên toàn thế giới trong thập niên 1990 nhờ các bản hit như Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Champagne Supernova và Live Forever. Album thứ hai của họ, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), được xem là một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại tại Anh. Ban nhạc không chỉ nổi tiếng nhờ âm nhạc mà còn bởi những phát ngôn ngông nghênh và các cuộc cãi vã nảy lửa giữa 2 anh em Gallagher.



Oasis tan rã vào năm 2009 sau một lần mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Liam và Noel. Dù vậy, di sản của họ vẫn còn vang vọng mạnh mẽ trong nền âm nhạc Anh quốc và toàn cầu. Nhiều người xem Oasis là biểu tượng của thời kỳ hoàng kim Britpop, và đến nay, các ca khúc của họ vẫn được thế hệ trẻ tìm nghe và yêu mến.

Chuyến lưu diễn tái hợp Oasis, với việc Liam và Noel Gallagher một lần nữa dẫn dắt ban nhạc sau 16 năm, sẽ gồm 7 buổi diễn tại Wembley và 5 buổi diễn tại quê nhà Manchester của anh em Gallagher. Sau đó, họ sẽ lưu diễn tại Mỹ, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, trước khi kết thúc tại Nam Mỹ vào tháng 11.

