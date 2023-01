Kinh doanh "bùa phép", nữ Facebooker ở Bình Dương bị phạt

Trước đó, các trinh sát phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên mời B.T.T.H lên làm việc vì có hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây dư luận xấu trên mạng xã hội.

Công an mời B.T.T.H lên làm việc (Ảnh: CACC)

Qua làm việc, H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi đã đăng tải nội dung bán các mặt hàng mê tín trên mạng xã hội. Theo đó, từ năm 2021, H. lên Facebook tìm hiểu về phong thủy tâm linh và trở thành quản trị viên, người kiểm duyệt của các trang, nhóm kín với mục đích kinh doanh online các sản phẩm “bùa phép” mê tín, dị đoan. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, H. cam kết không tái phạm.

Với hành vi trên, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính H. số tiền 7,5 triệu đồng theo Điểm b, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020 của Chính phủ. Ngoài ra, yêu cầu H. xóa, gỡ bỏ tất cả tài khoản Facebook thực hiện hành vi sai phạm trên không gian mạng./.