Kinh doanh phòng trọ đóng thuế ra sao? Cục Thuế giải đáp

Tại Hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?" do báo Tuổi trẻ phối hợp với Cục Thuế tổ chức, một cá nhân kinh doanh đã đặt câu hỏi: "Tôi kinh doanh phòng trọ gồm 10 phòng, giá phòng mỗi tháng là 1 triệu như vậy 1 tháng thu nhập là 10 triệu, 1 năm là 120 triệu, như vậy kê khai thuế như thế nào?".

Trả lời câu hỏi này, Cục Thuế cho biết, với thông tin mà cá nhân kinh doanh cung cấp, tổng doanh thu cho thuê phòng trọ là 120 triệu đồng/năm, thuộc mức doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống. Trường hợp này, năm 2026, cá nhân kinh doanh này chưa phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê bất động sản.

Theo dự thảo Nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đối với năm 2026 các HKD, CNKD không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN thực hiện thông báo doanh thu thực tế của năm 2026 với cơ quan thuế hai lần: lần 1 thông báo doanh thu 06 tháng đầu năm chậm nhất 31/7/2026, lần 2 thông báo doanh thu 06 tháng cuối năm 2026 chậm nhất ngày 31/01/2027. Từ năm 2027 HKD, CNKD chỉ cần thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất ngày 31/01 của năm dương lịch tiếp theo.

Một câu hỏi khác liên quan đến hoạt động cho thuê bất động sản được gửi đến cơ quan thuế: Cá nhân cho thuê nhà nguyên căn có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có cần đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký mã số thuế kinh doanh bất động sản hay không? Đồng thời, khi kê khai trên ứng dụng eTax Mobile không thấy mục kê khai theo năm dương lịch thì phải thực hiện như thế nào?

Cục Thuế hướng dẫn, cá nhân này cần thực hiện đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 82 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp cá nhân có đăng ký thành lập hộ kinh doanh đối với hoạt động cho thuê nhà theo quy định tại Chương III Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Thông tư số 68/2025/TT-BTC thì thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với thủ tục đăng ký kinh doanh.

Về việc kê khai thuế, theo quy định hiện hành, người nộp thuế được lựa chọn kỳ kê khai theo năm dương lịch đối với hoạt động cho thuê tài sản. Hiện nay, người nộp thuế có thể thực hiện kê khai trực tuyến tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn và lựa chọn kỳ kê khai theo năm dương lịch.

Cục Thuế cũng cho biết đang nghiên cứu, nâng cấp ứng dụng eTax Mobile để người nộp thuế có thể thực hiện kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản một cách đơn giản, thuận tiện trên ứng dụng này, dự kiến triển khai trong tháng 2/2026.

