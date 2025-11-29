Kim Yoo Jung bị mất trí nhớ tạm thời

Gần đây, Kim Yoo Jung đã chuyển mình đầy ngoạn mục khi thử sức thành công với vai phản diện "điên cuồng" trong bộ phim Dear X. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Hàn Quốc mới đây, cô kể rằng bạn bè sau khi xem phim đã bắt đầu lặng lẽ xa lánh mình. Thậm chí, cô còn tiết lộ có những cảnh diễn xúc động đến mức cao trào, khiến cô bị mất trí nhớ tạm thời ngay khi kết thúc quay, không thể nhớ nổi mình đã diễn những gì.

Trong phim, Kim Yoo Jung đã hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh trong sáng, ngọt ngào trước đây để hóa thân thành Baek Ah Jin, một nhân vật mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, chỉ khao khát leo lên đỉnh cao danh vọng.

Nói về sự thay đổi lớn này, cô cười chia sẻ phản ứng của những người thân thiết: "Mọi người xem xong đều bảo 'thật đáng sợ...', bạn bè thậm chí còn cố tình né mặt tôi. Nhưng điều khiến tôi vững tâm nhất là gia đình và bạn bè nói họ xem rất thú vị. Đặc biệt, người hâm mộ truyện gốc nhận xét rằng 'Bạn trông y hệt Baek Ah Jin bước ra từ tiểu thuyết', lời này thực sự làm tôi rất vui".

Trong buổi phỏng vấn, Kim Yoo Jung tiết lộ để nghiên cứu tâm lý nhân vật mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, cô đã phải xem xét từng câu từng chữ trong tài liệu do đoàn làm phim tổng hợp, cẩn thận như đang tra từ điển. "Đội ngũ sản xuất đã tham vấn ý kiến chuyên gia, sau đó tổng hợp những cách diễn đạt và câu từ thường được những người này sử dụng rồi gửi cho tôi. Trong đó có những câu dùng để thao túng tâm lý người khác, chẳng hạn như 'Bạn có quyền chỉ trích tôi, nhưng tôi sẽ không làm điều đó với bạn.' Lần đầu đọc, tôi chỉ đọc một hai câu thôi mà đã cảm thấy mình hoàn toàn bị cuốn hút, và nghĩ rằng mình không nên đọc thêm nữa", nữ diễn viên tiết lộ.

Diễn xuất của Kim Yoo Jung được đánh giá cao

Khi hóa thân vào vai diễn u ám và lạnh lùng này, Kim Yoo Jung cũng thừa nhận cô dần bị đồng hóa với nhân vật: "Thực tế tôi đã sụt cân rất nhiều, trạng thái tinh thần cũng ngày càng sa sút. Trong suốt quá trình quay phim, tôi cảm thấy hoàn cảnh của Baek Ah Jin có nhiều điểm tương đồng với cảm xúc của tôi lúc đó, nên tôi lại không muốn cố gắng thoát ra. Tuy nhiên, đạo diễn và các diễn viên khác, những lúc tôi không diễn, đều nỗ lực giúp tôi trở lại trạng thái của Kim Yoo Jung, để tôi có thể trò chuyện với mọi người như chính mình".

Trong quá trình nhập vai, Kim Yoo Jung cũng thừa nhận cô bị mất trí nhớ tạm thời vì cảm xúc quá mức. Cô chia sẻ: "Đặc biệt là những cảnh đối đầu với nhân vật Shim Sung Hee (do Kim Yi Kyung đóng), và cảnh đối đầu với bố (do Bae Soo Bin đóng) trên sân thượng, đó đều là những cảm xúc bị đẩy đến giới hạn mà bình thường tôi rất khó cảm nhận được".

Cô tiếp lời: "Nó giống như việc bị mất trí nhớ ngắn hạn vậy, có những cảnh quay tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì. Bởi vì tình huống và cảm xúc khi đó vốn đã quá sức chịu đựng. Con người khi gặp cú sốc quá lớn không phải sẽ tạm thời quên đi ký ức sao? Khi xem lại cảnh chia tay với Heo In Kang (do Hwang In Yeop đóng), nhìn biểu cảm của chính mình, tôi đã kinh ngạc thốt lên: 'Mình lại có thể tàn nhẫn đến mức đó sao?' Thật sự rất bất ngờ".

Dear X nhanh chóng tạo cơn sốt quốc tế: chỉ sau 4 ngày phát hành, phim đứng số 1 lượt đăng ký trả phí trên TVING, trở thành tác phẩm Hàn đầu tiên phát hành đồng thời trên HBO Max và Disney+ Nhật Bản. Theo FlixPatrol, Dear X giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng HBO Max tại 7 quốc gia và đứng top 3 Disney+ Nhật Bản. Song song thành công của phim, Kim Yoo Jung dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do Good Data công bố, chứng minh sức hút vượt trội và khẳng định đây là một trong những vai diễn mang tính bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô.