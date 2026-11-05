Kim Soo Hyun cầu xin: "Tôi chỉ muốn xóa đi 45 video nhạy cảm, bôi nhọ nghiêm trọng nhất trong 2.000 video"

Dư âm của việc bị cáo buộc qua lại với trẻ vị thành niên vẫn bủa vây Kim Soo Hyun.

Theo tờ KoreaBoo, vào ngày 4/11, Tòa án Trung tâm Seoul (Hàn Quốc), Phòng Dân sự số 51, đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên về đơn yêu cầu xóa và cấm đăng tải video của Kim Soo Hyun đối với "kẻ thù số 1" Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero. Trước đó, vào tháng 9, phía Kim Soo Hyun đã nộp đơn xin tòa án phê duyệt lệnh gỡ bỏ 45 video chứa những nội dung nhạy cảm, bôi nhọ nghiêm trọng danh dự của nam diễn viên .

Tại phiên điều trần, đại diện pháp lý cho biết Kim Soo Hyun chỉ xin được xóa 45 video trên tổng số 2.000 video mà "kẻ thù số 1" đã dùng để hủy hoại danh tiếng anh. "Trong số khoảng 2.000 video, 11 video có lượt xem cao nhất đều xuất hiện hình ảnh riêng tư của Kim Soo Hyun cùng những cụm từ như liên quan đến mối quan hệ với trẻ vị thành niên, khiêu dâm, biến thái hay Kim Soo Hyun là người dẫn đến cái chết của Kim Sae Ron. Anh ấy nói rằng anh ấy chỉ muốn xóa đi 45 video có nội dung nhạy cảm, bôi nhọ nghiêm trọng danh tiếng và hình ảnh nhất", luật sư dẫn lời Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun nộp đơn xin tòa án xóa 45 video bôi nhọ nghiêm trọng danh tiếng của anh mà Viện Garo Sero từng đăng tải. Ảnh: Starnews.

Ở chiều ngược lại, phía Kim Se Ui lập luận rằng hiện chưa có bằng chứng chứng minh nội dung các video liên quan đến Kim Soo Hyun mà Viện Garo Sero từng đăng tải là sai sự thật, đồng thời vụ việc vẫn đang được tranh luận trong một phiên tòa hình sự.

Trước những yêu cầu từ phía nam diễn viên, tòa án nhận định: "Ngoài những nội dung liên quan đến Kim Soo Hyun, dường như các video được yêu cầu xóa còn chứa quảng cáo và một số vấn đề khác". Vì vậy, thẩm phán đề nghị nguyên đơn Kim Soo Hyun thu hẹp phạm vi yêu cầu gỡ bỏ để xác định chính xác những nội dung cần xử lý.

Tòa án cũng đặt vấn đề: "Liệu việc một người bị truy tố và tạm giam trong một vụ án hình sự có đủ điều kiện để được xem là bằng chứng rõ ràng cho thấy những nội dung liên quan là sai sự thật hay không? Liệu tòa án này có thể công nhận những vấn đề vẫn đang được tranh luận trong một phiên xét xử hình sự khác là thông tin sai lệch mang tính phỉ báng hay không?". Tuy nhiên, tòa án nhấn mạnh rằng gánh nặng chứng minh thuộc về phía Kim Se Ui và Viện Garo Sero, đồng thời yêu cầu phía bị đơn phải đưa ra bằng chứng cho thấy những video bị Kim Soo Hyun yêu cầu gỡ bỏ phản ánh sự thật, chứ không phải thông tin sai lệch.

Kết thúc phiên điều trần, tòa yêu cầu phía Kim Soo Hyun hoàn tất việc xác định phạm vi các video cần xóa trước ngày 20/11. Các bên phải bổ sung ý kiến và chứng cứ trước ngày 11/12, sau đó tòa mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Tòa vẫn chưa thông qua đơn đề nghị của tài tử xứ Hàn. Ảnh: X.

Trước đó, vào tháng 6, Kim Se Ui đã bị truy tố và tạm giam với cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, đồng thời cho rằng áp lực đòi hoàn trả khoản nợ từ phía nam diễn viên là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Ngoài ra, Kim Se Ui còn bị cáo buộc tự ý phát sóng những hình ảnh riêng tư của Kim Soo Hyun, đe dọa sẽ tiết lộ thông tin cá nhân nhằm gây sức ép và yêu cầu nam diễn viên công khai xin lỗi.

Mẹ Kim Sae Ron, người dì giả danh và luật sư đại diện cho gia đình cố diễn viên cũng bị xác định là đồng phạm. Vào ngày 26/10, họ đã bị truy tố với cáo buộc tung tin sai sự thật nhằm bôi nhọ người khác, phát tán hình ảnh trái phép thuộc diện điều chỉnh của Luật phòng chống tội phạm tình dục và âm mưu cưỡng ép bất thành.

Sau hơn 1 năm bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành viên, Kim Soo Hyun đã được minh oan. Vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong (Hàn Quốc) đã ra quyết định không truy tố, không chuyển hồ sơ của Kim Soo Hyun trong vụ bị tố cáo vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em sang Viện kiểm sát. Theo cảnh sát, trong quá trình điều tra, họ tập trung là rõ 2 vấn đề là Kim Soo Hyun có hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không, và có tồn tại hành vi bóc lột hay xâm hại tình dục trẻ vị thành niên như phía tố cáo đã nêu hay không.

Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ cáo buộc cho rằng Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên đều là thông tin sai sự thật, không có căn cứ. Nam diễn viên được xác định không vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Kết luận trên của cơ quan chức năng đồng nghĩa với việc Kim Soo Hyun vô tội, không có mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn với Kim Sae Ron vào năm cô 14 tuổi.

Gia đình Kim Sae Ron và Kim Se Ui - người đứng đầu kênh Youtube Viện Garo Sero - đã ngụy tạo chứng cứ vu oan cho Kim Soo Hyun. Họ đã bị bắt và truy tố. Ảnh: X.

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH. Đến ngày 23/8, Kim Soo Hyun đã sang Jakarta (Indonesia) để tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình RCTI. Nam diễn viên sẽ tiếp tục tham gia các lễ trao giải cuối năm như The Fact Music Awards, Asia Artist Awards. Ngày 11/9 vừa qua, anh chính thức thắng kiện Mido - thương hiệu đồng hồ đã chấm dứt thỏa thuận và đệ đơn kiện Kim Soo Hyun đòi hoàn trả 570 triệu won (10,7 tỷ đồng) tiền cát-xê sau khi nam diễn viên vướng lùm xùm đời tư.

Nguồn: KoreaBoo, Nate