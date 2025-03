Kim Soo Hyun bị phạt 3300 tỷ vì bê bối với Kim Sae Ron, khiến cả 1 đế chế bị đuổi khỏi Hàn Quốc?

Chiều nay, ngày 27/3, gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron đã tổ chức họp báo, công bố những tin nhắn yêu đương giữa nữ diễn viên và Kim Soo Hyun khi cố diễn viên mới 16 tuổi. Ngay lập tức, vụ việc trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc và quốc tế, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng đối với cả Kim Soo Hyun và dự án phim đang ghi hình của anh.

Hình ảnh từ buổi họp báo chiều 27/3

Theo tờ Hankyung, dự án phim hiện tại của Kim Soo Hyun - Knock Off là một bộ phim truyền hình có kinh phí sản xuất khổng lồ lên đến 60 tỷ won (~1100 tỷ đồng) cho hai mùa. Bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp Disney+ vực dậy tại thị trường Hàn Quốc sau liên tiếp những tác phẩm không tạo được danh tiếng lớn. Tuy nhiên, sau scandal của Kim Soo Hyun, đoàn phim đã thông báo dừng quay và hoãn công chiếu vô thời hạn. Điều này có thể khiến nam diễn viên phải chịu trách nhiệm bồi thường hợp đồng.

Thông thường, mức phạt vi phạm hợp đồng tại Hàn Quốc dao động từ 2 đến 3 lần chi phí sản xuất. Nếu Knock Off không thể ra mắt, Kim Soo Hyun có thể phải bồi thường số tiền lên tới 180 tỷ won (khoảng 3300 tỷ đồng). Một số chuyên gia trong ngành nhận định con số này có thể còn cao hơn, phụ thuộc vào các điều khoản hợp đồng chi tiết. Một người trong ngành sản xuất phim truyền hình chia sẻ: “Tiền phạt quảng cáo chỉ vài chục tỷ won còn có thể xoay sở, nhưng mức bồi thường phim lên đến 200 tỷ won là điều mà cả Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist khó có thể gánh nổi”. Đây có thể là lý do chính khiến Kim Soo Hyun kiên quyết phủ nhận tin đồn hẹn hò với vị thành niên, bất chấp những bằng chứng được gia đình Kim Sae Ron đưa ra.

Kim Soo Hyun trong Knock Off

Không chỉ có nguy cơ mất hàng trăm tỷ won, Kim Soo Hyun còn phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ khán giả quốc tế. Đặc biệt, các thị trường châu Á vốn rất nhạy cảm với vấn đề liên quan đến quan hệ giữa người trưởng thành và vị thành niên. Theo Hankyung, hàng nghìn email phản đối đã được gửi tới trụ sở chính của Disney, yêu cầu công ty xem xét lại dự án hợp tác với nam diễn viên. Trong bối cảnh đó, Disney+ Hàn Quốc càng gặp khó khăn hơn khi vốn dĩ nền tảng này đã rơi vào tình trạng sụt giảm lượng người dùng trong thời gian gần đây.

Theo số liệu từ Mobile Index, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của Disney+ tại Hàn Quốc chỉ đạt 2,57 triệu, thấp nhất trong số các nền tảng OTT lớn. Con số này sụt giảm đáng kể so với 4,33 triệu vào tháng 9/2023, khi bom tấn Moving ra mắt và tạo ra cơn sốt toàn cầu. Trong khi Netflix có tới 13,45 triệu người dùng, Coupang Play là 6,85 triệu và Tving là 6,79 triệu, thì Disney+ đang dần bị bỏ lại phía sau dù vốn là một đế chế lớn, nổi tiếng toàn cầu. Với tình hình hiện tại, nếu Knock Off không thể công chiếu, Disney+ Hàn Quốc có thể mất đi cơ hội cuối cùng để duy trì vị thế tại thị trường này. Một số nguồn tin thậm chí cho rằng Disney+ Hàn Quốc đang đứng trước quyết định buộc phải giải thế.

Disney+ Hàn kỳ vọng rất cao vào Knock Off nên mới chi mạnh tay sản xuất cùng lúc cả 2 mùa

Trước khi vướng vào scandal lần này, Kim Soo Hyun được xếp vào hàng diễn viên có mức thù lao cao nhất Hàn Quốc. Trong Điên Thì Có Sao (2020), anh nhận khoảng 200 triệu won mỗi tập, con số này tăng lên 500 triệu won cho One Ordinary Day. Năm ngoái, anh từng phủ nhận con số 800 triệu won mỗi tập cho Queen of Tears và năm nay, tiếp tục có những lời đồn đoán về việc Knock Off là bộ phim chi trả nhiều nhất cho Kim Soo Hyun từ trước đến nay.

Hiện tại, phía nam diễn viên vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về cuộc họp báo của gia đình Kim Sae Ron. Tuy nhiên, áp lực dư luận đang ngày càng gia tăng và nếu Knock Off thực sự bị hủy bỏ, đây sẽ là một trong những thất bại đắt giá nhất của ngành phim truyền hình Hàn Quốc. Đồng thời, nếu Disney+ không thể tìm được phương án giải quyết, việc nền tảng này rời khỏi thị trường Hàn Quốc hoàn toàn có thể xảy ra. Tương lai của Kim Soo Hyun và toàn bộ dự án Knock Off vẫn đang là dấu hỏi lớn.