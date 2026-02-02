"Kim siêu vòng 3" hẹn hò tay đua F1 số 1 thế giới, mang đội vệ sĩ ngồi chuyên cơ riêng đi gặp chàng

Ngày 2/2, tờ Page Six đưa tin Kim Kardashian đang có mối quan hệ tình cảm bí mật và lãng mạn với tay đua F1 số 1 thế giới Lewis Hamilton. Cả hai vừa có chuyến nghỉ dưỡng ngắn hạn kéo dài 24 tiếng xa hoa, đắt đỏ ở Anh. Theo truyền thông Mỹ, "cô Kim siêu vòng 3" đã bay từ Mỹ sang Anh gặp gỡ Lewis Hamilton vào cuối tuần qua. Cặp sao hẹn nhau hâm nóng tình cảm ở khu nghỉ dưỡng Estelle Manor - điểm đến yêu thích của giới thượng lưu và người nổi tiếng.

Theo tờ Page Six, Lewis Hamilton đi đến điểm hẹn bằng trực thăng, còn Kim Kardashian đi chuyên riêng với đội vệ sĩ bảo vệ. Cả hai cố gắng hạn chế sự chú ý của người xung quanh khi 1 người đi cửa chính, 1 người đi cửa phụ vào khu nghỉ dưỡng. Dù vậy, Kim Kardashia vẫn bị nhận ra bởi khối hành lý lên đến 8 vali có khắc tên riêng. Theo tờ Daily Mail, chi phí cho kỳ nghỉ ngắn ngủi này của Kim Kardashian và Lewis Hamilton lên tới 164.000 USD (hơn 4,2 tỷ đồng).

Kim Kardashian và Lewis Hamilton đang bí mật hẹn hò. Ảnh: Shutterstock.

Hiện, phía Kim Kardashian và Lewis Hamilton vẫn chưa lên tiếng về thông tin hẹn hò đang gây chú ý. Cách đây không lâu, Kim Kardashian từng úp mở về chuyện hẹn hò của mình trên chương trình The Kardashians. Cô cho biết không muốn tiếp tục độc thân và đang đầu tư thời gian cho 1 người đàn ông đặc biệt. Cuối năm 2025, cả Hamilton và Kardashian đều được trông thấy tham dự bữa tiệc đêm giao thừa của Kate Hudson ở Colorado (Mỹ).

Ảnh: BACKGRID.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton quen biết nhau nhiều năm qua. Họ từng cùng tham dự nhiều sự kiện thời trang và giải trí. Năm 2014, cả hai chụp ảnh chung tại lễ trao giải GQ Men of the Year ở London (Anh). Thời điểm đó, Kim là vợ của rapper Kanye West, còn tay đua F1 hẹn hò ca sĩ Nicole Scherzinger. Năm 2015, Lewis Hamilton được mời vợ chồng Kim Kardashian và Kanye West mời đến nhà dự tiệc Phục sinh. Sau đó, Lewis Hamilton còn nhiều lần xuất hiện cùng các thành viên trong gia đình Kardashian - Jenner.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton có giao tình thân thiết nhiều năm qua. Ảnh: WSJ. Magazine I

Nguồn: Page Six