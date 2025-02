Kim Sae Ron lộ nhiều dấu hiệu bất thường trước khi đột ngột qua đời

Vào 5h chiều (giờ Hàn Quốc) ngày 16/2, Kim Sae Ron đã được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin bạn Kim Sae Ron phát hiện cô ngã quỵ tại nhà riêng nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân, xem xét khả năng nữ diễn viên lựa chọn cực đoan vì không tìm thấy bằng chứng phạm tội, dấu hiệu xâm nhập tại hiện trường.

Trước khi qua đời, Kim Sae Ron cũng có nhiều bất thường trên mạng xã hội. Sau ồn ào hiểu lầm chụp ảnh cưới, cô đăng 1 bức ảnh chân dung cận mặt, chỉ kèm hình trái tim xanh và khóa bình luận. Đến ngày 26/1, cô đăng ảnh cùng nam idol quá cố Moonbin (ASTRO) và dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật". 26/1 chính là sinh nhật của Moonbin, họ từng chung công ty quản lý Fantagio và hợp tác trong phim To Be Continued năm 2015.

Kim Sae Ron đăng ảnh cận mặt nhưng khóa bình luận

Cô chúc mừng sinh nhật người anh quá cố Moonbin

Dù cảnh sát chưa kết luận nguyên nhân Kim Sae Ron qua đời, nhưng những dấu hiệu trên khiến cư dân mạng cho rằng rất có thể nữ diễn viên gặp vấn đề về tâm lý. Kim Sae Ron sinh năm 2000, là "em gái quốc dân" và sao nhí nổi tiếng 1 thời. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như The Man From Nowhere, I Am A Dad, Bloodhounds, Kiss Six Sense... Tuy nhiên đến năm 2022, cô gây ra scandal say rượu lái xe và phải dừng hoạt động để tự kiểm điểm.

Nguồn: Ilgan Sports