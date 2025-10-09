Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập kim quan lúc 16 giờ chiều nay

Theo ghi nhận, từ chiều 9-10, nhiều chư Tăng Ni, Phật tử và môn đồ pháp quyến đã tìm về chùa Vĩnh Nghiêm, thành kính dâng hương, chấp tay kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm



Không khí chùa Vĩnh Nghiêm trầm mặc, nhiều thế hệ môn đồ, hậu học không khỏi xúc động trước sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.



"Từng nén hương được thắp lên là từng lời tiễn biệt, từng lời nguyện cầu sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi không ai nói thành lời, nhưng ai cũng mang trong lòng niềm kính tiếc vô hạn ngài Trưởng lão Hòa thượng" - bà Nguyễn Thị Phượng, là một trong nhiều Phật tử có mặt từ sớm để kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, xúc động bày tỏ.

Các chư Tăng Ni, Phật tử và môn đồ pháp quyến chấp tay kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm vào chiều nay

Theo Báo Giác Ngộ, kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tôn được tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm để chư Tăng Ni, Phật tử và môn đồ pháp quyến đến kính viếng và tưởng niệm.

Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ ngày 12-10 (nhằm ngày 21-8 năm Ất Tỵ). Sau đó, vào lúc 6 giờ cùng ngày, kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ được phụng tống về Linh Phong Thiền uyển (phường Vũng Tàu, TP HCM).

Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm - nơi ngài an dưỡng trong những năm cuối đời.



Được biết, sau thời gian dài sức khỏe suy giảm do tuổi cao và được y bác sĩ tận tình chăm sóc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thu thần viên tịch lúc 4 giờ 30 phút ngày 8-10 (nhằm ngày 17-8 Âm lịch), tại chùa Vĩnh Nghiêm - nơi ngài an dưỡng trong những năm cuối đời.

Nơi để chư Tăng Ni, Phật tử và môn đồ pháp quyến đến kính viếng và tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1932, xuất gia năm 11 tuổi, thọ Tỳ - khiêu giới năm 1951, được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2017) suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến lúc viên tịch. Ngài đồng thời là Trưởng Sơn môn Trung Hậu; Chứng minh Đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm; khai sơn Linh Phong Thiền uyển; viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự…

