Kim phun nhiên liệu ô tô bị rò rỉ nguy hiểm thế nào?

Kim phun nhiên liệu hoạt động thế nào?

Kim phun (béc phun) là bộ phận đầu ra cuối cùng trong hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ ô tô. Công dụng kim phun là thực hiện việc phun nhiên liệu vào buồng đốt xy lanh động cơ để tạo ra sự cháy.

Về cơ bản, hiểu về hệ thống phun xăng trực tiếp (hệ thống GDI), sẽ giúp người lái xác định bất kỳ điểm bất thường nào. Xăng được bơm từ bình xăng đến các kim phun thông qua bơm nhiên liệu, tại đây các kim phun sẽ phun nhiên liệu vào đường ống nạp theo một góc chính xác.

Đây là nơi nhiên liệu được kết hợp với không khí và hỗn hợp nhiên liệu không khí sau đó được nén vào buồng đốt, đốt cháy. Kim phun kiểm soát cụ thể thời điểm và lượng nhiên liệu được thêm vào phương trình, cũng như góc và kiểu phun. Tất cả điều này được tính toán bởi đơn vị điều khiển động cơ (ECU) sử dụng một số cảm biến.

Nguy hiểm khi kim phun nhiên liệu bị rò rỉ

Kim phun nhiên liệu ô tô là một bộ phận quan trọng trong hệ thống động cơ xe. Một khi kim phun nhiên liệu bị rò rỉ sẽ gây nguy hiểm cho lái xe, bởi đồng nghĩa với việc xăng bị rò rỉ ra ngoài có thể tiếp xúc với lửa gây cháy, nổ phương tiện và nguye hiểm cho tài xế.

Kim phun điện tử ô tô là một bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm việc của toàn động cơ xe. Cấu tạo kim phun nhiên liệu sẽ đảm bảo cho mức tiêu hao nhiên liệu cũng như nồng độ phát thải ở mức thấp nếu được hoạt động bình thường.

Trong những trường hợp bị hỏng kim phun, xe ô tô sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều dẫn đến một số vấn đề như xe không thể làm việc hết công suất, bị tắt máy giữa chừng, hao xăng hơn bình thường.

Nguyên nhân gây nên việc rò rỉ kim phun có thể là do muội than. Quá trình cháy không hoàn toàn sẽ sinh ra khá nhiều muội than. Khi ấy, kim phun sẽ bị bụi than bịt gây nên làm giảm tuổi thọ hệ thống phun xăng.

Biện pháp khắc phục

Để có thể khắc phục tình trạng này cần mở nắp chứa nhiên liệu giúp hạ áp suất của bình xăng xuống và tránh việc bị bỏng. Sau đó, vệ sinh thiết bị và tháo gioăng cao su ra khỏi kim phun. Khi tháo các đường cấp xăng, sẽ thấy trên kim phun có các gioăng cao su để làm khít các mối nối của chi tiết này.

Sau khi đã tháo các gioăng ra, hãy thay thế các gioăng mới và lắp thiết bị lại bình thường. Tiếp theo hãy kiểm tra lại hệ thống để xem xe có còn hiện tượng rò rỉ nhiên liệu tại kim phun động cơ Diesel/xăng hay không.

Nếu vẫn còn có hiện tượng rò rỉ kim phun nên thay kim phun. Để lắp kim phun mới cần chú ý vị trí các phích cắm của kim phun trước để giúp việc lắp kim phun mới được trơn tru hơn. Sau khi đã lắp kim phun mới, nên cho khởi động lại máy để kiểm tra một lần tổng thể nhằm xem kim phun đã hoạt động bình thường chưa.

Ngoài việc khắc phục các trục trặc của kim phun, cũng cần phải xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới kim phun như chất lượng nhiên liệu. Nên đổi nơi đổ xăng hoặc lựa chọn kỹ càng loại xăng phù hợp với xe mình, nhằm tránh việc xăng làm giảm tuổi thọ của kim phun ô tô.